Perfekt på papiret

Av Leif Welhaven

Marin Cilic møter Casper Ruud i kveldens semifinale.

Det sier alt om hvor langt Casper Ruud har kommet at en tidligere Grand Slam-vinner er underdog mot nordmannen i semifinalen.

Selvsagt kan Marin Cilic ta seg til sin fjerde finale i en av de fire store turneringene.

Gjennom en lang karriere har kroaten en imponerende merittliste, som toppes av triumfen i US Open i 2014.

Cilic har tidligere tatt seg til finalen i Wimbledon (2017) og i Australian Open året etter, hvor han begge ganger kom til kort mot Roger Federer.

Når veteranen nå spiller sin 17. turnering på Roland Garros, oppnår han uansett sitt beste resultat i French Open noensinne.

88 rene vinnerslag i kvartfinalen mot Andrej Rubljov forteller alt om en fryktinngydende form i karrierens høst.

Til tross for alt dette, og det er ikke skrevet med veldig nasjonalistiske briller, må nok Cilic ha en maksdag om han skal slå ut Casper Ruud i aften.

En femsetter på grus mot den 10 år eldre motstanderen bør ligge utmerket til rette for nordmannen, så sant Ruud klarer å holde hodet kaldt og ballen i spill. Bookmakere holder Ruud som favoritt mot nummer 23 i verden.

Hovedgrunnen til at Marin Cilic bør passe nordmannen så godt, handler om hvordan spillestilen deres står til hverandre.

Marin CIlic har et enormt toppnivå, en blytung serve og kommer garantert til å prikke inn vinnere Casper Ruud er sjanseløs på.

Problemet er stabiliteten og risikoen som følger med å spille på såpass små marginer. Et velkjent for problem for Cilic er å ødelegge for seg selv ved at feilprosenten blir for høy.

Ikke minst får han ofte problemer i ballvekslinger som varer, og det er ikke bare en fordel å være nesten to meter høy. Hvis det altfor ofte handler om å skulle kline inn poenget, må gevinsten ved vinnere veies mot faren ved at du slår bort ballen.

Her er er Marin Cilic’ akilleshæl, som Ruud bør ha alle forutsetninger for å utnytte.

Nordmannens vei til finalen handler trolig om å begrense egne feil, dra nytte av en enorm fysikk, spille tålmodig og male motstanderen gradvis i stykker.

Det første av to møter mellom de to fant sted i Roma i 2020, og endte med norsk seier i strake sett.

Det andre oppgjøret ble spilt i Canada i fjor. Den gangen tok Cilic et sett, men Casper Ruud endte med en forholdsvis komfortabel seier etter 6-3 i avgjørende sett.

I kveld kan det skjer at Marin Cilic holder førsteserveprosenten ekstremt høy, og fortsetter med å sette utagbare vinnere i samme takt som mot Rubljov. Det kan også bli en faktor at Ruud blir mentalt preget av at han er førstereis i en Grand Slam-semifinale.

Men dersom kampen gjenspeiler det som under normale omstendigheter bør være styrkeforholdet mellom Casper Ruud og Marin Cilic, står vi igjen med en norsk finalist når regnskapet skal gjøres opp i aften.

Game on.