EN PLASS I SOLEN: – For oss nordmenn har det å komme seg ut av oljetåka vært en krevende øvelse. Men det er ingen grunn til at norsk næringsutvikling skal ligge tåkefast. Solenergi er en energiløsning som demokratiserer og desentraliserer energiproduksjon, skriver kronikkforfatterne.

Sats på sola!

På grunn av rekordhøye strømpriser må stadig flere ta opp forbrukslån for å betjene strømregningene. Det er en unngåelig og uholdbar utvikling i et av verdens rikeste land. Én av løsningene er soleklar. Solenergi kan snu hele situasjonen på hodet for veldig mange.

GUNSTEIN SKOMEDAL, postdoktor i fornybar energi og SV-medlem.

ROBIN HANSSON, bystyrerepresentant for Kristiansand SV og ingeniør innen fornybar energi

Et rettferdig grønt skifte kan bidra til å løse to av våre største samfunnsmessige utfordringer samtidig, klima- og ulikhetskrisen, men det fordrer at vi ser disse krisene i sammenheng og at vi velger de riktige tiltakene.

Hvis vi skal klare å få en bred oppslutning om nødvendige klimatiltak er det avgjørende viktig å holde energiprisene nede. Og vi gjør det ved å la vanlige folk ta i bruk ny teknologi og høste godene av mulighetene det byr på.

Norge skal helelektrifiseres – hvilket skaper noen utfordringer, men langt flere muligheter. Vi har tre alternativer dersom våre ambisiøse elektrifiseringsmål skal nås: Øke kraftproduksjonen, kraftimporten eller redusere strømforbruket. Selv om vindkraft kan være en positiv bidragsyter til energimiksen, har det blitt et kontroversielt tema som bidrar til et økt konfliktnivå i mange kommuner.

En større satsning på solenergi kan bidra til å dempe denne konflikten. Man kan unngå store naturinngrep samtidig som man sørger for at verdiskapningen tilfaller husstander, lokalt næringsliv og felleskapet. Til sammenlikning suges verdiskapingen fra vindkraft ut av landet og i lommene på store utenlandske investeringsfond. Vi er nødt til å sørge for at verdiene som skapes i det grønne skiftet tilfaller hele befolkningen, slik vi gjorde med oljen og vannkraften.

For oss nordmenn har det å komme seg ut av oljetåka vært en krevende øvelse. Men det er ingen grunn til at norsk næringsutvikling skal ligge tåkefast. Solenergi er en energiløsning som demokratiserer og desentraliserer energiproduksjon.

Et annet poeng er at transporttap fra overføringslinjer reduseres. Kraftelektronikken i solcelleanlegg sørger også for en mer stabil kraftforsyning når sola skinner. En sterk solenerginæring kan bidra med mange tusen nye, grønne arbeidsplasser i Norge.

Med en grønn omstilling på overtid blir det for dumt å ikke gripe fatt i en så lavthengende frukt. Vi produserer allerede verdens reneste silisium, har gode solforhold og et kjølig klima som øker solcellenes evne til å produsere energi. Argumentene for å satse stort på solenergi i Norge er mange, og motargumentene er få. Så hvorfor har vi ikke et nasjonalt virkemiddelapparat som gjenspeiler et ambisjonsnivå for solenergi enhver nasjon med mål om lave strømpriser og grønn omstilling bør ha?

Utfordringen med dagens energiøkonomiserende-tiltak (ENØK) er at de rammer skjevt. Alle er enige om at ENØK-tiltak er gode investeringer fordi det gir store reduksjoner i energiforbruket og dermed strømregning over tid. Problemet er at disse tiltakene er svært kapitalkrevende og at husholdninger som ikke har tilgang på billig kapital ikke får muligheten til å benytte seg av ordningene. På toppen av økningen i kraftprisen har ENOVA de siste 2 årene utbetalt stadig lavere støtte til vanlig forbrukere ok redusert i satsene til flere populære ENØK-tiltak som blant annet solceller.

Hvis vi overlater alt til markedets usynlige hånd vil vi raskt se at det kun er de med mest penger og låneevne som vil gjøre ENØK-tiltak. Mens de som kanskje trenger det mest ikke får ta del i denne teknologiutviklingen. Klimakrisa forutsetter at alle tar del i omstillingen. I et demokratisk land som Norge vil det være umulig å gjennomføre det grønne skiftet ved å la de minst privilegerte ta støyten mens de rikeste får skumme fløten.

Løsningen er like åpenbar som den er enkel; vi trenger en ny politikk for ENØK som alle deler av befolkningen kan dra nytte av. Noen forslag vil da være en sterk styrkning av ENOVAs støtteordninger for både eksisterende og ny teknologi som for eksempel solceller, «smart strøm» og batterier som fungerer for alle typer bygg og eierstrukturer.

I tillegg trengs det et verktøy for å gi de med vanskelig tilgang på kapital mulighet for gunstige låne eller leasing-betingelser, eller få utleiere til å ønske å redusere energiforbruket til sine leietagere. Mennesker som ikke har evne til å bla opp store beløper er avhengige av en slik risikoavlastning.

En ny og ambisiøs nasjonal strategi for ENØK er noe alle politiske partier burde kunne enes om. Det vil sørge for nyetableringer i industrien, lokal vekst i installasjonsmarkeder, nye arbeidsplasser og kollektivt eierskap til energiproduksjonen. I tillegg kan man utnytte «dødt» areal som reduserer behovet på nye inngrep i naturen og gi et viktig bidrag for helelektrifisering av samfunnet.

Skal vi unngå snakk om strømkrise hver gang strømprisen kryper oppover så trengs det et skikkelig krafttak. Vi må sørge for en rettferdig løsning hvor alle har like muligheter til å bruke den dyrebare fornybare energien.

Det er bra for klimaet, og bra for folk.