Godhetstyrannene i VG

Publisert: 16.07.18 18:41

Jo, hør på Hagen, skriver Carl I. Hagen.

CARL I. HAGEN, tidligere partiformann i Fremskrittspartiet

På lederplass skriver VG «Ikke hør på Hagen» basert på et intervju i Dagbladet som VG selv ikke ønsket å formidle til sine lesere før konkurrenten Dagbladet valgte å gjøre det. Mine synspunkter på krisen med økonomiske migranter på vei til Europas velferdsstater som rundhåndet fremskaffer gode boliger og penger til mat, klær og utstyr de kun drømmer om i sine hjemland ville ikke VG bringe videre til sine lesere, men når Dagbladet valgte å gjøre det ble det gjengitt en kort meddelelse, men en hel leder med den vanlige slakt av mine synspunkter.

At VG aldri lærer! I 30 år minst har VG tatt feil! Herligheten med det fargerike fellesskap og den fine berikelse av norsk kultur som den islamske kultur og religion brakte til landet har blitt som jeg sa tidlig en katastrofe. Det tidligere harmoniske og homogene og fredlige samfunn er nå preget av konflikter mellom religioner, verdier, kulturell skikk og bruk, gjengkriminalitet, utenforskap og gryende gettosteder. Alt det jeg advarte mot ville skje, skjer nå, og VG og andre MSM medier (Main Street Medier) latterliggjorde, hånflirte av og bekjempet må de bite av seg. Jeg fikk dessverre rett og stadig flere både skriver og sier til meg at: «Vi skulle hørt på deg Hagen.» men VG og andre dumsnille og naive kommentatorer fortsetter sitt korstog for å ødelegge vårt fedreland.

Som Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helge Helgheim og tidligere justisminister Per Willy Amundsen og Christian Tybring Gjedde har gjort klart så aksepterte Frp nye 2120 nye såkalte flyktninger i 2018, men ikke en eneste økonomisk migrant til. Ja selv i lederartikkelen til VG skrives det i et avsnitt om at: «Migrasjon er en så stor utfordring» etc., så det akseptere at der migrasjon det dreier seg om. De svakeste forfulgte i mange land stiller ikke i moderne klær med moderne mobiltelefoner slik vi ser på bildene av de ressurssterke og rike som nå ankommer Europa for å leve i luksus på våre velferdsstater. Nok er nok!

Den beste måte å spare menneskeliv fra å drukne er å stoppe de såkalte redningsoperasjoner ved å vise alle båter tilbake til utgangspunktet og å opprette mottak i nordafrikanske land og andre afrikanske land. Full stopp u-hjelp til land som nekter tillatelse til norsk og EU-drevne mottak vil virke og samtidig stoppe alle diktatorer som er blitt rike på vår dumsnille og naivistiske u-hjelp i mer enn30 år og som nå flår norske skattebetalere med 30.000 millioner kroner årlig for at KrF skal skryte av at vi er best i verden på dumsnill naivitet.

Det såkalte flyktningbudsjett for 2018 er ferdigbehandlet og står fast. Derfor er jeg veldig glad for at også Frps partileder Siv Jensen har slått fast at det er uaktuelt med flere enn det som er fastsatt i budsjettet.

Så får VG og andre fortsatt ta sitt ansvar for at de bidrar til å lokke stadig flere til den dumdristige veien til Europa sjøveien som medfører for mange en drukningsdød de burde vært spart for. Og så får VG fortsette med å være godhetstyranner med vanlige folks skattepenger som de tror går til norske oppgaver som skole, politi, forsvar, helse. eldreomsorg, mens altså 30.000 millioner går til statsbudsjetter i i diktator- og elendig styrte land.

Så til alle velgere som stemmer på andre partier vil jeg si: Slutt og klag – dere har fått det akkurat som dere ville ha det!