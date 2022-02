Kommentar

Dette blir kostbare greier

Av Astrid Meland

IKKE NOE TIL UTLANDET: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Jons Gahr Støre i bakgrunnen under regjeringens store havvinddag. – Dette er vinn-vinn-vinn, sa Jonas Gahr Støre.

Regjeringen skal bygge ut havvind. Noen må betale for det. Det er ikke utlendingene. Da blir det deg og meg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den siste tiden har svaret vært «havvind» nær sagt uansett hva slags problem som dukker opp. Havvind skal løse strømkrisen, klimakrisen og overta etter oljen. Ja, havvind er vel fort svaret på covid’n og.

Og folk flest vil gjerne kverne espressobønnene sine med havvind. Hvor blir det av strømmen med smak av sjøsprøyt?

Onsdag var det klart. Regjeringen lanserte en plan. Alt skal foregå i Norge.

SKOTTLAND: Norge er allerede med på havvindutbygginger i utlandet. Bildet er fra Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland.

Dette har dratt litt ut på grunn av noe smårusk internt. Alle vil ha havvind, det er ikke det. Men partiene har kranglet om hvor de skal selge kraften.

Planen var å få dette til å gå i pluss ved selge mye til utlandet via en ny kabel, for eksempel til Tyskland og Storbritannia. For der får vi godt betalt. De har enda dyrere strøm enn oss.

Senterpartiet pleide å bli begeistret av tanken. Men de har snudd. De har ikke tenkt å selge en watt mer til utlandet.

Ap er mer delt. Statsministeren har prøvd å dempe vindene i kastene med diskusjoner om hvordan man definerer en kabel.

Når han nøler med å bygge en ny kabel til utlandet, en såkalt hybridkabel, er det fordi det ikke blåser hele tiden der ute i Nordsjøen.

Når det er vindstille ligger kabelen der, tom og klar til å sende store mengder norsk kraft til britene eller tyskerne. Da havner kraft fra norsk fastland i den kabelen. Altså mer eksport. Og enda dyrere strøm hjemme.

Politisk er dette nesten umulig å få vedtatt nå, fordi kraftprisen sør i Norge er så høy. Men samtidig har grønne krefter og næringsliv presset på for å komme i gang med havvind.

STØTTES OVER STATSBUDSJETTET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum åpner pengesekken for å finansiere kabelbygging til norsk fastland.

Og derfor, ute på Vippetangen i Oslo kom Jonas Gahr Støre for å si hvordan det blir. Senterpartiet var også der.

Og det var altså bønda ifra nord som hadde vunnet. Igjen.

Det blir ingen ny utenlandskabel. Det blir tvert om subsidiering av kabel for å føre kraften til Norge.

Hybridkabler, som også går til utlandet, får eventuelt bli en gang i fremtiden.

Er alle glade da?

Nei. Nei. Nei.

De som får gratis penger er glade. Og det er særlig industrien i området som får denne nye, subsidierte strømmen. Batterifabrikk. Hydrogen.

Men kraftbransjen blir gørrsure. Equinor, Aker, Statkraft og de store gigantene, hadde tenkt å tjene fett på at Norge skulle selge deler av kraften dyrt til utlendingene.

Men folk flest da, i Sør-Norge, de blir vel glade, nå som de får billigere strøm?

For det første er det mange år til det kommer noe havvindkraft. Problem to er at det ikke er lønnsomt.

Det finnes havvindprosjekter i utlandet uten subsidier. Men det er fordi de har mye dyrere strøm enn Norge.

I Energimeldingen anslås det at det trengs en kraftpris på 60 øre per kWh for at den nye havvindparken i Sørlige Nordsjø skal lønne seg.

Det er mer enn det strømmen koster over tid i Norge.

På toppen må vi betale for å bygge kabel til land. Det koster mange milliarder. Og da ender vi fort opp med å trenge en strømpris som nærmer seg åtti øre for å få dette til å gå rundt.

Så mye vil ingen betale for strømmen i Norge. Så hvem skal betale?

Det er vanligvis folk flest som betaler for nettutbygging i Norge. Vi tar utgiftene med økt nettleie. Men Støre-regjeringen vil subsidiere rett over statsbudsjettet. Som altså er skattepengene våre.

Hadde vi sendt strømmen i kabel kun til Storbritannia, hadde nok dette vært mer lønnsomt.

Men det skal vi ikke.

For ikke lenge siden var det enighet om at vi skulle bygge ut den billigste kraften i Norge. Som for eksempel vindmøller på land, som antagelig er under halvparten så dyrt – og som altså ikke ville krevd disse subsidiene.

Nå går Støre-regjeringen for å bygge ut ulønnsom kraft. Argumentet er at vi trenger mer kraft. Også velger de den den dyreste måten å gjøre det på.

Vi har en regjering som sier de skal «reindustrialisere» Norge. Med statsstøtte.

Nå er det subsidier vi skal leve av etter oljen.