Svarer Welhaven om MMA: - Mangler kunnskap om hva kampsport dreier seg om

Welhaven stiller noen gode spørsmål i sin kommentar «Bøller i bur», og fremmer en diskusjon det er på høy tid vi tar.

Publisert: 09.10.18 12:50

MOHSEN BAHARI, MMA-utøver og atferdsanalytiker.

Det er et sunnhetstegn i et samfunn at middelaldrende menn er bekymret for samfunnsutviklingen, for det vitner om at samfunnet faktisk er i utvikling. Vi bør ha en debatt rundt slike hendelser som forekommer i MMA, men debatten om hvorvidt MMA bør være en del av samfunnet er ikke lenger relevant.

Sporten har etablert seg allerede og debatten bør heller være rettet mot hvilken retning sporten bør ta. Ved å peke på et par enkelthendelser og avskrive MMA som idrett så mister man også muligheten til påvirke retningen av utviklingen.

For å besvare noen av spørsmålene til Welhaven:

1.Det er ikke opp til kritikere av en idrett å definere hvorvidt det er en idrett, heller ikke folk utenfor idretten. Utøvere av idretten må involveres.

2. Det bør være etiske refleksjoner rundt å bedrive en idrett som MMA, men den refleksjonen bør tas av individet som bedriver idretten. Moralisering på bakgrunn av anekdoter og enkelthendelser hemmer en god etisk diskusjon.

3. Dette punktet om hvorvidt det bør settes en grense for brutalitet som underholdning er jeg enig i at det bør være. Utviklingen av regelverket i MMA har vært stor. Da MMA startet så ville man ha få regler for å unngå å favorisere noen stilart. Intensjonen bak dagens regelverk er først å fremst å ivareta utøvernes sikkerhet. Det er fortsatt en del utfordringer innen MMA som kan og bør utvikles, blant annet praksisen av vektkutt og mangel på fagforbund for utøverne, samt at UFC nærmest har monopol og kan styre lønnsnivået. Dette er områder som Welhaven bør fokusere sin kritiske sans mot.

Vi er avhengige av å bedrive fysisk aktivitet for å ivareta helsen vår. Menyen av ulike beskjeftigelser er stor; ballsport, ski, friidrett, hockey, styrketrening, løping osv. Fotball er kanskje ikke like interessant for alle. Dermed kan kampsport være appellerende for mange, spesielt ungdom som kan være i risikosonen for å havne på skråplanet, såkalte «bøller».

Kampsport kan former bøller til gode idrettsutøvere. Man må jobbe målrettet og beinhardt for å opprettholde en progresjon. Dette er elementer som er generaliserbare til mange andre områder i livet og gir verdifull erfaring til våre ungdommer. Det følger også en del helsegevinster ved å drive med kampsport, se blant annet Thomas Woodward (2009 ).

Det er også viktig å understreke at når man snakker om en så stor idrett så omfatter det veldig mange individer, også i Norge. Det er et stort spekter av mennesker som driver med denne sporten, alt fra mosjonister, amatører til profesjonelle utøvere som har ulike mål med treningen sin. Denne gruppen som Welhaven reduserer til «bøller» består av ulike samfunnslag, aldere og bakgrunner. Vi har advokater, meglere, polititjenestemenn, ambulanseførere, sykepleiere, rådgivere, studenter, og ungdommer som trener MMA hos oss.

Etter helgens hendelser så er det lett å peke finger på utøverne som stod for alt oppstyret etter kampen. Men organisasjonen har også en del av skylden i det som skjedde. UFC har tilrettelagt for for at utøverne skal slenge dritt til hverandre, og da spesielt ved å bruke busshendelsen i promoteringen.

Dette har muliggjort at politikk, religion, familie og etnisitet har blitt brukt i drittslengingen mellom dem. Dette er brennhete emner som mobiliserer masser og øker presset på utøverne, noe som gjør at det kan oppstå slike hendelser som forekom på sist stevne.

Dette er på ingen måte noen rettferdiggjøring av atferden til verken Nurmagomedov (og teamet) eller Mcgregor, men det er viktig å se det store bildet. Denne utviklingen er bekymringsverdig og det er en trend som er uheldig for MMA som sport.

Jeg vil påstå at alle i det norske MMA-miljøet er enige med Welhaven i at Khabib Nurmagomedov og Conor Mcgregor ikke var noen gode forbilder i sine handlinger med bussen og angrepet til Khabib etter kampen. Da fordømmelsen av dette er normativt i MMA-miljøet så vitner det om at det er mange sunne forbilder i dette miljøet. Derfor er det uheldig at Welhaven redusere alle som driver med MMA til idioter og retningsløs ungdom.

Når det gjelder denne forherligelsen av vold som Welhaven henviser til så er jeg overbevist om at Welhaven mangler grunnleggende kunnskap om hva kampsport dreier seg om. Enhver som har drevet med kampsport kan fortelle at det dreier seg blant annet om korrekt utførelse av teknikk i riktig kontekst(timing) under ekstremt press hvor volden i større grad er en bieffekt enn hovedmål.

Sammen med dette og utvikling av verdier som respekt, ydmykhet, disiplin og selvkontroll så er det langt mer i sporten enn kun en forherligelse av vold. Som tidligere nevnt så er kampsport noe som krever målrettet arbeid hvor man er nødt til å prioritere bort utallige andre fristelser, på lik linje med andre idretter. Under stevnet som ble vist på Viaplay natt til søndag så var det kun 1 av 12 kamper hvor utøverne ikke omfavnet hverandre etter kampen, og det er første gangen under mine 20 år i kampsport at jeg har sett noe slikt skje etter en kamp.

Welhaven, som har vært en forkjemper for kritisk sportsjournalistikk, bør i større grad involvere seg i slike nyanser fremfor å svartmale en hel idrettsgren.