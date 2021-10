STOLTENBERGS NÆRMESTE: Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og stabssjef Stian Jensen under FNs høynivåuke i New York i september i år.

Veien mot en verden uten atomvåpen

Natos mål er en verden uten atomvåpen. Forbudstraktaten er ikke veien til det målet.

STIAN JENSSEN, stabssjef ved generalsekretærens kontor i Nato

I en kronikk i VG tar Kjell Magne Bondevik og Torbjørn Jagland et oppgjør med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg om forbudstraktaten mot atomvåpen, samtidig som de argumenterer for at Norge bør slutte seg til traktaten. I denne debatten er det verdt å minne om en del faktiske forhold.

For det første er ikke dette et spørsmål om man er for eller mot atomvåpen. Samtlige Nato-land slutter seg til målet om en verden fri for atomvåpen, og siden slutten av den kalde krigen har Nato-landene redusert atomarsenalene betydelig.

Men Nato-landene står også samlet i sin motstand mot forbudstraktaten. Det inkludere den nye norske regjeringen.

Det er vanskelig å se hvordan forbudstraktaten skal kunne bidra til fremgang i atomnedrustningen. Traktaten inneholder ingen former for verifikasjon og gjensidighet, men er i praksis en oppskrift på ensidig nedrustning. En verden der land som Kina, Russland og land som Nord-Korea har kjernevåpen samtidig som Nato oppgir sine, er ikke en tryggere verden.

Vi trenger balansert, verifiserbar og gjensidig nedrusting. Forbudstraktaten bidrar dessverre ikke til dette.

Tvert imot risikerer traktaten å undergrave ikke-spredningsavtalen som er den viktigste atomavtalen vi har. Den har universell oppslutning, atomvåpenmaktene deltar, og den har vist seg å være et effektivt verktøy for å hindre ytterlige utbredelse av atomvåpen.

Det er dessverre allerede tydelige tegn til at arbeidet innenfor denne rammen nå påvirkes negativt av den polariseringen som forbudstraktaten har medført.

For det andre er traktaten uforenlig med medlemskap i Nato. Den innebærer et bredt forbud mot å utvikle, produsere og anskaffe atomvåpen, inkludert et eksplisitt forbud mot stasjonering av atomvåpen og noen form for bidrag til atomavskrekking.

Dette strider mot Natos atomvåpenpolitikk. Det er ikke utplassert atomvåpen på norsk jord, men Norge deltar i Natos atomvåpensamarbeid og beskyttes av alliansens atomvåpen. Dersom Norge signerer forbudstraktaten, vil det sette et bredt spekter av forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med våre nærmeste allierte i fare.

Det gjelder særlig den gjensidige forsvarsforpliktelsen nedfelt i Natos artikkel 5. Det er fortsatt slik at Natos forsvar i siste instans hviler på atomvåpen. Det var helt avgjørende under den kalde krigen for å hindre et sovjetisk angrep på Europa, og forblir viktig i en urolig tid med økende stormaktsrivalisering.

Det bringer meg til mitt tredje og siste punkt. Enhver ambisjon om atomnedrustning må ta innover seg rådende sikkerhetspolitiske utviklingstrekk. Vi lever i en sikkerhetspolitisk brytningstid der den globale maktbalansen forrykkes.

Dette utfordrer både Natos og Norges sikkerhet. Som et lite land som er strategisk plassert og har en stor og til tider uberegnelig nabo, har Norge et særlig behov for en trygg forankring i Nato.

Mot dette bakteppet moderniserer Russland sitt atomarsenal og har senket terskelen for bruk av atomvåpen. Samtidig driver Kina en storstilt oppbygging inkludert nye avanserte rakettsystemer for å bære atomvåpen.

Nettopp derfor er det viktig med søkelys på atomnedrustning. Men det må skje på realistiske premisser, og ikke på akkord med sikkerheten eller alliansetilhørigheten vår.

Bondevik og Jagland skriver at Nato er i en unik posisjon til å sette atomnedrustning på agendaen. På dette punktet er jeg helt enig. Men de forbigår den aktive rollen Nato og Natos medlemsland utøver akkurat her.

Nato har siden slutten av den kalde krigen redusert antallet atomvåpen i Europa med rundt 90 prosent. President Obama erklærte en nullvisjon i 2008. En visjon som støttes av samtlige Natos medlemsland, og er nedfelt i alliansens strategiske konsept.

Nato har fortsatt en pådriverrolle. Nye START-avtalen mellom USA og Russland, som begrenser antallet strategiske langtrekkende atomvåpen, ble forlenget for kun noen måneder siden. Nato-landene jobber også aktivt med å få til nye og bedre avtaler som omfatter alle kategorier atomvåpen og som bringer Kina inn i samtaler om kjernefysisk rustningskontroll og nedrustning.

Dessverre har verken Kina eller Russland så langt svart særlig positivt på dette. Nato vil imidlertid fortsette innsatsen for å fremme atomnedrustning. Og med en aktiv linje kan den nye norske regjeringen gi viktige bidrag.

Forutsetningen for å lykkes er imidlertid at Nato-landene taler med én stemme. Alenegang blant enkelt-allierte bidra ikke.

I motsetning til Bondevik og Jagland håper jeg derfor regjeringen lytter til sine nærmeste allierte. Den bør gjøre alvor av ambisjonen om å øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning i samarbeid med andre Nato-land.