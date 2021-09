Kommentar

Vedum kan få drømmen oppfylt

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Vedum kan glise hele veien til regjeringskontorene. Det gikk akkurat slik Sp-strategene håpet på.

Alt lykkes for Vedum, men Jonas Gahr Støre får et langt tøffere liv på Stortinget.

Det gikk som Sp-strategene håpet på. Trygve Slagsvold Vedum kunne ikke presse ut SV, men kan gjøre det slik at SV selv velger å gå. For øvrig et kjent triks fra mange haltende samliv.

Men det handler verken om dårlig personkjemi eller at man er gått lei av hverandre. Det handler om politikk. Og man trenger ikke ha velutviklede antenner for å se at SV og Sp har vokst fra hverandre i mange saker.

I forhandlingene ble det åpenbart for SV at de ikke fikk nok gjennomslag. SV har stort sett snakket om to ting, klima og ulikhet. Skatt er et område hvor det var begrenset hvor mye gjennomslag SV kunne få. Sannsynligvis er det på klima og olje det virkelig store hinderet ligger.

For der Sp og SV har vokst fra hverandre, har Ap og Sp nærmet seg hverandre i oljepolitikken. Det har vært tydelig at de ikke har mye å gi, selv om klimaopposisjonen innad i Ap neppe er like fornøyd i dag. Her har hensynet til arbeidsplasser, fagbevegelsen og industrien veid tyngst.

For Senterpartiet er dette en stor seier. Selv om noen saker forener de to partiene og det er krefter i SP som ønsket å gå i regjering med SV, har partiet aller mest å tjene på en mindretallsregjering. Da kan de samarbeide til begge sider, og slipper det rødgrønne stempelet som de har jobbet så hardt for å bli kvitt. De fryktet, med rette, at deres profil vil bli visket ut når de må krangle seg ferdig og skape kompromisser internt i regjeringen.

En tapt mulighet for Støres drømmeregjering.

Den som har desidert mest å tape, er Jonas Gahr Støre. Han kan rett nok glede partiet sitt med noen flere statsrådsposter til fordeling, men den politiske hverdagen blir tøffere. Han må ikke bare forhandle med super-forhandlerne i Sp. Politikken må forhandles og forankres en gang til i Stortinget.

Det er Ap som vil slite med å møte en stor og kraftfull opposisjon til venstre for seg. Et historisk stort Rødt, et selvsikkert SV som ikke har «solgt seg» og et MDG som har tredoblet sin gruppe. Hver dag vil de tre partiene overgå hverandre i å utfordre Ap på viktige saker som klima, miljø, arbeidsliv og sosiale forskjeller. Her er muligheten for at Ap kan blø enda flere velgere.

Men også fra den andre siden av opposisjonen vil de få kjørt seg. Særlig Høyre har nå en svært kompetent stortingsgruppe full av sluggere med statsrådserfaring og flere sultne, nye politikere. De vil utfordre en ny regjering på alt som smaker av reversering og det de kaller «å skru klokka tilbake».

Her har både Ap og Sp skapt store forventninger, med tilhørende stor fallhøyde. Også Sylvi Listhaug gleder seg til å «piske og plage» Senterpartiet hver eneste dag.

SV-leder Audun Lysbakken holdt døren åpen for at de kan gå inn i regjeringen på et senere tidspunkt. De kan jo høre med sine forgjengere hvor vellykket det har vært. I etterpåklokskapens klare lys er det lett å se at Venstre og KrF kom inn i regjering altfor sent. De fikk ikke være med på oppturen en ny regjering alltid får, og man klarte aldri å bli et samlet lag.

Vedum kan glise hele veien til regjeringskontorene, men for Støres drømmeregjering er dette en tapt mulighet.

