Presset øker på OL-sjefene

Av Leif Welhaven

HVITERUSSISK SPRINTER: Krystsina Tsimanouskaya er nå i Polen etter at hun beskyldte hviterussiske lagledere for kidnappingsforsøk på flyplassen i OL. Foto: Czarek Sokolowski / AP

TOKYO (VG) Bortføringsdramaet rundt en hviterussisk utøver forsterker en allerede betent sak. Hva skal til for å suspendere en autoritær aktør fra det olympiske fellesskapet?

Ideen rundt De olympiske leker bygger på at vi er like på idrettsbanen, selv om vi er aldri så forskjellige utenfor.

Enhet gjennom idrett. Brobygging og brorskap. Fred og fordragelighet som rammer inn en vennlig konkurranse.

Problemet er at tanken om idrett som en upolitisk arena blir avslørt som en illusjon på område etter område.

Et av de vanskeligste spørsmålene er hvordan Den internasjonale olympiske komité (IOC) bør forholde seg til regimer som behandler idrett som et vaskemiddel for seg selv.

Oppmerksomheten har vært enorm rundt Krystsina Tsimanouskaya. Her holder hun pressekonferanse i Warszawa etter at hun ble innvilget asyl i Polen. Foto: X80002

Det settes ytterligere på spissen dersom opposisjonelle utøvere blir forfulgt for meningene sine.

Akkurat her er det olympiske systemet truffet med full kraft i Tokyo.

Det skjer i kjølvannet av det påståtte kidnappingsforsøket på sprinteren Krystsina Tsimanouskaya.

Etter flere dagers nøling kom fredag nyheten om at to hviterussiske ledere er kastet ut fra OL i Japan og fratatt akkrediteringene.

Saken granskes nå videre.

Avgjørelsen om å reagere overfor lederne kommer etter at presset har tiltatt på IOC om å foreta seg noe.

Her er Krystsina Tsimanouskaya på flyplassen i Tokyo. Foto: Koji Sasahara / AP

Det gjelder både i denne konkrete saken og på bredere basis. Spørsmålet er hva som skal tolereres fra mer eller mindre diktatoriske stater.

Dramaet som satte det hele i gang handler altså om hvordan Tsimanouskaya ble behandlet av sine egne. Temperaturen begynte å tilta da hun kritiserte sine egne ledere på Instagram. Hun skal ha vært misfornøyd med hva hun ble satt til å løpe. Kort tid senere skal hun ha blitt fjernet fra deltagerlandsbyen av to hviterussiske delegater.

Alle detaljer er ikke kjent eller bekreftet i saken, men det hevdes at hun skal ha blitt forsøkt tvunget om bord på et fly hjem.

Av frykt for hva som kunne skje henne, bestemte løperen seg for å hoppe av og søke asyl. Det skal blant annet ha blitt utløst av en telefonsamtale med bestemoren, som fortalte om hvordan hun ble fremstilt på tv i hjemlandet. Bestemor skal advart mot å reise hjem.

Til slutt sto OL plutselig midt i et diplomatisk drama på Haneda-flyplassen. 24-åringen skal ifølge internasjonale medier ha brukt google til å be vakter om hjelp, og ble fraktet til den polske ambassaden.

Spillet har så langt endt med at Tsimanouskaya har fått vern og ly i Polen.

Hun har uttrykt frykt for hva som ville skje med henne om hun reiste til Hviterussland.

Denne saken er relevant i en videre kontekst enn akkurat hva som skjedde rundt den aktuelle avhopperen.

Historiene har vært mange i tiden før OL om hvordan hviterussiske idrettsutøvere som våger å være regimekritiske er blitt behandlet av apparat rundt Aleksandr Lukasjenko. Hundrevis av utøvere signerte et opprop mot regimets voldsbruk i fjor, og ble møtt med represalier. Blant annet skal fengsling, utestengelse og inntektstap ha vært blant reaksjonene, ifølge Belarusian Sport Solidarity Foundation.

Her er det grunn til å understreke hvor tette båndene er mellom den politiske idrettsledelsen og idrettsledelsen i den ikke utpreget demokratiske staten. I praksis er dette to sider av samme sak.

Lukasjenko var over tid selv leder av den nasjonale hviterussiske komiteen. Deretter ble sønnen hans utpekt som etterfølger i det olympiske vervet.

Under protestene mot Lukasjenkos regime i fjor var det også flere ledende idrettsutøvere som våget å ytre meningene sine. Det gikk ikke så veldig bra da grepet overfor meningsmotstandere ble strammet.

Det har ikke manglet på internasjonal oppmerksomhet om uakseptabel behandling av idrettsutøvere fra regimets side.

Hvor dypt i virkemiddelskuffen burde IOC ha gravet – i solidaritet med utøvere og i protest mot Lukasjenko?

Sjefens sønn er ikke akseptert som farens etterfølger, og begge generasjonene Lukasjenko har vært uønsket i OL.

Men er det nok?

IOC har fått kritikk for at de ikke har suspendert den nasjonale olympiske komiteen. Det poenget er forståelig. Det kunne ha sendt et mer markant signal om at nok er nok, og at det er viktig å beskytte idrettsutøveres grunnleggende menneskerettigheter.

Det har også vært problemstillinger rundt hvordan for eksempel Iran behandler utøvere med andre oppfatninger enn makthaverne.

En av de kraftigste kritikerne av OL-toppenes håndtering, er en interessegruppe som heter Global Athlete. Dette er en organisasjon som i sak etter sak taler utøveres sak med en helt annen stemme enn vi er vant til fra IOCs egen utøverkomité. De har tatt til orde for å skrote begrensninger i utøveres ytringsfrihet. Nå kommer kravet om at den hviterussiske olympiske komiteen bør suspenderes.

Det er naturlig at IOC trenger litt tid til å komme til bunns i denne konkrete saken, men på overordnet nivå er tiden overmoden for handling.

Og snart setter OL-systemet over til Kina – og nye problemer rundt menneskerettigheter ...