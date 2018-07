HUDFARGE: - Alle franskmenn har utenlandske røtter, men de fleste av oss har en hudfarge som ikke krenker deg, skriver kronikkforfatteren. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Jeg er så lei av å lese om hvor spillerne på det franske laget ’opprinnelig’ kommer fra.»

Publisert: 17.07.18 12:45

LORELOU DESJARDINS, fransk forfatter og blogger, bosatt i Norge

De som ser at noen er mørke i huden, ser ikke at «hvite» mennesker i Frankrike også har røtter fra andre land.

Hadde Frankrike vunnet VM-finalen uten afrikanere på laget? Gratulerer! Hvis du har stilt deg selv dette spørsmålet, er du en eller flere av følgende:

1. Du tror at verden ikke har endret seg siden 1500-tallet.

2. Du forstår ikke ordet «afrikaner». Eller ordet «statsborgerskap».

3. Du har ingen kunnskap om Frankrike og Europas historie.

Svaret er nemlig at det bare finnes franskmenn på det franske laget. La meg forklare litt.

Er Edith Piaf og Asterix franske nok for deg? Jeg skjønner at det kan være forvirrende for mange nordmenn som har lest Asterix og hørt på Edith Piaf , og kanskje tror de vet hva og hvem franskmenn er. Men ingen under 80 år hører på Edith Piaf mer enn to ganger i året, og Asterix er ikke virkelighet, det er en tegneserie. Edith Piaf sin mor var imidlertid fra Berberfolket i Marokko, og hennes bestefar født i Mogador, nå Essaouira, som inspirerte Torbjørn Egner sin Kardemommeby. René Goscinny som skrev Asterix kom fra en russisk, polsk og ukrainsk familie som flyktet fra Russland fordi de var jøder. Albert Uderzo som tegnet Asterix kom fra en familie som flyktet fra Italia på begynnelsen av 1900-tallet. Han fikk fransk statsborgerskap da han var syv år gammel i 1934, og lever fortsatt. Han blir sikkert hyllet som en fransk helt den dagen han dør.

Disse tre personene som er franske og representerer landet mitt, er bare en smakebit på det franske samfunnet. Men jeg kan fortsette i timevis. Poenget mitt er at alle franskmenn har røtter et annet sted.

Alle franskmenn har utenlandske røtter. Men de fleste av oss har en hudfarge som ikke krenker deg.

Jeg er så lei av å lese i norske medier, som VG og Dagbladet de siste dagene, om hvor spillerne på det franske laget «opprinnelig» kommer fra, eller om Frankrike hadde vunnet hadde ikke kolonialisme funnet sted.

Ja, kolonialisme har påvirket Frankrike mye. Landet, enkelte familier, staten i Paris, byer og lokale økonomier ble ekstremt rike av det, som for eksempel Bordeaux som var en viktig by i slavehandelen mellom Vest-Afrika og Sør-Amerika. Folk og bedrifter tjener fortsatt på det i dag, gjennom det vi kaller Françafrique. Det påvirket ikke minst folk som ble voldtatt, myrdet og utnyttet i koloniene. Selv om kolonialisme er kjempeviktig for å forstå dagens Frankrike i verden, er det mange andre grunner til at franskmenn er et mangfoldig folk. Det som er nesten komisk er at de som ser at noen er mørke i huden ikke ser en annen ting: at «hvite» mennesker i Frankrike også har røtter fra andre land.

Glem et øyeblikk Afrika eller islam, og se på et kart av Europa. Se på hvor Frankrike ligger, midt i Europa. Vi grenser mot åtte land: Spania, Belgia, Italia, Luxembourg, Andorra, Monaco, Sveits og Tyskland. Det er bare grenser på fastlandet. Dette er ikke Finnmark, det er mye folk i disse grenseområdene. Det er mye bevegelse, og sånn har det alltid vært.

Hva tror du har skjedd hver gang det har vært en krig eller et diktatur i Europa? Folk har flyttet og flyktet, og mange har kommet til Frankrike. Italienerne kom på begynnelsen av det 20. århundret på grunn av den økonomiske situasjonen, de kom igjen under Mussolini, spanjoler kom under Franco, og portugisere under Salazar. Det er mange fra Chile på grunn av Pinochet-diktaturet, iranere som kom etter revolusjonen i 1979 og armenere som flyktet fra folkemordet. Ingen av disse landene var franske kolonier, men veldig mange franskmenn i dag har røtter fra disse folkene som kom til Frankrike.

Ikke fortell andre hvor de kommer fra. Det viser veldig lite respekt.

Nordmenn kan si at de kommer fra Bømlo eller Namsos, dere er ikke vant til at noen er uenige med dere. Men tenk om du ikke hadde fått lov til å bestemme over ditt eget identitet?

La oss ta Mbappé som eksempel. Hans mor er opprinnelig fra Algerie, hans far er fra Kamerun. Mbappé er født i Paris og vokst opp i Bondy. Han har fransk statsborgerskap, og føler seg fransk. Hvem er du til å bestemme at han ikke er det, når til og med administrasjonen i Frankrike har akseptert det? Akkurat samme som i Norge, er det statsborgerskap som sier om du er fransk eller ikke.

En annen ting. Nordmenn har en lokal identitet. De som kommer fra Lillesand vil ikke høre at de kommer fra Kristiansand. De som kommer fra Tau kommer ikke fra Stavanger. De som kommer fra Vadsø kommer ikke fra Tromsø. Nordmenn får lov til å ha et mangfold de forstår, og det er alltid positivt.

Denne debatten sier mye om Norge. Hvor mange generasjoner trenger du for å akseptere at noen er fra ditt land? Det er et parti i Frankrike som vil at vi gir fransk statsborgerskap kun til de som har vært franske de tre siste generasjoner. Det var Le Front National. Franskmenn lagde mange vitser av dette. «Det blir ingen igjen i landet, bare innavl».

Nordmenn flest var mot Marine Le Pen i fjor. Deres holdninger hjelper ytre høyre.

De samme som skriver om afrikanske røtter til fotballspillere, var i mot Marine Le Pen i presidentvalget i fjor. Spørsmål og holdninger som ikke godtar at statsborgerskap ikke har med hudfarge å gjøre, er farlige. Å begrense kultur og statsborgerskap til hudfarge gir enda mer rom til makt og stemmer på ytre høyre.

Det er farlig ikke bare for Frankrike, men også for Norge. Hvor mange generasjoner skal det ta for nordmenn å akseptere at barn som er født i landet deres og som har vokst opp sammen med dere er like norske som dere? Uten spørsmål om hvor de «egentlig» kommer fra. Kanskje de må vinne langrenn-medaljer for Norge? Eller blir det irriterende, det og?

Etter VM-finalen sa Louis-Georges Tin, professor i litteratur og aktivist at «hvis mangfold fikk alt rommet den bør i dette landet, ville Frankrike vært verdensmester i mange andre felt». Det franske samfunnet er mangfoldig, men dessverre er det ikke synlig i så mange andre felt enn idrett. Det franske laget viser oss hvilket samfunn vi vil ha i felt som politikk, media, kunst. I stedet for å spørre hvorfor det er så mye mangfold på det franske fotballlaget, bør man spørre hvorfor det ikke er mer mangfold andre steder.

Så takk for gratulasjoner, et fransk lag har vunnet VM-finalen. Om du synes at de ikke fortjente å vinne er det greit. Min egen mor ville at de skulle tape fordi hun mener at «disse 19-åringene snakker som om de har oppdaget en kur mot kreft og tjener alt for mye penger». Om du synes de spilte dårlig og et annet lag var bedre teknisk, er det greit nok. Men ikke se bort fra laget og landet bare fordi du blir fornærmet av folk som ikke gjorde noe annet enn å bli født med en annen hudfarge enn din, spesielt når noen røtter er sett på som mer negative enn andre.