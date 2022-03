Kommentar

Vår venn vaffelen

Av Hans Petter Sjøli

ÅRLIG HYLLEST: Vaffeldagen, som alltid den 25. mars.

Jo, midt i all elendigheten er det kjekt å kunne skrive om det som på alle måter er det motsatte av elendighet: Vafler!

Finnes det egentlig noe triveligere enn vafler? I dag, den internasjonale vaffeldagen, spises dette enkle, tilforlatelige bakverket verden over, og vi elsker dem, vaflene, selv om de, når vi spiser for mange av dem, fører til en viss oppblåsthet og forsiktig pulsøkning.

Hva er det med vafler? Vi har alle et forhold til dem. Enten vi fikk dem servert hos mormødrene våre, eller oppdaget dem på div. arrangementer (idretten, især), så spiller de en rolle i våre liv, for mange av oss en ganske viktig rolle. Ingen har aldri smakt på vafler. De er like vanlige som vann og brød.

Og de er gamle. Altså ikke vaffelen du muligens spiser mens du leser dette, men vafler som mat, eller hva man skal driste seg til å kategorisere dem som. På 1600-tallet kom de til Sverige, landet som først ga vaffelen dens egen dag. Men de er mye eldre enn som så. Grekerne (alltid dem) var først, og det tok ikke lenge før teknikken med å lage et slags søtt bakverk mellom to varme jernplater ble en vanlig, for ikke å si, dominerende teknikk i europeiske kjøkkener, iallfall når det kom til dessertbrød, eller hva man nå anvender vaffelen til. Jeg har hørt om familier som har servert dem som middag, men det er ikke noe man snakker høyt om.

Vaffeljernet ble utviklet på 1500-tallet, er man rimelig sikre på, ikke minst vises de i (noen av) maleren Pieter Bruegels bilder, og derfra gikk det bare én vei – fremover. Hopper vi frem til i dag, og det er jo litt av et sprang, så er vi i et moderne Norge som er helt besatt av vafler. Seks millioner vaffeljern er solgt her i Norge de siste 20 årene. Seks millioner vaffeljern. Ifølge elektronikkbransjen er salget økende.

Det er litt rart, kanskje, all den tid vaffelen er litt gammeldags og træms (som vi sier på trøndersk), og vi har fått smaken på så mye annet godt etter hvert. Men vaffelen står imot alle gastronomiske godbiter fra fjern og nær, og vi eter og eter, til hverdag og fest, og (som nevnt) på div. arrangementer, selv om vaflene som tilbys (til en beskjeden sum) i disse sammenhengene sjelden er av nevneverdig kvalitet.

Fordi vi mennesker er praktisk anlagte og litt late av natur, og den såkalte tidsklemma har satt oss i en slags skvis, tyr mange av oss til ferdigmikser på pose, og nøyer oss med å tilsette vann og kanskje en dæsj (evt. sprut) smør, spesielt i arrangementsøyemed. Vaflene som «lages» på denne måten smaker ikke spesielt godt, men de omsettes, og folk står i kø for å kjøpe dem. Gjerne med litt syltetøy og, for de mer avanserte, litt rømme.

Men det skjærer i et vaffelhjerte (intendert ordspill) når bakverket lages på denne måten. En ordentlig vaffel skal lages fra bunnen av, og det er så enkelt at selv onkel klarer det. Selv bruker jeg min kjære, nå avdøde, mormor Ragnfrids oppskrift, og den er som datidens oppskrifter flest ganske omtrentlig, blant annet heter det «mel etter behov».

Da jeg var student og ensom cowboy langt hjemmefra, ringte jeg henne for å få oppskriften på de såkalte «mormor-vaflene» som alle i min familie holdt så høyt. Lett var det ikke å få lirket gullblandingen ut av henne. Ikke fordi hun ikke ville dele den med sitt eldste barnebarn, men fordi hun rett og slett ikke hadde stålkontroll på sin egen vaffelbaking, som, altså, var av eksepsjonell kvalitet. «Litt av det», «litt av det», osv., og, altså, «mel etter behov».

Mine sønner, som er vokst opp i en tid der man finner alle mulige slags hyperpresise oppskrifter og bruksanvisninger på internett, har aldri helt klart å knekke «etter behov»-koden. «Pappa, hva betyr ’etter behov’», har de spurt meg, én etter én, og jeg svarer alltid at «det må du finne ut av selv», og vi er like langt.

Uansett – utover i landet lages det vafler som aldri før, og vaffelen er så folkelig at det er umulig for populistisk anlagte politikere å unngå den/dem når man skal ut og fiske velgere. Jeg tør ikke tenke på hvor mange vafler Trygve Slagsvold Vedum har tyllet i seg i årene siden han ble Senterparti-leder, men tallet er nok skremmende høyt. Nå som han har fusjonert med elitebyråkratene i Finansdepartementet har nok vaffelkonsumet dalt betraktelig, nær sagt parallelt med oppslutningen om Senterpartiet.

Det har vært, med ujevne mellomrom, snakk om hva som er det norskeste vi har, og da trekkes ofte brunosten frem, kanskje fordi det stort sett bare er vi nordmenn som holder oss med ost av den sorten (og fargen). Andre hevder at for eksempel fårikål (evt. får-i-kål) er noe svært norsk noe, men det er kun en myte som denne skribent en gang for alle har slått hull på.

Nei, det norskeste av det norske i matveien er vaffelen (gjerne med brunost på). Ikke fordi den er norsk, men fordi den spises overalt i Norge, og hele tiden (og iallfall ikke bare i dag, på den internasjonale vaffeldagen). Her er en kjepphest: Ikke tilsett kardemomme. På Østlandet gjør de det, og østlendinger som ikke har sitt opphav andre steder enn på Østlandet, behersker ikke vaffel. Og det skyldes først og fremst trangen til å tilsette kardemomme i røren. Jeg forsøker meg med et imperativ: Slutt med det. Kardemomme, en urt i slekt med ingefær, er røren fremmed.

Til sist, og i og for seg minst, kan jeg avsløre at familiens hund heter Vaffel. Den er dog oppkalt etter en hund i en film vi liker, og ikke etter bakverket som vi også liker, selv om man vel får anta at hunden i filmen var oppkalt etter bakverket. Nå for tiden er Vaffel trygt plassert hos mine svigerforeldre, som har blitt så glad i henne at de knapt kan tenke seg en stund uten. Men svigerfaren min, som er av den gamle skolen, nøler med å bruke navnet Vaffel om Vaffel. Han syns nok at det lyder litt lite hundete, hva vet jeg.

Det kan være at han har rett i det, og det er helt klart hans rett som hundemann og -venn å benevne vår firbente kamerat som han vil. Og der setter jeg strek, for nå er røren i kjøleskapet ferdig svellet.

God internasjonal vaffeldag!