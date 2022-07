Leder

Gi jentene den samme drømmen

PANGSTART: Guro Reiten (t.v.), Caroline Graham Hansen og de andre norske spillerne feirer sin siste scoring mot Nord-Irland torsdag.

Vi er i gang med et europamesterskap som vil flytte fotball for kvinner et nytt steg inn i fremtiden.

En halv million av de 700.000 tilgjengelige billettene til EM-kampene er solgt, og antall tilskuere totalt vil bli minst dobbelt så stor som rekorden, som stammer fra siste EM.

Det er viktig at fotballjenter - og dem er det over 100.000 av i Norge - kan ha de samme drømmer som gutter som er glad i lærkula.

Det pågående europamesterskapet i England blir viktig sånn sett. Symptomatisk nok gikk åpningskampen i «drømmenes teater» - Manchester Uniteds hjemmebane Old Trafford.

Deretter laget Norge målfest da de slo Nord-Irland 4–1 torsdag kveld.

De norske landslagene viste vei da de i 2017 bestemte seg for at spillerne på herre- og kvinnelaget skulle få lik lønn. Ingen i verden hadde gjort det samme før, men flere land har fulgt etter siden.

Likevel er det lønnsforskjeller som vi ikke ville vært i nærheten av å godta i andre yrker. Norges største kvinnelige fotballstjerne, Ada Hegerberg, tjener omtrent like mye i året som det Erling Braut Haaland kommer til å tjene i uken når han nå flytter til Manchester City.

Begrunnelsen er selvfølgelig at det er markedet som bestemmer, og det er til dels forståelig. Men jentene kjemper mot tyngdekraften, som sier at mannfolkene skal ha mest omtale i media og de fleste sponsorpengene.

Det trenger ikke være sånn. Det pågående europamesterskapet er en god påminnelse om det.

Vi har også sett en rivende utvikling de siste årene, der de store herreklubbene i Europa - og i Norge - endelig har skjønt hvor viktig det er å ha et elitelag for kvinner.

I England - fotballens vugge - har proffserien tiltrukket seg blant annet noen av Norges beste spillere og gitt dem et bedre sportslig tilbud enn før og ei brukbar lønn. Men foreløpig er det ikke noe å bli skikkelig rik av.

Verken idrettens organisasjoner eller politikerne kan bestemme at kvinner og menn i toppfotballen skal ha lik lønn, men de kan jobbe for at kvinner får bedre muligheter og større oppmerksomhet.

NRK kunne nylig avsløre at norske toppklubber bruker nesten tre ganger så mye per hode på utvikling av gutter som av jenter.

Dette kan neppe forklares med «markedet», og strider også mot Norges Fotballforbunds plan om å «tilrettelegge for at spillerne våre kan bli best mulig, uavhengig av adresse, klubb og kjønn».

Det viser at det fortsatt er en lang vei å gå.

