Fra landsmor til stemor

2018-11-21

STORTINGET (VG) statsminister Erna Solberg bombarderes med kritiske abortspørsmål. Og hun kommer ikke godt fra det.

kommentar

Publisert: 21.11.18

Inne Stortingssalen lyste de kulerunde, hvite lampene opp i høstmørket. Det så ut som små, befruktede egg. Som var i ferd med å mutere til venstrevelgere.

Erna Solberg gikk på talerstolen . Bare for å bli angrepet med spydige abortspørsmål. Støre. Kjerkhol. Huitfeldt. Arnstad. Lysbakken.

En etter en herjet de med statsministeren. Hun prøvde å forsvare seg med at hun ikke var statsminister da hun sa det om abort.

Når folk svarer slik, vet man at de har en dårlig sak.

Solberg fortsatte med å si at hun er misforstått, feilsitert, tatt utenfor kontekst. Og at dette ikke er noe å diskutere før en eventuell regjeringsplattform kommer på plass. Hun angrep sine kritikere og ga uttrykk for at det var godt å rette litt opp i slurvet deres der oppe fra talerstolen.

Det røde, myke teppegulvet til tross. Svarene falt på steingrunn.

Det er ikke rart at folk lurer på hva Høyre-lederen/statsministeren driver med.

Erna må da lure litt selv. På lørdag sto tusenvis av sinte folk på plassen utenfor her. De demonstrerte mot de innstrammingene i abortloven som Solberg har åpnet for.

På en av de artigste plakatene sto det «Hvor mange ganger må jeg gjøre dette?»

Det må være rart å være statsminister og se på alt hun har stelt i stand. Alt dette for egen del.

Etter at VG avslørte at Erna og KrFs to nestledere samarbeidet om hvordan blå side skulle seire, har mange reagert.

Men det Solberg angrer på er nok ikke at hun brukte abortsaken for å beholde regjeringsmakten. Det leie er at spillet ble avslørt.

Hun som skal tenke på hele Norges beste, liker ikke at alle får et innblikk i hvor kynisk politikken kan være. Men nå vet vi hvor langt Erna kan gå for å beholde makten.

Ikke at det er noe bedre i andre parti. I Høyre har de likevel energisk forsøkt å imøtegå inntrykket av hensynsløshet. Erna sier at det ikke er et internt anliggende hvem som sitter i regjering i Norge.

Men det var KrFs retningsvalg hun la seg oppi.

Og det er forståelig at folk er oppført. Her har folk til og med vrengt sjelen sin i offentligheten.

Som Anne Natvig som fortalte sin historie i Aftenposten. Sent i svangerskapet fikk hun vite at hun bar på en gutt som var så syk at han ikke ville leve. Det var ikke fordi hun hadde lyst hun valgte å fortelle Norge om sin vonde og uønskede senabort.

Eller som Anette Garpestad som i Dagsnytt 18 fortalte om hennes sterkt ønskede barn som viste seg å være alvorlig sykt. Om hun hadde fått tidlig ultralyd eller blodprøve, hadde hun ikke trengt senaborten. Hun måtte føde barnet i uke 19.

Eller John Ivar Johansson som i Bergens Tidende fortalte om sin sterkt pleietrengende datter med beskjed til «Bollestad og andre moralister: Når dere står eller sto overfor det å få barn, ønsket dere av hele deres hjerte helst å få et funksjonshemmet barn?». Faren skrev «jeg elsker henne grenseløst, og smerten denne kjærligheten gir, går aldri over».

Disse folkene delte ikke sin historie med lett hjerte. De gjorde det fordi de tenkte at det trengtes. Abortloven var i spill. Selv var de anklaget for menneskesortering.

Tilbake i Stortinget var det Marit Arnstad i Senterpartiet som stilte det beste spørsmålet.

– Statsministeren er åpen for endringer. Men mange i eget parti er imot det. Venstre er imot det. Frp er imot det. Tenker statsministeren at hun skal tvinge representantene?

Nettopp. Ernas plan om å stramme inn paragraf 2c i abortloven er ikke realistisk. Det finnes ikke noe flertall. Folket vil det ikke. Stortinget vil det ikke. Høyre vil ikke.

Om Erna skal tvinge representantene i sitt eget parti, vil det i tilfelle være uhørt. Partiet fristiller sine representanter i slike spørsmål. Flertallet Erna drømmer om sammen med KrF, ville ha smuldret opp i sinte Høyrefolk som vender sjefen ryggen.

Statsministeren svarte Stortinget med at det ofte er slik at småpartiene bestemmer.

Hun trakk frem Lofoten, Vesterålen og Senja, de oljerike områdene som ikke er åpnet for oljeboring, til tross for flertall på Stortinget.

Men å holde opp med å ta opp olje er noe annet enn å holde opp med å få barn.

Vi vet at Ernas abortinnstramming ender i spontanabort. Det trengs ikke inngripende fosterdiagnostikk for å stille den diagnosen.

Fosterlegene kan fortelle at etter hver nye runde med abortdebatt, er det flere som oppsøker tilbud om å sjekke fosteret, flere som drar til utlandet for å få et tilbud som ikke er tillatt i Norge og flere som velger å fjerne foster.

Det er konsekvensen av dette.

Samt at Erna har fått store bulker i glorien sin.