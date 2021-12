Kommentar

En bekreftelse på det mange fryktet

Av Astrid Meland

EN SUPERSPREDER-HENDELSE: Julebordet på Louise restaurant for to uker siden førte til svært mange smittede – antagelig er storparten smittet med omikron.

Julebordet på Aker Brygge ble en kraftig vekker. Fagfolkene er enige om å stramme til. Det er et nytt alvor nå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Høy stemning, trengsel under lysekronene, kadonkadonk på dansegulvet. Slik var det på Louise bar og restaurant på Aker Brygge på fredag for to uker siden.

Og det var det ikke noe galt i. Folk kunne feste med god samvittighet. Meteren var fjernet. Vi ble oppfordret til å gå på julebord.

KAN FORTELLE OSS MER OM OMIKRON: Hendelsen på Louise (arkivbilde) kan gi nyttig kunnskap om hvordan omikron smitter og gjør folk syke.

Firmaet Scatec hadde invitert rundt 120 ansatte hit på sitt julebord denne kvelden. Solenergiselskapet jobber også i Sør-Afrika. Og noen ansatte kom rett derfra.

Med omikron. Hele 80 kolleger ble smittet. I tillegg har 60 andre som var på utestedet fått påvist smitte.

Det ser ut som en supersprederhendelse. En diger en.

Dette har vært med på å endre situasjonsforståelsen i Norge. I etterkant har vi innført tiltak som vi nylig holdt som uaktuelle. Statsminister Støre har sagt det kan bli enda flere. Helsedirektoratet har listen klar.

FHI forutser nå en alvorlig situasjon med en stadig økende pandemi som topper seg på etterjulsvinteren. Helsedirektoratet mener dette er verre enn i de tidligere bølgene av pandemien.

Og det samtidig som mer enn 70 prosent er vaksinert.

Det er ikke bare i Norge dette skjer. Også Danmark stenger utelivet etter midnatt og skolene før jul. Frankrike lukker nattklubbene. Til og med svenskene og britene har strammet til denne uken.

I Norge virker ekspertene samstemte plutselig. De er dystre i sine analyser av den nye virusvarianten. Bekymringen økte påtagelig sist uke, i helgen mellom andre og tredje innstramming. Da endret det seg fra «gå på julebord» til «maks ti hjemme».

Julebordet på Aker Brygge ble en bekreftelse på det de fryktet. For det så ikke ut som de fullvaksinerte festerne hadde noe særlig beskyttelse mot omikronsmitte.

Funn fra Sør-Afrika var første varsel her. Der oppdaget forskere en rekke mutasjoner på viruset som kunne bety at piggene ble usynlige for immunforsvaret. Samtidig så de en ny, eksplosiv smitte.

Denne uken har laboratorieforsøkene kommet i gang. Vitenskapsfolk putter omikron i en skål, for å si det enkelt. Så tilsetter de blodserum fra vaksinerte personer for å se hvem som vinner.

Omikron vinner.

Flere små forsøk har vist at antistoffene fra vaksinerte fungerer dårlig til å nøytralisere viruset. Den nye, muterte piggen sniker seg forbi forsvarsverket.

Disse funnene kan ikke brukes til å si eksakt hva vaksineeffekten er mot omikron. Men det kan være et tegn på at fullvaksinerte har liten eller ingen beskyttelse mot å bli smittet.

STOPPER IKKE VIRUSET: Pfizers forsøk tyder på at to doser gir dårlig nøytralisering av viruset, mens tre doser ser ut til å virke mye bedre. Aller best ser det ut til å være å ha hatt viruset og dernest blitt vaksinert to ganger etter på.

Som på Louise.

For julebordet kommer på toppen av den andre kunnskapen. Og viser hva som skjer når mennesker samles, og ikke bare i en skål på et laboratorium.

I det ekte livet ble en uvanlig høy andel smittet. De har også symptomer. Og de var fullvaksinert.

Det FHI vil finne ut, er om viruset virkelig sprer seg lettere, eller om det store smittetallet kan forklares med at mange var smittsomme denne kvelden, og at roping og tett kontakt forklarer saken.

Det vil også se på hva slags vaksine de smittede har fått, hvor lenge det er siden, hva slags symptomer det er snakk om, og om det er verre med deltagerne på julebordet enn de andre.

I VAKSINASJONSKØ I JOHANNESBURG: Tallene fra Sør-Afrika er også skumle. I noen regioner har mellom halvparten og 90 prosent immunitet fordi de har vært smittet. Og likevel har omikronsmitten tatt fart.

Den viktigste grunnen til at tiltakene med ett ble så strenge, er denne enigheten om et nytt alvor.

Omikron ser ut til å ha bedre spredningsevne. Det kan låse seg inn i cellene til vaksinerte og starte virusfabrikker.

Slipper vi opp på treffene og julebordene nå, kan «alle» få viruset på kort tid. I verste fall kan vi være tilbake på 12. mars 2020, mener Helsedirektoratet.

Antagelig er det ikke så ille.

Jokeren her er om vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom. For kroppen har andre immunceller i tillegg til antistoffer. Mange eksperter mener at selv om to doser ikke hindrer oss i å bli smittet, så hjelper det fortsatt med å bekjempe sykdommen.

Kanskje gir omikron mildere sykdom og?

Det høres nesten forlokkende ut å slippe opp og bli ferdig med det.

Men da må omikron være svært mye mildere, for at det skal gå bra. Vi har ikke tegn på det så langt. Utfordringen er tvert om at vi får for mange smittede og syke på en gang, fordi viruset sprer seg så lett.

Vi har ennå ikke rukket å bli ferdig med tredje dose til de eldre og sårbare. Det haster med de smittetallene vi ser nå.

Når skolebarn kommer hjem med smitte, er det mange foreldre som antakelig har lav beskyttelse mot å smittes. De fleste tåler nok viruset godt. Men det er det ikke sikkert de eldste gjør.

Og med så mye smitte som det er nå, blir det vanskelig å holde viruset unna disse gruppene.

Vi trenger altså en tredje dose alle sammen. For #detvarden pandemien, det stemte ikke. Det viser seg at dette slett ikke er over ennå.