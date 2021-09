Kommentar

Nederlagsbrus i Høyres hus

Av Hans Petter Sjøli

Erna Solberg på valgvake på SAS-hotellet i Oslo mandag kveld.

«Stjerna Erna» var ikke nok.

På senvinteren i år lå Høyre og Erna Solberg godt an for å gjøre nok et godt valg. Partiet lå stabilt over 24 prosent, egentlig mot alle odds for et parti og en statsminister som har ledet landet i åtte år, der den ene krisen har avløst den andre, uten at det har vist seg i statsministerens kroppsspråk eller humør.

Det er mulig det blir Erna Solbergs ettermæle som politiker: Hennes nesten ekstreme ro og avbalanserte fremtoning, nærmest uansett situasjon.

På forsommeren og gjennom valgkampen har det gått nedover for Høyre, og ingen av de VG snakket med før valgprognosen ble offentliggjort trodde på «miraklet» om en tredje periode for Erna.

Og da prognosen ble avslørt klokken 21 var stille som i graven på valgvaken på Holbergs plass i Oslo sentrum. Man kunne høre en partinål falle.

For Høyre er det å havne under 20 prosent er en «katastrofe», slik partifolket formulerte det i gangen utenfor salen.

Nestlederne Tina Bru og Jan Tore Sanner prøvde å mane troppene til jubel og heiarop, men responsen fra salen var halvhjertet. En gang var det boller og brus i Høyres hus. Nå var det det svært neddempete bruset av nederlag som preget høyrefolket.

Partistrategene skjønner ikke hvorfor det snudde for Høyre inn mot valgkampen. «Stemningen har vært kjempegod over hele landet», sier rådgiverne hennes, og har bare én forklaring på det sviende nederlaget: At velgerne vil ha et skifte etter åtte år, slik også Stoltenberg-regjeringen fikk oppleve i 2013.

Og alle roser de statsministeren, som har jobbet knallhardt gjennom hele valgkampen, og trålet landet på kryss og tvers i et heseblesende tempo.

Men altså forgjeves.

Det er en stor norsk statsleder som nå får avløsning. Erna Solberg er den lengstsittende borgerlige statsminister i Norge etter krigen, og har ledet en regjering der både partier og statsråder har kommet og gått.

I likhet med en annen stor – og ditto avbalansert statsleder, Tysklands avtroppende forbundskansler Angela Merkel – har Erna vært den stødige og stabiliserende lederen med stor L da krisene – oljekrisen i 2014, flyktningkrisen i 2015 og, ikke minst, coronaen – rammet landet med stor kraft.

Hun fikk ansvarliggjort rabagastene i Fremskrittspartiet, og klarte å samle borgerlig side, helt til det ikke gikk lenger.

Men den ubestridte stjerna Erna var altså ikke nok til en ny valgseier for Høyre.