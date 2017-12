UKULTUR: – De siste ukers hendelser i Arbeiderpartiet viser hvor vanskelig det er å varsle om slike forhold, og viser hvor uklare grensene faktisk er, skriver kronikkforfatteren. Foto: Mikalsen, Helge

Kjære unge jenter og gutter i politikken! Unnskyld!

debatt

Publisert: 30.12.17 08:53

MENINGER 2017-12-30T07:53:45Z

Jeg har hatt høye verv i arbeiderbevegelsen, og jeg gremmes!

Anna-Sabina Soggiu, medlem i Oslo Arbeiderparti, doktorgradsstipendiat, ungdom med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus

Unnskyld for at vi har hatt en kollektiv bevisstløshet rundt de strukturene som har gjort det mulig å opprettholde seksuell trakassering, for at vi så mellom fingrene med grenseoverskridende adferd og unnskyld for at dere har blitt utsatt for ting som ikke er greit i det hele tatt.

Politikken skal ikke være en skole der voksne mennesker får testet ut grenser i møte med yngre medlemmer!

Jeg er voksen nå, jeg ønsker meg ingen posisjoner og derfor kan jeg si det jeg sier nå. Vi har alle visst og vi har alle gjort feil da vi lot dette pågå. Vi burde rydda dette av veien, så deres vei inn i politikken ikke blei slik som min. Den gang benytta eldre gutter og menn posisjon og makt for å få sex og oppmerksomhet fra unge jenter.

Tidligere har jeg tenkt at det bare er sånn og alltid kommer til å være sånn, derfor har jeg ikke gjort min del av jobben for å rydde opp i dette. Jeg har aldri varsla, for jeg tenkte det ikke var mulig.

Jeg stakk fra politikken da jeg var 19 eller 20 år gammel. 10 år seinere var jeg tilbake i politikken, men heller ikke i denne gangen har jeg gjort mitt for å endre kulturen.

Jeg har hatt høye verv i arbeiderbevegelsen, og jeg gremmes! De siste ukers hendelser i Arbeiderpartiet viser hvor vanskelig det er å varsle om slike forhold, og viser hvor uklare grensene faktisk er. Det er ille at det faktisk er slik. Men jeg har ingen unnskyldning.

Det vil jeg veldig gjerne gjøre opp for, og det har jeg forsøkt så godt jeg kunne siden jeg la ut min metoo-status fra tida i AUF på Facebook i begynnelsen av november. Til dere som har valgt å snakke med meg om noe dere har opplevd, takk for at dere har vist meg den tilliten! Er det flere som trenger noen å snakke med og trenger hjelp med å varsle så står jeg trygt sammen med dere i det!

Jeg har vært mye redd for å ta opp slike saker sjøl fordi de lett ville kunne knyttes til enkeltpersoner og motiver om maktkamp mer enn til et ønske om rydde av veien en ukultur.

Det er giftig i seg sjøl at forsøk på å varsle enten på egne eller andres vegne blir tolket slik. Fordi vi da sitter igjen med et inntrykk av at det som er skjedd er okei og at de som sier fra er problemet. Det er en ukultur i seg selv!

Jeg er ikke redd for disse tingene lenger, intensjonene mine er ene og alene at unge gutter og jenter skal slippe å oppleve politikken slik jeg sjøl opplevde den, verre er det ikke. Nå skal jeg gjøre mitt for å bidra. Det hviler et spesielt ansvar på oss eldre, som veldig godt har visst og vet at dette skjer. Dere unge skal slippe å stå i den stormen aleine når kulturen nå endres!

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!