MONARKIETS FREMTID: – Er det greit å utsette et ungt menneske for ekstreme forventninger fra fellesskapet og konstant offentlig søkelys? Er det greit at vi legger så sterke føringer på andres liv som vi faktisk gjør, spør kronikkforfatterne.

Slipp Ingrid fri!

Gratulerer med myndighetsdagen, prinsesse Ingrid Alexandra. Nå kan vi alle kreve en bit av deg, resten av ditt liv. Enten du vil det eller ikke.

IDA GUDDING JOHANSEN

ANJA JOHANSEN

Kanskje kjennes det å være tronarving nettopp slik mange vil mene det er: Som et privilegium. Eller kanskje føles det som en overveldende plikt og en livslang tvangstrøye. Som det jo også er.

Uavhengig av hva prinsessen føler, er det dypt problematisk at vi som nasjon, i kraft av å være et monarki, legger et så formidabelt sosialt press på et ungt menneske. En slik praksis tar vi som samfunn i alle andre sammenhenger avstand fra.

Sannsynligheten er stor for at prinsessen, i motsetning til andre ungdommer, vil oppleve å få sin frihet innskrenket når hun nå fyller 18 år.

Som privatperson kan hun på papiret bestemme selv, som enhver myndig person. Hun kan til og med tro på hvilken gud hun måtte ønske, eller være ateist, inntil hun som monark får en grunnlovsfestet forpliktelse til å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

Men i praksis vil vi, folket, ha klare forventninger til hva prinsessen kan og ikke kan gjøre. Hun bør for eksempel ikke velge en annen karrierevei enn å bli dronning. Vi forventer at hun takknemlig og ydmykt tar imot sin skjebne og velger sin utdannelse ut fra dette.

Hun burde heller ikke utebli fra offentligheten i for stor grad fremover. Nå er hun blitt myndig, og det er liten grunn til å skåne henne fra medias søkelys. Hun bør finne seg i at vi kommer til å mene mangt og meget om hennes gjøren og laden. Såpass må de kongelige tåle.

Hva hun selv måtte mene om verden, om politikk eller andre saker, vil vi imidlertid ikke høre noe om. Med mindre synspunktene hennes går hjem hos vanlige folk. Hvis det kler oss som fellesskap og er fraser vi liker å høre, da er det greit.

Vi forventer at prinsessen markerer alle sine livshendelser i full offentlighet og vi forventer å bli invitert. Til bursdager, bryllup og dåp. Ja, for barn må hun få. Og de vil vi også ha en bit av.

Debatten om monarkiet dreier seg oftest rundt urimeligheten i at vi, folket, skal være underlagt et statsoverhode som er født inn i rollen. Makt skal ikke gå i arv i vår tid.

Mange er nok enige i det demokratiske argumentet om at vårt lands øverste leder burde være valgt av folket. Likevel er det langt fra noe folkekrav å endre statsform. Tvert imot. Vi har en fin og klok konge som nyter stor respekt, også hos ihuga republikanere.

Men det finnes flere problematiske sider ved vår dyrking av monarkiet og de kongelige. Er det greit å utsette et ungt menneske for ekstreme forventninger fra fellesskapet og konstant offentlig søkelys? Er det greit at vi legger så sterke føringer på andres liv som vi faktisk gjør?

I stedet for å diskutere disse åpenbare utfordringene ved monarkiet, romantiserer mediene prinsessens bursdag og ser den i sammenheng med gryende girl power i europeiske kongehus. Monarkienes fremtid hviler på deres skuldre. Det er litt av et ansvar å bære.

Prinsessens myndighetsdag blir feiret med fynd og klem, salutt og stort TV-intervju. Men det som burde være en feiring av et ungt menneskes frihet og anledning til å ta selvstendige valg, er i realiteten en forsegling av hennes skjebne som vår trofaste tjener, resten av livet.

La oss slippe henne fri!