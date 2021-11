ENGASJERT: – Vi har knappe ni år på å kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene, minner Anniken Elisenberg om, i dette innlegget i debattserien for unge, «25 under 25».

«25 under 25»: − Lykke til, Støre. Jeg håper du hører på oss unge

Jeg vet mange unge sitter med et håp om at vi unge ønsker å blir hørt. Et håp om at sakene vi kjemper for blir tatt på alvor.

ANNIKEN ELISENBERG (18), skoleelev og aktiv i Unge Høyre

Kjære statsminister Støre, selv om jeg kunne ønske at utfallet av valget ble annerledes, så ønsker jeg deg likevel lykke til.

Jeg ønsker deg lykke til fordi jeg vet de fire neste årene er avgjørende - og fordi jeg vet det er mange engasjerte unge som sitter med et håp om endring fremover i tiden som kommer.

Jeg vet mange unge sitter inne med et håp. Et håp de har, uansett hvem og hvilke parti de ønsket skulle vinne stortingsvalget.

Et håp om at vi unge ønsker å blir hørt. Et håp om at sakene vi kjemper for blir tatt på alvor. Og det er ikke rart at vi håper.

Vi har knappe ni år på å kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene – samtidig som den nye regjeringen skal senke bensinprisene, og ikke garanterer for en drastisk endring i CO2-avgiften.

‍Vi har dårlig tid på å sikre at vi danner det beste læringsmiljøet for barna i samfunnet vårt - samtidig som det kuttes i kompetansekrav for lærere, krav som skulle sikre elever i landet verdens beste skole.

Vi har som et samfunn ansvar for å jobbe aktivt for å sikre god psykisk helse – samtidig som regjeringen vil ta vekk valgfriheten til pasientene. Vi går tilbake til en løsning hvor du må ha en stor lommebok for å velge behandling selv – istedenfor at staten tar regningen.‍

Vi har også et ansvar for å hjelpe rusmisbrukere – men regjeringen går for straff.

‍Men Støre, du har fortsatt tid på å snu. Og spør du meg, står det også stor respekt i at politikere endrer mening, og styrer skuta videre med løsninger som man ser fungerer. Det håper jeg også du kan gjøre.

Jeg håper du ser at ting som er innført også av andre enn deres regjering har vært bra for landet - og for oss unge.

Bare fordi man er politisk uenige, må det være lov å si at ting har fungert. Så ikke reverser ordninger og handlinger vi unge har kjempet for. Det vil være et skritt i feil retning.

Tiden vi er inne i nå har jeg gledet meg til. Gleden av å kunne gi en klem, gleden av å dra på første fotballkamp på fullstappet stadion, og gleden av å feire at vi kom oss gjennom krisen.

Jeg håper også jeg kan glede meg til at unges seire forblir seire, og at vi fremover får mange gode gjennomslag.

Kjære Støre, det er ingen skam å snu. Masse lykke til!