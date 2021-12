SCHOLZ LEDER AN: – Mens Hurdalsplattformen er et byråkratisk og bakoverlent gjesp i møtet med vår tids store utfordringer som knapt skapte begeistring innad i Ap og Sp, viser den rykende ferske tyske regjeringsplattformen hva som kan skje når et ekte grønt parti kommer i regjeringsposisjon, skriver MDGs Rasmus Hansson.

Se til Tyskland, Støre!

Mens Ap her til lands tviholder på lave bensinpriser og fortsatt «utvikling» av oljevirksomheten, er kontrasten enorm til Aps søsterparti i Tyskland som går inn for radikale og modige klimagrep i Tysklands nye regjeringsplattform.

RASMUS HANSSON, stortingsrepresentant (MDG)

Forrige uke la Tysklands nye regjering med Aps søsterparti SPD, MDGs søsterparti De Grønne og de liberale Fridemokratene frem sin regjeringsplattform med tittelen «Våg fremskrittet». Etter at forgjengeren Angela Merkel satte fart på Tysklands energi- og næringspolitikk med «energiewende», satser Olaf Scholz og den nye tyske regjeringen tungt på å ta neste store steg ikke bare mot utslippsfrihet, men mot et samfunn der FNs bærekraftsmål er ramme for politikken.

Der Jonas Gahr Støre vil «utvikle» oljevirksomheten inn i evigheten, vil hans sosialdemokratiske tyske kamerat Scholz avvikle kullkraften og gjøre industrigiganten Tysklands energiforsyning 80 prosent fornybar på bare ni år. Scholz har tydeligvis sett verdien av å la De Grønne sette et kraftig stempel på politikken, mens Støre ikke vil ta i MDG med ildtang.

Resultatet i Tyskland er slående: Jernbane prioriteres foran vei, borgerlønn eller «borgerpenger» tas inn som virkemiddel i sosialpolitikken, et nytt klimadepartement skal inkludere både industridepartementet og energidepartementet, og alle tilgjengelige tak skal tas i bruk til solceller. Og attpåtil skal det bli lovlig med strengt regulert omsetning av cannabis, i stedet for å la organiserte kriminelle herje med ungdommene våre.

De offensive ambisjonene på klima og miljø inspirerer og gir håp langt utenfor Tysklands grenser om at det er mulig å løse klimakrisen. I bunn ligger en offensiv tro på at klimaomstillingen og utfasing av fossil energi vil gi nye jobber og eksportmuligheter for Tyskland. For norsk næringsliv må det være urovekkende å se den resolutte viljen i Tyskland til å både tenke og handle nytt, mens instinktet tydelig er det stikk motsatte i Norges nye regjering.

Etter hvert synes riktignok de fleste også her til lands å være enige om at Norge må finne veien fra en sterkt oljedominert økonomi til en økonomi som ikke ødelegger klimaet. De fleste aner også et en rimelig trygg fremtid kommer til å krever enda mer, nemlig en økonomi som skaper velferd og rettferd uten å ødelegge natur, ressurser og livsgrunnlag. Og de fleste aner at skal vi komme fra det gamle til det nye, så er vi nødt til å ha mot og tørre å satse. Likevel er ambisjonsnivået i den tyske regjeringsplattformen foreløpig provoserende radikalt for norske forhold.

Den praktiske konsekvensen er at gapet mellom Norges fossile økonomi og kjempen Tysklands marsj inn i morgendagens marked kommer til å øke raskt i den kommende stortingsperioden. For Norge er det særlig interessant at sluttdatoen for kull i Tyskland fremskyndes fra 2038 til 2030, og for at Tyskland skal ha 80 prosent fornybar strøm innen 2030. Når ett av Norges største eksportmarkeder for gass i løpet av få år planlegger å få det meste av sin strøm fra fornybar energi, så trenger man ikke være medlem av MDG for å lure på hvordan i all verden Norge skal tjene penger på alle de nye leteblokkene som Solberg-regjeringen rundhåndet delte ut i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Et annet eksempel som viser hvor forskjellig tenkningen er i Tyskland og oljelandet Norge, finner vi på hydrogen. I Tyskland planlegger regjeringen nå en storsatsing på såkalt grønt hydrogen, som er produsert med fornybar energi. Satsingen passer som hånd i hanske med den tunge utbyggingen av sol- og vindkraft som allerede er godt i gang. Vinterens strømkrise har lært oss at når det blåser mye i Europa, er strømmen tilnærmet gratis, og da blir det billig å produsere hydrogen. I Norge, hvor oljelobbyen fortsatt dikterer klima- og næringspolitikken, er planen å gå omveien om å lete etter og pumpe opp enda mer fossilgass fra havbunnen, og så pumpe CO₂ tilbake. For å forstå denne logikken må man være langt inne i oljetåka.

Kontrasten mellom fremtidsoptimismen til Scholz-regjeringen og Hurdalskameratene kunne knapt vært større. I løpet av noen korte uker ved makten, har Støre og Vedums regjering klart kunststykket å svekke den allerede katastrofalt dårlige klimapolitikken til Erna Solberg, som gjennom åtte år prioriterte stadig nye motorveier og oljelisenser, og som bygde ned stadig mer natur. På klimatoppmøtet i Glasgow talte Støre FNs generalsekretær midt imot, med sin insistering på at den eneste måten Norge kan løse klimakrisen på, er å fortsette å investere hundrevis av milliarder av kroner hvert eneste år i olje- og gassindustrien.

Bare over statsbudsjettet for 2022, legger Norge opp til direkte statlige investeringer i mer olje og gassproduksjon på 26,5 milliarder kroner. Det er omtrent like mye som samlet blir investert i all annen industrivirksomhet i Norge i løpet av et år. Er det egentlig noen som tror på Jonas Gahr Støre når han sier at alle disse oljeinvesteringene må til hvis vi skal klare å gjøre noe annet og grønt? Jeg tror ikke han tror på det selv en gang. Realiteten er at Ap og Høyres insistering på full gass i norsk oljeindustri, med alt det sluker opp i seg av investeringer, folk og arealer, fortrenger plassen til å satse på nye grønne næringer.

Det er lang vei til et samfunn som skaper velferd uten å ødelegge livsgrunnlaget, og det vil kreve noe å komme dit. Først og fremst politisk mot. Det har Tysklands nye, grønne regjering. Mens Hurdalsplattformen er et byråkratisk og bakoverlent gjesp i møtet med vår tids store utfordringer som knapt skapte begeistring innad i Ap og Sp, viser den rykende ferske tyske regjeringsplattformen hva som kan skje når et ekte grønt parti kommer i regjeringsposisjon.