TILBAKE: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske gjorde politisk comeback under stiftelsesmøtet av nye Orkland Ap lørdag. Foto: Vågenes, Hallgeir

Punktum er ikke satt

kommentar

Publisert: 10.02.18 19:40

MENINGER 2018-02-10T18:40:56Z

Maktkampen i Ap er ikke over. Det store spørsmålet er hvilken rolle Trond Giske selv kommer til å spille i tiden fremover.

Giske kom til sine egne, i Trøndelag . Det ble en myk start etter lang tids sykemelding. Her visste Giske at han var velkommen. Tryggere kunne det ikke bli når han for første gang skulle møte partiet etter at han måtte trekke seg som Aps nestleder.



Han brukte alt han hadde lært gjennom mer enn tredve år i politikken. Foreldrene satt i salen, han fortalte om deres nøkterne oppvekst. Han snakket om døtrene sine, om dramatiske fødsler, og om samboeren Haddy.

Giske vet at han hos mange ligger på minussiden, særlig etter sakene om seksuell trakassering. Nå trenger han å vise seg som en god familiemann, og han trenger å vise at hans nærmeste støtter ham.

Hos partikameratene i Trøndelag fikk han full støtte, stående applaus og varme smil. Det er ikke sikkert det går like lett i lokale partilag andre steder i landet. Giske må overbevise både Ap-ledelsen og andre partifeller om at han har lært av det som har skjedd, og at han virkelig vil endre seg.

Og han må jobbe med de politiske sakene. Skolepolitikk var et bærende tema i talen hans. Det er et område han brenner for, som han kan mye om, og som han til og med har skrevet bok om. Dersom han velger å bruke all sin politiske kraft i årene fremover på barn og unges skolegang og oppvekstvilkår, kan han spille en viktig rolle i Ap. Og for landet. Vi trenger tunge politikere på dette feltet.

Om han derimot blir mest opptatt av posisjoner og maktkamp, har han evner til å skape konflikt og uro i Ap i årevis fremover. I så fall kan partiet se langt etter drømmen om å komme sterkt tilbake i norsk politikk.

Mye er opp til Trond Giske . Men dette handler også om resten av partiet. Om hvordan kretsen rundt Giske opptrer, om hvordan Ap-ledelsen reagerer dersom maktkampen fortsetter – og ikke minst: Om partiet makter å komme i gang med politisk arbeid. Om Ap igjen klarer å møte velgerne med en politikk som treffer livene til folk flest.



Etter valgnederlaget i høst, og varslersakene i vinter, har gamle stridigheter blusset opp i Ap , og nye konfliktlinjer er skapt. Maktkampen fortsetter, uavhengig av hvilken vei Giske velger fremover.

Men Giske selv kan bidra til å dempe konfliktene. Eller han kan hisse til mer strid.