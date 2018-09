Vern om abortloven

MENINGER 2018-09-30T02:03:19Z

Ingen har noe å tjene på en ny, opprivende strid om den norske abortloven.

Publisert: 30.09.18 04:03

Fredag, på den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort, la Folkehelseinstituttet frem tall som viser at abortnemndene bare avviser to av 362 søknader om svangerskapsavbrudd innen uke 18. Tallene har vært bortimot uforandret gjennom de ti siste årene. Tidligere i år har instituttet presentert tall som viser at tallet på svangerskapsavbrudd i alderen 15 til 19 år fortsetter å synke. De fleste norske svangerskapsavbrudd foregår innen niende uke, altså tre uker innen de lovbestemte fristen for når saken må behandles av en nemnd.

Dette er tall som viser at den norske abortloven fungerer godt og etter intensjonen. Kvinnens selvbestemmelse er ivaretatt, samtidig som det tas økt hensyn til det ufødte liv etter hvert som svangerskapet utvikler seg. Nemndene tar mye hensyn til kvinnenes ønsker fra 12 til 18 uke. Deretter skal det helt spesielle hensyn til for å innvilge abort. I en verden hvor abortlover ofte er et betent politisk og etisk konfliktområde, har den norske abortloven stått trygt og med bred oppslutning i over førti år.

Derfor er vi forundret over at man nå ser antydninger til press mot dagens lov fra begge sider, og fra yngre krefter. Fremskrittspartiets Ungdom har vedtatt et krav om utvidet rett til selvbestemt abort til uke 18. AUF vurderer det samme neset måned. På den andre siden har Kristelig folkepartis ungdom trukket sin pragmatiske støtte til loven og ønsker nå å reversere den.

Ingen lover eller forordninger har vondt av å bli diskutert og kritisk belyst fra tid til annen. Men man bør også se på hva som kommer ut av diskusjonen. Det er et solid flertall for dagens abortlov i Norge, både blant folk flest og blant politikere. Det har ikke vært slik bestandig, veien til denne loven og denne enigheten var lang og opprivende. Selv ikke de to marginale frontene på hver sin side av denne enigheten har noe å tjene på en ny opprivende abortstrid. Med mindre de ønsker konflikt for konfliktens skyld.