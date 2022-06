Kommentar

Alt går ikke på skinner nå

Av Astrid Meland

FLYPLASSKAOS: De siste dagene har det vært køer og kaos på flere britiske flyplasser der avganger har blitt kansellert. Bildet er fra Gatwick tirsdag.

Bensin til 30 kroner. Passkø. Flykaos. Et års ventetid på elbil. Og i verste fall stengt bankkonto. Norge har fått lang covid.

På den første sommerferiedagen er det kø på europeiske flyplasser. Både fra Frankrike og Storbritannia kommer bildene av sinte passasjerer. TUI avlyste nettopp 180 flyavganger fra britiske flyplasser i juni. EasyJet har kansellert enda flere.

I Norge har SAS avlyst 4000 avganger.

For alle skal på tur. Og flyselskapene får ikke tak i de ansatte de måtte permittere under pandemien.

Kø er det også hver dag utenfor DNB i hovedstaden. Der står det folk som er engstelige for å få kontoen sperret. Banken har alt begynt å stenge kontoer.

Også her kan problemet spores tilbake til coviden.

Årsaken til at de må stå der, er at de har fått brev om at de må vise legitimasjon. Men det er det ikke alle som har.

TUSENVIS AV KANSELLERINGER: SAS sliter med bemanningen og har måttet avlyse en rekke flyginger i sommer.

Den årvisse passkrisen er kommet i ekstremutgaven.

Både fordi det mangler materiell. Men også fordi så mange fler enn vanlig skal ha pass samtidig.

I Storbritannia skrev Guardian nylig om et par som måtte avlyse bryllupet på grunn av passkøen de har der.

Da blir det kanskje trygg Norgesferie for tredje året på rad?

Men nå ser også den ferien ut til å bli uvanlig dyr. For det er ikke bare pass og fly som er etterspurt.

Verden tørster også etter olje. Og bensinprisen nærmer seg 30 kroner literen.

REKORDDYR BENSIN: Tirsdag ble det satt nye bensinprisrekorder i Norge – lesere av E24 sendt inn bilde av 27,30 kroner literen.

Det er i slike situasjoner man skulle hatt en elbil. Men der er det også kø.

Skal du ha et populært merke, må du kanskje vente et år.

Brukte elbiler selges nå like dyrt eller til og med dyrere enn nye. Rett og slett fordi man da kan få bilen med en gang.

Antagelig må vi regne med kø til mangt fremover.

For folk skal alt mulig. De har penger i banken etter to år med covid. Staten har kjørt på med hjelpepakker. Og Norge går svært bra. Ingen trenger å gå arbeidsledig. Bedriftene gir full gass.

Og nå som Kina har opphevet sine ekstremt strenge covidtiltak i Shanghai, vil behovet for energi øke. Etterspørselen etter olje går enda mer opp.

De nye EU-sanksjonene der russisk olje kuttes ut, vil også føre til høyere drivstoffpriser fordi Russland levere store mengder drivstoff til Europa.

ENDA STRENGERE REGLER: Nå er det kun de utvalgte som får nødpass. Og køen for å fornye vanlig pass er uvanlig lang.

Selv om munnbindene for lengst er kastet og håndtrykket er gjeninnført, driver vi fortsatt med gjenopphentingen etter pandemien. På toppen av det hele fikk vi en krig i Europa.

Den virker ikke å gå over med det første.

Håpet er at vi kommer tilbake til hverdagen igjen snart. Men det kan ta tid. Og så er spørsmålet om hvordan den nye hverdagen blir.