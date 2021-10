Kommentar

Erna Solbergs siste uke som statsminister: En klippe gjennom kaos og kriser

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

At Erna er blitt kalt stjerna må bare være for å få det til å rime. Som statsminister og Høyre-leder har hun lignet mer på en arbeidshest av den sjeldne, solide sorten.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Enigheten i Hurdal innebærer at dette blir Erna Solbergs siste uke som statsminister. Tirsdag leverer regjeringen sitt aller siste statsbudsjett. Deretter vil hun levere sin avskjedssøknad til Kongen.

Men hva vil stå igjen etter Erna – som menneske, politiker, statsminister og strateg?

Etter å ha fulgt den blå Høyre-bussen på Ernas «siste reise» i valgkampen, er det særlig to episoder som har brent seg fast. På et sølete jorde utenfor Arendal, i øsende, pøsende regn, innhyllet i en plastfrakk som ville fått selv Twiggy til å se ut som en potetsekk, danset landets statsminister til DDE-slageren «Rompa mi».

les også Her danser Erna til «Rompa mi»

Erna Solberg og Høyre-nestleder Tina Bru danser til DDE på Tromøya utenfor Arendal. Selvhøytidelig er hun i alle fall ikke.

I motsatt ende av landet, i det lille fiskerisamfunnet Gryllefjord på Senja, hadde hele bygda møtt opp på kaia da statsministerbussen kom rullende. Selv om dette var så langt utenfor Høyres kjerneområde du kan komme, var folk henrykt over å se henne der. Jeg stemmer ikke Høyre, men liker Erna, ble det stadig gjentatt.

Selvhøytidelig og elitistisk er hun åpenbart ikke. Kanskje er det en grunn til at hun er blitt folkekjær, selv om hun hverken er særlig karismatisk, noen stor retoriker eller visjonær. Ingen lurer på om hun gjør seg til.

Hva skal Erna gjøre nå, er det derimot mange som lurer på. I kjent stil spekuleres det i om det ikke finnes et internasjonalt toppverv å bekle? Særlig er det utdanning for jenter i den tredje verden som har vært hennes hjertesak.

les også Et lite folkelig kriseparti

Erna Solberg på valgkampturné i den blå Høyre-bussen. Det gikk så som så, til tross for V-tegnet.

Men der det nesten var umulig å se for seg Jens Stoltenberg eller andre statsledere ende opp som backbenchere på Stortinget, er det ingen som har problemer med å se for seg Erna sitte og skrive merknader i kommunalkomiteen. Laaange merknader.

Hun er en politisk nerd av de sjeldne, og det er nok en grunn til at hun lenge ble ansett som en flittig grå mus mer enn en kommende stjerne. Får man henne til bords kan man risikere å høre alt man vil vite, og mere til, om vannkraftlovgivingen av 1983. Hun er detaljorientert som en statsautorisert revisor, har hukommelse som ti elefanter og arbeidskapasiteten til en dølahest.

Ulike varianter av Erna Solberg av VGs tegner Roar Hagen

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Roar Hagen

Mange mener det skyldes at hun har den misunnelsesverdige egenskapen at hun ikke bruker krefter på ting hun ikke får gjort noe med. Mens rådgivere og andre kaver rundt på grunn av forsinkede fly, dårlige oppslag i mediene, statsråder i trøbbel eller at det rett og slett blåser nordavind fra alle kanter, har hun en egen, stoisk ro.

Roen har kommet godt med. Til tross for meningsmålinger nede på titallet og at hun tidlig ble avskrevet, kom hun gjennom sine første år som partileder i en tid da Høyre var beryktet for å spise sine egne ledere.

At Erna blir kalt stjerna må bare være for å få det til å rime. Som statsminister og Høyre-leder har hun lignet mer på en arbeidshest av den sjeldne, solide sorten. Her fra sin første nyttårstale som statsminister.

les også 50 shades of Støre

Strategisk er det liten tvil om at milepælen har vært å samle de fire borgerlige partiene. Å kalle det åtte år med harmoni er nok å ta det litt langt, men hun har om ikke annet brutt en 100 år lang tradisjon med borgerlig kaos. Selv om det ikke er varme følelser mellom KrF, Venstre og Frp nå, har de i det minste regjert sammen.

En kritikk som har vært gjentagende, er at hun ikke har tatt hardt nok oppgjør med sine egne i det offentlige rom, om det er uregjerlige statsråder, storkjeftede Frp-ere eller andre. Selv om hun etter sigende bare har sagt «jeg ville ikke brukt de ordene» et par ganger, har det blitt stående som typisk Erna. Hun har uansett tillatt langt mer intern uenighet i regjeringen å spille seg ut i full offentlighet.

Det har hun fått mye kritikk for. Men kanskje er det slik en leder må opptre i en tid med et langt mer fragmentert politisk landskap? Internt i regjeringen har det vært få som har hatt noe vondt å si om hennes lederstil. Det må i så fall være at det blir lange møter.

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og kommunalminister Jan Tore Sanner da regjeringen kom ut på Slottsplassen i 2013.

For Høyres del har hun manøvrert partiet mot sentrum, uten at det har vært opprivende eller kontroversielt. «Mennesker, ikke milliarder», ble overskriften på hennes snuoperasjon. Selv om en og annen savner det gode, gamle Høyre, finnes det knapt uttalt opposisjon.

Men når Ernas tid som statsminister definitivt er over, og hennes tid som Høyre-leder i det minste er på hell, er det flere spørsmål som melder seg. Hva skal være det samlende prosjektet på borgerlig side? Og hvordan skal det gå med Høyre, det selverklærte limet på borgerlig side, i opposisjon?

Selv om noen er bekymret for hva Høyre skal være, er de ikke bekymret for om partiet har folk til å gjøre jobben. Erna etterlater seg en gullrekke av potensielle arvtagere.

les også Fem nøtter til Jonas og co

På sin første offisielle utenlandsreise som statsminister, besøker Erna Solberg Tysklands Forbundskansler Angela Merkel. Nå i høst går de begge av.

Av de politiske resultatene vil nok mange forbinde hennes regjeringstid mest med de mange reformene. De har resultert i både distriktsopprør og Sps sterke vekst. Regjeringsforhandlingene på Hurdal vil nok gi en pekepinn på hvor mange av dem som overlever. Det er ingen dristig spådom at det blir mer flikking enn reversering. Men nå er også kvaliteten på arbeidet varierende. Sannsynligvis vil politireformen og mer effektiv veibygging stå seg bedre med årene enn eksempelvis regionreformen.

Hvis du spør Høyre-folk hva de ønsker skal stå igjen, er det jobben som er gjort for å gjøre landet mer omstillingsdyktig og mindre oljeavhengig. De vil mene at norsk økonomi har fått flere bein å stå på.

Er det en ting Erna nok selv vil huskes for, er det engasjement for dem som faller utenfor. Inkludering har vært en rød tråd i saker hun alltid har kommet tilbake til, om det er hull i CV-en, rus og psykisk helse, lese- og skriveferdigheter og å få flere til å fullføre videregående skole.

Kanskje er det krisehåndtering som vil bli stående etter henne, når vi har fått litt distanse til årene med Erna. Oljeprisfallet, flyktningkrisen og ikke minst coronapandemien er kriser hun har fått i fanget, og mange vil si hun har håndtert godt.

Det vakte i sin tid oppsikt da hun inviterte pressen – og med det hele nasjonen, inn på sitt litt rotete kjøkken. Det føyer seg godt inn i bildet.

En skal aldri undervurdere den evnen det er å leve godt med litt kaos rundt seg.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her