Kampen for å gi alle i landet vårt en trygg jobb å gå til, en lønn å leve av, gode arbeidsvilkår og muligheten for et godt liv utenfor arbeidstid har alltid vært vårt partis bærebjelke, skriver Aps Tuva Moflag.

Jo, det er faktisk skittent under sofaen!

Når arbeidsgiverne avviser behovet for en storrengjøring i arbeidslivet tar de ikke ansvaret for å løfte dem som har det aller tøffest i norsk arbeidsliv.

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentant (Ap)

Storrengjøringa er ikke først og fremst ment for dem som allerede er på a-laget og opplever det norske arbeidslivet på sitt beste. Den er nødvendig for dem som blir utnytta, underbetalt og utsatt for utrygghet på arbeidsplassen.

Arbeidsgiverne kritiserer Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet for å «snakke ned» arbeidslivet når vi påpeker behovet for en storrengjøring.

Om man trenger en storrengjøring må det jo være skittent, og det kjenner ikke arbeidsgiverne seg igjen i. Her i Norge har vi tross alt verdens mest seriøse og ryddige arbeidsliv.

Vi er enig i at vi i hovedsak har et godt og velorganisert arbeidsmarked i Norge. Men om vi skal få bukt med den skitten vi faktisk har, og fortsette å utvikle vårt gode arbeidsliv, må vi være villige til å ta et skikkelig tak der det trengs.

Derfor synes jeg det er forstemmende at arbeidsgiverforeningene i landet vil stille seg på sidelinja, og ikke en gang erkjenne at det kan være rimelig skittent under sofaen selv om man har dratt over stuegulvet før gjestene kommer.

KRANGLER OM ARBEIDSLIVET: – Jeg syns det er forstemmende at arbeidsgiverforeningene i landet (bildet) ikke en gang vil erkjenne at det kan være rimelig skittent under sofaen selv om man har dratt over stuegulvet før gjestene kommer, skriver Aps Tuva Moflag.

Arbeidsgiverkvartetten påpeker at hvilke ord man bruker betyr noe. Hvis arbeidergiverne virkelig mener at «storrengjøring» er feil ord, så bør de si det til Konrad som jobbet 15-17 timer i døgnet uten å få en eneste krone i overtidsbetaling.

De bør si det til verftsarbeiderne som jobbet for 30 kroner i timen, de bør si det til Martine og andre helsefagarbeidere som blir avspist med deltidsstillinger i kommunesektoren. De bør si det til sjåførene som fikk lønna si stjålet da de kjørte laks på oppdrag for en av NHOs medlemsbedrifter.

Heldigvis er ikke disse tilfellene representative for hele arbeidslivet i Norge, men det er fortsatt altfor mange eksempler på folk som blir utnytta. Vi tar dette på alvor. Kampen for å gi alle i landet vårt en trygg jobb å gå til, en lønn å leve av, gode arbeidsvilkår og muligheten for et godt liv utenfor arbeidstid har alltid vært vårt partis bærebjelke.

Derfor endrer vi kursen i arbeidslivspolitikken. Vi har fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Vi har gjeninnført kollektiv søksmålsrett. Vi styrker retten til heltid og vi strammer inn på bruken av innleie. Vi styrker Arbeidstilsynet og trapper opp innsatsen mot sosial dumping.

Vi er stolte av ryddejobben vi har startet på for å sikre at alle som jobber i landet vårt skal få de samme gode mulighetene.