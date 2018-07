KASTER HIJABEN: VG møtte tidligere i år modellen, Melika Zaman, som i 2016 ble arrestert for å kaste hijaben på Instagram. Både utildekket hår og dansing faller i dårlig jord for prestestyret i Iran. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Dans uten tildekning

Andreas Christiansen Halse

Publisert: 12.07.18 10:32 Oppdatert: 12.07.18 11:49

Dansing uten hijab er en livsfarlig kombinasjon i den islamske republikken.

Iranske myndigheter kan ha tent en flamme ved å fengsle 18 år gamle Maedeh Hojabri for å filme litt uskyldig dansing på jenterommet.

Samtidig har en voldtektsskandale på en videregående skole åpnet slusene for rekke stygge historier knyttet til seksuelt misbruk av barn i landet. Kontrasten mellom morallovene som rammer landets kvinnelige befolkning og den manglende handlekraften i møte med overgrepene får naturlig nok mange til å reagere.

Etter at skandalen begynte å spre seg har riktignok ayatollah Ali Khamenei sagt at han har instruert dommerne om å idømme strenge straffer til gjerningsmannen. Imidlertid vil det vise seg om det er nok til å roe det strømmen av historier som nå sprer seg fra overgrepsofre i Iran . Det er vanskelig å fri seg fra tanken om at slike overgrep ikke har blitt tatt spesielt alvorlig i den islamske republikken.

At det er kvinnene som står ansvarlig for samfunnets moral i et totalitært, religiøst samfunn er ikke spesielt overraskende. Erfaringer fra praksisen til den katolske kirken har vist lignende tendenser. Kirken har frontet den strengeste seksualmoral og truet kvinner med alle helvetes pinsler for dødssynder som abort eller utenomekteskapelig sex. Samtidig har katolske prester, i generasjoner, fått fortsette sitt misbruk av unge gutter uten at kirken har vært interessert i å intervenere mot praksisen.

De samme mekanismene spiller også inn i andre strengt religiøse land når ofre for voldtekt ofte straffes hardere enn gjerningsmannen.

Når de religiøse universene blir ekstreme nok vil såkalt umoral og seksuelle overgrep plutselig falle inn under samme moralske kategori. Evnen til å skille mellom det religionen fordømmer og det som genuint skader andre mennesker forsvinner. Mild behandling av overgripere og tilsvarende streng behandling av utagerende kvinner gir derfor til en viss grad mening innenfor sitt eget univers.

Arrestasjonen av den dansende 18-åringen kan imidlertid være starten på et stille opprør. Den urettferdige behandlingen har startet et skred av protester på twitter under hashtaggen #dancing_isn't_a_crime.

Å tro at dansende ungdommer i seg selv er nok til å skape forandringer av betydning i et diktatur av Irans kaliber vil naturligvis være naivt. Men det kan tenkes at aksjonene i det minste vil vise at selv islamistenes makt har sine begrensninger.