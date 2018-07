Foto: Grigory Dukor / X90080

Russland, USA og Europa

Publisert: 19.07.18 04:29

USAs president måtte trekke tilbake sine skandaløse uttalelser om russisk innblanding i det amerikanske valget. Vestens forhold til Russland blir ikke konstruktivt hvis problemene skyves under teppet.

At USA , EU , NATO og Vesten har en løpende dialog med Russland er fornuftig og riktig. Samtaler og diplomati er de beste og fredeligste måtene å løse konflikter og stridigheter på. Det reduserer også spenningen i verden. Derfor var det ikke noe galt i seg selv at Donald Trump møtte Vladimir Putin i Helsinki denne uken. USA og Russland er begge involvert i krigen i Syria, i den spente situasjonen på den koreanske halvøyen og for verdens sikkerhet er det også avgjørende at arbeidet med å redusere antallet kjernevåpen ikke stopper opp.

Toppmøtet kunne også vært en god anledning for å ta opp Russlands aggressive forsøk på å destabilisere valg og den demokratiske offentligheten i Vesten. Rett før Trump møtte Putin siktet FBI tolv navngitte russiske etterretningsagenter for å ha brutt seg inn i Demokratenes datasystem og stjålet e-poster. Flere såkalte påvirkningsoperasjoner utført at russiske etterretningsagenter er avslørt i Vesten de siste årene. Vi ser på debatten rundt etterforskningen av de mulige forbindelsene mellom denne russiske virksomheten og Trumps valgkamporganisasjon hvor skadelig det kan bli for tilliten til demokratiet og det politiske systemet.

Trump unnlot å konfrontere Putin med dette, han tok nærmest Putins forsikringer om at Russland ikke sto bak for god fisk. Dette utløste en politisk storm i USA, og han måtte rygge. Det er en god påminnelse om at dialog ikke er det samme som å snakke Russland etter munnen. Skal Vesten og Russland ha et konstruktivt forhold, med Vestens leder går foran og vise at man ikke aksepterer at Russland tar seg til rette i våre demokratier. Først når man tør å konfrontere Putin offentlig vil en dialog gi mening. Man må forhandle og samhandle fra en sterk posisjon, ikke fra en svak.

USAs Russlandspolitikk legger føringer for resten av NATO og Vesten. Dersom Trump er ettergivende, eller ikke bryr seg om russiske brudd på folkeretten eller forsøk på å påvirke valg, så vil det gjøre det vanskeligere for Europa å stå imot. Samholdet mellom det frie Europa og USA har vært et avgjørende forsvar mot russisk maktbruk helt siden andre verdenskrig. Det må fortsette.