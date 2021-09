Kommentar

Innvandrere sinker vaksinemål

Av Shazia Majid

Bent Høie vil helst ha 90 prosent fullvaksinerte før han gjenåpner landet. Men det er ikke mulig. For mange innvandrere har ikke latt seg vaksinere.

I alle fall ikke i Oslo.

«Vi nærmer oss 90 prosent av den voksne befolkningen som er fullvaksinert. Det betyr også at vi nærmer oss tidspunktet der vi går videre til en normal hverdag med økt beredskap», sa helseminister Bent Høie 17. september.

Han snakker om hele Norge. Ikke hovedstaden.

I skrivende stund ligger Oslo sist av alle fylker i andel fullvaksinerte voksne. Under 80 prosent er registrert ferdig vaksinert. Det er lavere andel enn i Troms og Finnmark. Mens Innlandet har kommet lengst.

Innvandrerne sinker

Og slik blir det så lenge (særlig) innvandrere står registrert med bosted i Oslo, men ikke bor her. Eller har blitt fullvaksinerte i utlandet og ikke har registrert det hos norske helsemyndigheter. Ikke er mulig å få tak i, eller nylig har gjennomgått covid-19.

Og sist, men ikke minst, ikke vil la seg vaksinere.

Tallenes tale er klar.

Det er osloværinger født i utlandet som drar ned tallet – for hele 88 prosent av de som er født i Norge er fullvaksinerte i byen.

Dette må være tungt for byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen. De har gjort alt og mer til for å hegne om sin egne, sammensatte befolkning.

Likevel står altså 70.000 Oslo-boere oppført som uvaksinerte per 20. september. Samtidig som flere tusen mangler 2. dose. (Se tabell).

Det betyr at byen som kom først og best ut av startgropen kan komme sist i mål.

FRUSTRASJON: Raymond Johansen fikk mast til seg vaksiner, men sliter med å komme i mål. Her fra pressekonferansen for flerkulturelle medier i Oslo 8. september.

«Polske miljøet må vaksinere seg»

Til stor frustrasjon for byrådslederen. Noe som var godt synlig et par uker før valget, da han og Jonas Gahr Støre hadde invitert minoritetsmedier til pressekonferanse i Oslo.

De skulle drive valgkamp. Men det var noe annet som plaget Johansen.

Etter at spørsmålsrunden med journalister var over spurte han hvilke medier som henvendte seg til folk med polsk opprinnelse. Så sa han at han hadde beskjed til dem.

Han så rett inn i kameralinsen og sa: «Det polske miljøet må vaksinere seg». Og han ba de tilstedeværende journalister om å spre dette budskapet. Det er veldig viktig, gjentok Raymond Johansen 8. september.

Halvparten uvaksinert

Siden den gang har 65 flere registrert seg som vaksinert. Ennå gjenstår 7200 polske oslo-beboere.

Dette på tross av at Helsebyråd Robert Steen har vært på den polske radioen wataha.no, så mange ganger at kontoret hans har mistet tellingen. Han er der senest denne uken for å snakke om viktigheten av vaksinen.

Det er lett å forstå insisteringen. Polske innvandrere skiller seg ut.

Hele 52 prosent av Osloværinger med fødeland Polen er registrert som uvaksinerte. Ingen annen innvandrergruppe kommer i nærheten. Bak Polen følger personer med fødeland Somalia (37 %), Sverige og Pakistan.

Det viser tall VG har innhentet fra Helseetaten i Oslo og Statistisk sentralbyrå (se tabell).

Urovekkende

Det er urovekkende høye tall.

For gruppene som er uvaksinert. Men også fordi mange med innvandrerbakgrunn jobber i førstelinjen, og i serviceyrker hvor de har utstrakt kontakt med andre.

Blant de mest fremtredende forklaringene på den lave vaksinegraden, særlig for polske (arbeids) innvandrere, har vært at de ikke lenger er i landet. Eller at de tok vaksinen i hjemlandet i sommer.

Helsemyndighetene tror det forklarer noe, men på langt nær alt.

Ved pandemiens start reiste mange hjem. Men de fleste skal ha kommet tilbake, ifølge bransjen som ansetter mange med polsk bakgrunn.

Dyr lege og coronapass til salgs

Når det gjelder vaksine i hjemlandet: Internt i det polske miljøet lurer enkelte på om folk unngår å dra til fastlegen i Norge, fordi egenandelen er for høy.

Det er også kjent, både i det polske miljøet og hos helsemyndighetene i Oslo, at enkelte polske innvandrere har kjøpt falske coronapass for å komme inn i landet.

Prisen for et slikt falskt pass skal ligge på 1250 kroner i Polen, får VG opplyst. Det fortelles også at falske dokumenter om vaksine er mulig å få kjøpt i Norge.

Forklaringen på dette fenomenet kan være den store vaksineskepsisen i østeuropeiske land.

Vaksineskepsis

Polen er et av landene i Europa som sliter mest med å få folk til å vaksinere seg. Det har vært fysiske angrep mot vaksinesentre i landet. Og Polen er blant land som har kommet kortest i fullvaksineringen.

Ikke fordi de mangler vaksiner, men fordi folk ikke vil ta vaksinen.

I det pakistanske og somaliske miljøet er det mer vaksineangst enn tradisjonell vaksineskepsis. Folk er redd for bivirkninger, eller har for lite, og motstridende informasjon.

Mange innvandrere, både polske og andre, har liten tillit til myndigheter i hjemlandet. En mistillit de tar med til Norge.

Under slike omstendigheter kan Raymond & co. sine stadige fremstøt mot miljøene virke mot sin hensikt.

Påvirker alle

Når alt er prøvd, og det går så sakte fremover, og arbeidsgivere hverken kan spørre om coronavaksine, eller tvinge folk til å ta coronavaksine, må Oslo se på muligheten for å gjøre det gratis for arbeidsinnvandrere å få registrert vaksine hos fastlegen.

De må kanskje troppe opp hjem hos folk med somalisk bakgrunn, dersom de er vanskelig å få tak i på telefon.

For når så mange ikke er vaksinert, fortsetter vi å leve med risikoen for utbrudd. Og et fortsatt delvis nedstengt samfunn. Lenger enn vi strengt tatt hadde trengt å gjøre.