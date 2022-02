Leder

Riktig revers

STANS I FRISLIPP: Regjeringen varsler innstramminger i drosjenæringen. Det skal stilles flere krav til både drosjeeiere og sjåfører.

Regjeringen reverserer taxi-reformen. Grepet synes nødvendig, både for de som jobber i næringen og for passasjerene.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Taxinæringen er en av de mest inkluderende virksomhetene i Norge. I storbyer som Oslo er det gjerne slik at både drosjeeiere og drosjesjåfører har innvandrerbakgrunn.

Å få muligheten til å kjøre drosje kan for mange være et første skritt inn i arbeidslivet.

Alle norske arbeidstagere, uansett bakgrunn og bransje, skal ha trygghet og forutsigbarhet på jobb. De skal ha en anstendig lønn.

Det fordrer ordnede forhold. Derfor var den ideologisk motiverte bransjereguleringen som den forrige regjeringen vedtok uheldig. Den var for omfattende, og for hastig.

Endringene innebar at viktige krav til næringen ble fjernet. Som at drosjene skulle høre til en drosjesentral og at løyver skulle utstedes etter behovet i området.

Overkapasitet kan føre til både sosial dumping og bransjedød.

Frislippet av løyver betyr at praktisk talt hvem som helst med bil og adresse i Norge kan bli drosjeeier. Det siste året er 4000 nye løyver blitt utstedt.

Kritikere mener at reformen har ført til mer svart arbeid og lovløse tilstander.

Det har ikke gått slik myndighetene så for seg. Snarere tvert imot. Vi har derfor forståelse for at regjeringen nå ønsker å tråkke inn bremsen.

Vi mener det er riktig å gjeninnføre behovsprøving for antall løyver, for å hindre overetablering og for å sikre at det finnes et taxitilbud i hele landet. At biler tilknyttes en drosjesentral handler om det samme. Det betyr kjøreplikt og tilgjengelighet også på såkalte røde dager og til alle døgnets tider.

Kravet om taksameter synes imidlertid noe foreldet. Det finnes mange andre digitale løsninger som ivaretar såvel hensynet til økonomisk kontroll som passasjerens sikkerhet og rettigheter.

Taklampe-kravet kan også fremstå kuriøst, men det handler om å gjøre kjøretøyet synlig. Det har med trafikksikkerhet å gjøre, samt synliggjøring overfor kunder. Et tredje poeng er at en taxi er et kjøretøy som skal brukes til næring, der hensikten er å befordre passasjerer. Et drosjeløyve skal ikke brukes til å skaffe seg subsidiert privatbil.

Drosjenæringen har en forhistorie med useriøse aktører som har ødelagt for dem som driver etter boken. I senere år er det næringen selv som har bedt om reguleringer og offentlig kontroll for å få bukt med juksemakerne.

Kontroller på østlandsområdet så sent som i høst viste at det er nødvendig. Bortfallet av krav til sjåfører og eiere hadde ført til ny oppblomstring av uregelmessigheter.

Vil vi ha et taxitilbud der aktørene kan leve av det de kjører inn, og passasjerer kan stole på at de får tak i bil hvor og når de måtte trenge en, må bransjen reguleres. Det er talende at de seriøse i næringen ønsker det.