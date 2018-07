UTFORDRES: Statsminister Erna Solberg og Ole Paus.

Er mirakelmøtene vårt felles ansvar?

debatt

Publisert: 16.07.18 10:26 Oppdatert: 16.07.18 11:17

MENINGER 2018-07-16T08:26:40Z

Var det riktig av Erna Solberg å sende en oppmuntrende hilsen til åpningen av møtet med dødeoppvekkeren Kolenda i Sarons dal? Og forstår Ole Paus hva han bidrar til når han opptrer på scenen ved Oase-stevnet i Fredrikstad?

LEVI FRAGELL, humanist og livssynsdebattant

Det er igjen høysesong for kristne stevner, og nok engang er det internasjonale mirakelpredikanter som topper talelistene i de best kjente arrangementer, som hos Troens bevis i Kvinesdal og Oase i Fredrikstad . Det vakte en del oppstyr da Oase for et par år siden hadde en såkalt dødeoppvekker på programmet, Supresa Sithole.

Men hans vitnesbyrd om denslags hendelser var beskjedne sammenlignet med de videoer som nå spres av den nye lederen for Christ for all Nations , Daniel Kalenda, som i år var hovedattraksjonen i Sarons dal . Kalendas dramatiserer en beretning om dødeoppvekkelser som spres til hundretusener, etterat hans kollega også fremsatte påstander om et balsamert lik som oppstod fra døden. Slike historier samler enorme skarer og har gjort det mulig for organisasjonen å hevde at 78 millioner er blitt frelst og omvendt til kristendommen i deres kampanjer i u-land.

For min del har kampen nå i flere år dreid seg om disse spekulative metoder i kristen-karismatikken, mens den «tolerante» sløvhet blant folk flest har muliggjort suksess og vekst for religiøs barnemishandling, statsfinanisert undervisning om helbredelse og profeti, en 24-timers TV-kanal som lover Guds hjelp i nøden mot betaling, og så videre. Familier splittes. Ungdom isoleres. Eldre går i graven med skam. Men det gjelder da ikke så mange, kommenteres det. Men er det først når flertallet er smittet at advarsel og vaksiner blir en samfunnsplikt?

Er det nå likevel reaksjoner på vei? Ja, takk og pris.

VGs artikler om pengepredikantene var en oppløftende innsats for folkeopplysning om overgrep i det økende avvik i norsk kristenliv. Deretter fikk aksjonen mot Visjon Norge store oppslag i Aftenposten.

NRKs tidligere Brennpunkt om tilsvarende forhold og TV-programmene om IMI-kirken i Stavangers bruk av barn som helbredere vekket også mange.

Den lutherske Oasebevegelsen har i år helbrederen Roy Godwin som hovedoppslag i sine annonser, mannen som driver det åndelige «healingsenteret» Ffald y Brenin i Wales, hvor mirakler ifølge Godwins bøker, prekener og filmopptak skjer fortløpende i et stort antall. Mirakuløse hendelser anvendes som udiskutable fakta. En av disse er påstander om en direkte kontakt med en engel under dramatiske omstendigheter under en ulykke på biltur, en begivenhet som er viet en hel video på nettet.

Det er et alvorlig problem at denne type forkynnerens troverdighet styrkes av at velrenommerte personer deltar i det øvrige programmet.

Kjente forkynnere, politikere og kunstnere legitimerer denne problematiske utvikling i verdens ledende og mektigste livssyn – den kristne religion.

Og jeg sier det rett ut: Var det riktig av statsminister Erna Solberg å sende en oppmuntrende hilsen til åpningen av møtet med dødeoppvekkeren Kolenda i Sarons dal? Og forstår Ole Paus hva han bidrar til når det annonseres at han opptrer på scenen ved Oase-stevnet i Fredrikstad (17. – 22. juli)?