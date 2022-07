Kommentar

Har ikke med rasisme å gjøre

Av Shazia Majid

BLIND VOLD: 3. juli ble København rammet av en masseskyting utført av etnisk danske. Det skjedde litt over en uke etter skytingen i Oslo.

To masseskytinger i Norden på litt over en uke skaper frykt og uro. Men hvorfor kalles det ene terrorangrep og ikke det andre?

I Oslo er Zaniar Matapour siktet for terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni. I København mener politiet det ikke dreier seg en terrorhandling etter masseskytingen sist søndag. En etnisk dansk mann er siktet i saken.

Politiet mener den danske 22-åringen, som er siktet for å har drept tre og skadet flere, er psykisk syk. Mannen er nå varetektsfenglset på psykiatrisk sykehus.

Er Matapour siktet for terror fordi han er brun og muslim? Og dansken ikke, fordi han er hvit?

Det er nettopp derfor - skal vi tro flere som nå uttrykker seg i sosiale medier og har ikke-hvit bakgrunn.

Svaret på spørsmålet er viktig. Det handler om hvordan vi forstår angrepene. Og enda viktigere, hvordan vi reagerer og handler i etterkant.

Hvem bestemmer?

Det enkleste først, i Norge er det nå slik at det etter denne type angrep er politiet og påtalemyndighetene som vurderer om de anser det som terrorangrep eller ikke.

Mediene informerer om politiets vurdering i timene etter hendelsen, slik tilfellet var denne gangen - og senere når siktelsen er klar.

Mediene er tilbakeholdne med å kategorisere slike hendelser på egenhånd, særlig i startfasen.

Det ligger mye læring bak. Blant annet har Kongsberg-drapene, hvor gjerningspersonen viste seg å være alvorlig psykisk syk, ført til forsiktighet.

Det som gjør det vanskelig er begrepet terrorisme. Det finnes ikke en allment akseptert definisjon. Norsk lov har en juridisk forståelse som i bunn handler om følgende:

Har du politiske, religiøse eller ideologiske mål for voldshandlingen din – er du en terrorist. Og er målet med volden å skape endringer i samfunnet ved å skape allmenn frykt – er du en terrorist.

Forsiktig i omtalen

For å stadfeste dette, holder det ikke lenger at noen hørte gjerningspersonen rope «Allahu-akbar».

Ved skytingen i Oslo begrunnet politiet sin terror-vurdering kort tid etter med antall rammede, tid og sted for angrepet (deriblant utested for skeive og dagen før Pride-paraden), og at hendelsen er egnet til å skape frykt.

Siktede har ikke latt seg avhøre, snart to uker etter masseskytingen. Noe svar på hans begrunnelse har vi fortsatt ikke. Dermed vet vi ikke om han oppfyller kravene for å bli kalt terrorist.

Når politiet likevel etterforsker angrepet som ekstrem islamistisk terror er det fordi en rekke forhold gir grunn til det.

Den siktede vanket med den kjente norske islamisten Arfan Bhatti. Han ble tatt inn til bekymringssamtale med politiet så sent som i mai. Etter at han ble stoppet i en bil med Bhatti i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon.

Terskelen for en slik samtale er høy. Terroristen Philip Manshaus, som i 2019 angrep en moske i Bærum, ble aldri tatt inn til bekymringssamtale. Selv om det hadde blitt sendt inn et anonymt, men grundig varsel i forkant.

Psykiatri eller terror

På den annen side, i Danmark, er masseskytingen av dansk politi blitt vurdert til å ikke være terrorrelatert.

Det kan skyldes følgende:

Mannen i Danmark er siktet for å ha drept og skadet tilfeldige ofre på et kjøpesenter. Informasjonen så langt er at de rammede er både menn og kvinner, unge som gamle.

Det er ingenting som så langt tilsier at han har gått etter kjønn, legning, hudfarge eller religiøs bakgrunn.

Dansken har også etterlatt spor i sosiale medier, som indikerer alvorlig psykisk sykdom. Han er kjent for psykiatrien siden han var et barn.

Også Matapour har historie fra psykiatrien. Det ser ut til å være det eneste som er felles mellom disse to gjerningsmennene.

Men psykiatri utelukker ikke terror. Det avgjørende spørsmålet er strafferettslig tilregnelighet. Forsto gjerningsmannen hva han gjorde? Det gjorde ikke Kongsbergmannen. Han drepte tilfeldige ofre, led av vrangforestillinger og psykose.

Det er mulig at dansk politi utvider siktelsen, ettersom etterforskningen skrider frem, eller at norsk politi går bort fra mistanke om terror.

Det er altså ikke så enkelt som at Oslo-angrepet blir omtalt som terrorangrep, fordi Matapour er brun og muslim.

Vi har hatt to norske terrorister de siste årene. Omtalt i medier som terrorister, og dømt som terrorister – begge er hvite. Anders Behring Breivik og Philip Manshaus.

I en rekke innvandrermiljøer blir norske medier likevel beskyldt for urettferdig og misvisende dekning av (mørkhudede) innvandrere generelt og muslimer spesielt. De stoler ikke på mediene. Tilliten er lav.

Politikere og medier er med på å forme debatten etter terrorangrep. Derfor er det en kritikk mediene må ta på alvor.

Mistilliten mot mediene

Også denne gangen har jeg registrert utbredt misnøye i de muslimske miljøene med norske mediers dekning av 25. juni-angrepet.

Norske medier minnes om sitt ansvar: Trå varsomt – dere er med på å hisse opp eller roe ned stemningen i samfunnet.

I Klassekampen forteller spaltist Rania Jalal Al-Nahi om datteren på 17 år, som i etterkant av skyteepisoden sa til henne at det er dumt av mediene å fokusere på gjerningsmannens etnisitet og religion.

«Mediene har et stort ansvar i hvordan dette blir vinklet fremover», skriver Al-Nahi i Klassekampen 30. juni.

Vinkelen har gitt seg selv når mediene har forsøkt å følge Matapour’s bevegelser og handlinger i forkant. Slik de skal gjøre. Det er disse som indikerer mannens religiøse bakgrunn og eventuelle motiv.

Mediene skal utvise nøkternhet, og være sitt ansvar bevisst. Det betyr dog ikke at mediene skal holde tilbake vesentlig informasjon. I en så alvorlig sak.

Hvordan hadde det tatt seg ut om vi ikke fikk vite at den siktede i København er etnisk dansk?