Kommentar

Norsk bistand - et eneste rot

Av Shazia Majid

NØDHJELP: Den norske regjeringen setter av to milliarder i humanitær bistand til Ukraina. Men kostnadene vil bli mye større, både til Ukraina og her til lands.

Regjeringen har stanset bistand til verdens fattige i to uker. Fordi de ikke har oversikt. Samtidig er de blant de siste med å sende nødhjelp til Ukraina. Det er pinlig.

Hvordan drives egentlig norsk bistand, når regjeringen må fryse utbetalinger til alle nødlidende i verden i to uker – for å skaffe seg oversikt over Ukraina-krisen?

Og på samme tid bruker uker på å sende nødhjelp og utstyr til det krigsherjede landet? Lenge etter de fleste andre land i Europa.

Det fremstår som et eneste rot. Og utad ser det ikke bra ut. For internasjonalt blir Norge betraktet som verdensmester i «soft power», myk makt. Nordmenn er de sjenerøse, de sindige, forutsigbare og pålitelige.

Norge er sågar et av verdens mest sjenerøse land per innbygger når det kommer til bistand til verdens fattige.

Men det holder ikke å være sjenerøs, om man ikke klarer å administrere bistanden.

Vanskelig å forsvare

Utenriksdepartementet (UD) har med et pennestrøk utført en midlertidig stans i alle utbetalinger i to uker.

Også til organisasjoner som Flyktninghjelpen og Røde Kors – før de heldigvis snudde på det sistnevnte før helgen.

De største utbetalingene går til store internasjonale institusjoner som Verdens matvareprogram, UNICEF og WHO.

Betalingsstans skader Norges renomme. Folk i bransjen, både frivillige organisasjoner og NORAD er bekymret.

Men mer enn renomme handler det om at det går utover de som til vanlig er avhengig av norsk bistand. Ikke så mye den midlertidige stansen i betalingene, men det som antakelig følger.

Nemlig en omdisponering av bistandsmidler.

Ikke oljepenger til Ukraina-flyktninger

Så hva er det egentlig som ligger bak?

I korte trekk, et ønske om å ikke bruke ekstra penger. På Ukraina-krisen generelt og Ukraina-flyktninger spesielt. Verken oljepenger, eller noen av de vanvittig mange ekstra milliardene Norge nå kan komme til å tjene på eksport av olje og gass.

Pengene til Ukraina-krisen skal i første omgang tas fra bistandsbudsjettet. De skal tas fra andre fattige og nødlidende.

Det er etisk og moralsk problematisk. Ja, nærmest smålig.

Særlig med de 1750 olje- og gassmilliardene som er forespeilet å strømme inn i statskassen bare i år.

Og selv når omdisponering av bistandsmidler er innenfor reglementet. Som sier at flyktningutgifter kan føres over bistandsbudsjettet. Noe de strengt tatt ikke bør. For krisene i verden stopper ikke opp fordi Norge må ta seg av flyktninger hjemme.

Vi gjorde det sist under Syria-krigen – brukte bistandspenger på syria-flyktninger. Den gang gikk hele en av fem bistandskroner til Norge.

Enklest å ta fra fattige

Selv forklarer UD sin instruks til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) slik:

«Hensikten med å holde igjen utbetalinger i to uker er først og fremst å sikre at vi har en god nok oversikt over krisens potensielle konsekvenser», sier Utenriksdepartementet til bransjemagasinet Bistandsaktuelt 16. mars.

Departementer skal ha oversikt over sine økonomiske rammer. Det er urovekkende om de ikke har det i utgangspunktet.

UDs uttalelser er heller en penere måte å si at vi står overfor kraftige omdisponeringer av bistandsbudsjettet. Altså at man tar fra noen for å gi til andre.

Regjeringen øker humanitært bistand til Ukraina fra 200 millioner til to milliarder kroner. Men det er bare starten.

Vi står overfor enorme kostnader knyttet til krigen. Både umiddelbare og kostnader som følge av de voldsomme prisøkningene på energi, transport og ikke minst matvarer.

Da er det enklest å ta milliardene fra der vi selv merker det minst – nemlig bistandsbudsjettet. Krisepakkene for øvrig, det være seg i forbindelse med pandemien eller strømkrisen tar vi gjerne fra oljepengene.

Verden trenger oss

Det sagt, det er fornuftig å ta en fot i bakken. Se om det finnes bedre måter å bruke bistandsbudsjettet på. Og det er det. Helt uavhengig av Ukraina-krigen.

Men nå er ikke tid for fot i bakken. Det er snarere tid for å være fremme i skoene. Ikke stanse bistanden, men øke den. Bruke den smartere. Det siste er ingen selvfølge.

Verden trenger oss.

Ukraina står for 30 prosent av hvete- og byggproduksjonen i verden. Nå forbyr de eksport av eget korn og kjøtt. Det betyr dyr mat for oss rike, men sult for verdens fattigste.

Noen av de største importørene av hvete fra Ukraina er lutfattige og krigsherjede land som Jemen.

De ekstraordinære omstendigheten fordrer økte økonomiske rammer. Vi har råd til ekstrabevilgninger over statsbudsjettet. Stans og omdisponering er umusikalsk.

Pengekrangel mellom ministre

UD spiller ned alvoret, sier stans i utbetalinger er normal praksis. At de gjorde det sist under pandemien.

Det var like problematisk da, men den gang var det knapt noen som fikk det med seg. Nå vet vi, takket være flere saker nettavisen Filter nyheter har skrevet.

Her fremkommer det også at det har vært en pengekrangel mellom Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

UD pekes ut som sinken. Årsaken til at Norge har slitt med å sende ut nødhjelp og utstyr til Ukraina. Norge var en av de siste landene til å sende førstehjelpsutstyr til landet. Kritikere kaller UD for «stat i staten».

Ferske penger

Det rotet vi nå opplever er et uttrykk for strukturelle problemer, nemlig mangel på samstemthet i utenriks- og bistandspolitikken.

Her trengs helt klart opprydning. Men den krever mer enn to uker. Og den bør ikke gå utover verdens fattige.

Nød, fattigdom og sult tar ikke en midlertidig pause. Krisene løper, Ukraina-krigen kommer på toppen.

Norge har et særlig ansvar.

Som en av de få landene som tjener på verdenskrisene. Vi kan derfor ikke ta fra de fattige og gi til andre fattige, og si oss fornøyd med det.

Vi trenger ferske penger på bordet.