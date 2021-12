Kommentar

Putins krav er umulige. Det vet han.

Av Ole Kristian Strøm

Vladimir Putin vet innerst inne at NATO aldri kommer til å blokkere Ukraina fra å bli medlem av militæralliansen. Han vet også at det er ganske utenkelig at Russland skal invadere Ukraina.

Gjennom russisk UD har det kommet klare krav til USA og amerikanernes allierte i Europa. Det aller viktigste er kravet om at NATO skal gå tilbake på sitt vedtak fra 2008 som tilbyr de tidligere Sovjet-statene Ukraina og Georgia mulige medlemskap en gang i fremtiden. Russland mener det vil være «en uakseptabel trussel mot vår sikkerhet» og kan ende i en storskala konflikt i Europa.

Den russiske presidentens ultimatum fremstår nærmest som absurd. Først mobiliserer Russland i ukesvis ved grensene til Ukraina. Så krever Putin sikkerhetsgarantier - for seg selv.

Han vet at forsvarsalliansen ikke kan gå med på slike løfter. Men samtidig skaper Kreml en viss usikkerhet i NATO-kretser - om det er verdt å betale prisen ved å la Ukraina bli medlem. For ordens skyld: Det er ingen konkrete forhandlinger mellom NATO og Ukraina om medlemskap ennå, men Russland vil komme dette i forkjøpet.

Sabelraslingen ved grensene til Ukraina er neppe en reell trussel. Riktignok har Russland allerede annektert Krim og bidratt sterkt til krigen i Øst-Ukraina, men veien derfra er lang til å invadere hele Ukraina.

Likkister

Russere flest har ikke noe ønske om å få sine sønner hjem i likkister. Mens det russiske folk støtter annekteringen av Krim, så er de atskillig mindre komfortable med krigen i Øst-Ukraina og har enda mindre lyst til å krige i Vest-Ukraina.

Det skjønner også Putin. Det er derfor han har kommet med sine krav til NATO. Det handler om ikke å miste ansikt verken hjemme eller ute etter at troppeoppbyggingen på grensen til Ukraina har vært så voldsom nå i høst.

Helt siden han overtok det største kontoret i Kreml for over 20 år siden, har Putin vært opptatt av at Vesten brøt et angivelig løfte til Mikhail Gorbatsjov om at NATO ikke skulle utvides lenger øst enn det gamle DDR. Han har gjentatt dette flere ganger den siste måneden.

Klart nei

Samtidig uttaler NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at «NATOs forhold til Ukraina vil bli avgjort av Ukraina og NATOs medlemsland – ingen andre.» Han sier et klart nei til Putins krav om å trekke tilbake «løftet» om ukrainsk NATO-medlemskap - om de ønsker det. Stoltenberg sier også at de ikke kan akseptere at «store makter, som Russland, har innflytelsessfærer». Det siste er mildest talt merkelig når vi vet at «innflytelsessfærer» er OL-øvelse hos det viktigste NATO-landet, USA.

Det er fullt forståelig når Ukraina føler seg truet av de russiske troppene ved sine grenser og at de vil sikre seg gjennom et NATO-medlemskap. Etter som Moskva gjennom annekteringen av Krim har vist at de er villige til å bruke militære styrker mot Ukraina, er det enda mer forståelig.

Samtidig: Putins styrkeoppbygging nå i høst er snarere en brekkstang for forhandlinger enn reelle planer om invasjon. Russland vil ha garantier for at de to tidligere Sovjet-statene ikke blir medlemmer av NATO. Det har altså Stoltenberg på aller klareste måte gitt beskjed om at ikke er aktuelt.

Høy pris

Putin vet innerst inne at NATO aldri kommer til å blokkere et medlemskap til Ukraina og Georgia, men som den gamle KGB-agent han er, vet han også at dette handler om å stikke passe med kjepper i hjulene for motparten.

Kremls sterke mann vet også at det ikke er bare han som kan komme til å betale en høy pris. Det kan også NATO komme til å gjøre. Og snart åtte år etter annekteringen av Krim er det stadig flere stemmer her i Vesten som mener at det nå er på tide med dialog med Putin, ikke bare sanksjoner og tøff retorikk.

En av dem er tidligere ambassadør Kai Eide, som i et innlegg på VG sist helg skrev at «Stoltenberg burde bruke sin siste tid på å tone ned konfliktene og ikke på en retorikk som forsterker dem».

Jerngrep

Samtidig er det umulig å se dette uavhengig av det som har skjedd innenriks i Russland de siste årene. Gjennom fengslingen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og et jerngrep rundt parlamentsvalget i september, har Vladimir Putin vist at han har lite til overs for «vestlige verdier». Så når presidenten klager over mye vestlig innblanding, har han i høyeste grad også seg selv å takke for det.

Vladimir Putin foreslår i praksis at forholdet mellom øst og vest skal tilbake til den kalde krigens tid. Den russiske viseutenriksminister Sergej Rjabkov har sammenlignet det som skjer nå med Cuba-krisen i 1962, da opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba brakte de to supermaktene til randen av atomkrig. Rjabkov mener at Putin nå kommer i samme situasjon som John F. Kennedy den gang var med sovjetiske raketter som kunne ha utslettet store amerikanske byer.

Viseutenriksministeren mener at Russland kan bli tvunget til å utplassere mellomdistanseraketter med kjernefysiske sprenghoder i Europa - som svar mot NATO.

Selv om Vladimir Putin skulle finne ut at 24 år som Russlands sterke mann er nok - og at han går av som president i 2024 - er det slett ikke noen garanti for at den nye ledelsen i Kreml vil bli noe mer vestvennlig. Selv Vestens gullgutt, Aleksej Navalnyj, vil trolig stå på en patriotisk russisk linje, om han skulle få makt. Russiske velgere har klart gitt uttrykk for at de støtter en tøff linje mot Vesten, i hvert fall så lenge det ikke går ut over lommeboka.

Mye tyder på at forholdet mellom Russland og Vesten i uoverskuelig fremtid blir som i den kalde krigens tid. Det tjener ikke så mange flere enn våpenhandlerne.