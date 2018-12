Kommentar

Donalds juleevangelium

Glem Sølvguttene og kirkeklokker. I Skandinavia ringes julen inn av en gammel svenske som overdøver Timmy Gresshoppes avsynging av «When You Wish Upon a Star».

I 2006 kom den amerikanske skribenten Jeremy Stahl til Sverige for første gang, for å feire jul med sin nye svigerfamilie.

«Som delvis frafallen jøde var jeg ikke særlig kjent med juletradisjoner og jeg var helt uvitende om svensk skikker og kultur», skrev han senere i nettmagasinet Slate.

«Så jeg var forberedt på overraskelser. Men jeg var ikke forberedt på dette: Hvert år den 24. desember klokken 15.00 på ettermiddagen setter halve Sverige seg ned foran tv-skjermen for en familievisning av Walt Disneys julespesial fra 1958, «From All of Us to All of You». Eller, som den heter på svensk: «Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul».

Etter kort å ha beskrevet hvordan programmet består av en håndfull glemte Disney-tegnefilmer bundet sammen av litt utdatert tv-animasjon fra 1950-tallet går Stahl over til å beskrive vertsfamiliens opptreden under forestillingen med sosialantropologisk fascinasjon:

«Ingen av dem snakket, bortsett fra når de siterte favorittreplikker samtidig med figurene på skjermen. Min kommende svigerfar, en solid mann bygget som et skandinavisk grantre, lo av vitser han åpenbart må ha hørt haugevis av ganger tidligere. Ingen reagerte på den gammeldagse animasjonen, de svulstige fortellingene eller den gode gamle 30-tallsrasismen i Disney-stil».

Han fortsetter med å beskrive hvordan nøyere studier har bekreftet programmets kulturelle betydning. Hvordan du ikke kan tape Kalle Anka («uttales kah-lay ahn-kah») for å se det senere. Hvordan du ikke kan spise eller lage mat mens du ser på. Hvordan gamle som unge må delta, og hvordan Kalle Anka utgjør en grunnstein i den svenske julefeiringen.

Denne julen er det seksti år siden «From All of Us To All of You» gikk på amerikansk TV første gang. Det skjedde ikke på julaften, men nesten en uke før jul på TV-kanalen ABC som hadde enerett på Disney-filmene i mange år.

I USA var det knapt verdt en notis i avisenes tv-oversikter. Programmet markerte bare årets sesongavslutning på tv-serien «Walt Disney presenterer» som hadde gått på kanalen siden tidlig femtitall, da Disney solgte tv-rettighetene til ABC for å finansiere sin første fornøyelsespark.

Programmet var en typisk billigløsning som dels viste gamle tegnefilmer som ikke lenger kunne vises på kino, og som dels drev med reklame for nye filmer kombinert med massiv promovering av Disneyland i California.

Amerikanske barn ble foret med Disney daglig gjennom hele epoken: Mikke Mus-klubb på hverdager, og programmer som Walt Disney's Disneyland, og Walt Disney Presents, i helgene.

Et juleprogram med de samme figurene en snau uke før jul var ingen grunn til å heve noe øyenbryn.

I de to små sovjetaktige statene Sverige og Norge opp ved polarsirkelen var forholdene annerledes. Norge hadde ikke engang fått TV første gang «From All of Us» gikk i USA. Sverige hadde fått regulære fjernsynssendinger året før.

I 1960, samme år som kong Olav høytidelig åpnet den første tv-sendingen fra Marienlyst i Oslo, sendte Svensk tv Kalle Anka for første gang. Det slo atskillig sterkere i polarmørket enn det hadde gjort i hjemlandet.

De neste syv årene gikk programmet uforandret med nøyaktig de samme filmene hver eneste julaften. I 1967 ble et par filmer byttet ut, og «Julenissens verksted» ble oppgradert til fargeversjonen.

På det strenge 1970-tallet prøvde myndighetene å stoppe programmet, som nå ble ansett for å være ren amerikansk kulturimperialisme. Protestene ble enorme. Det samme skjedde da man fjernet filmen om Oksen Ferdinand og erstattet den med «Den stygge andungen» på åttitallet.

På et eller annet tidspunkt klippet svenskene også bort en scene fra filmen Jungelklovnen hvor Donald pepret den enerverende Arcuan-fuglen med mitraljøse.

I 2012 tok Disney selv grep og fjernet det de oppfattet som rasistiske stereotypier. En svart jentedukke og en eldre jødiskutsende trekk-opp-mann.

Men ellers har programmet vært uforandret gjennom nesten seksti år. Mens Disney selv har beveget seg videre og laget nye, oppdaterte juleshow med nye figurer, ny digital animasjon og ny musikk, er Kalla Anka och hans vänner önskar God Jul mer eller mindre mistet sitt opprinnelige opphav og blitt en del av den nasjonale, svenske – og panskandinaviske – kulturarven.

Slik juletreet også startet som et hedensk fremmedelement i feiringen av Kristi fødsel er Tjuren Ferdinand, Lady och Lufsen og Askungen trengt seg inn i mange skandinaviske hjem og tatt plass rundt julekrybben.

Det er slik tradisjoner skapes.