Kinas russiske mareritt

For Kina er russisk kollaps et mareritt-scenario. Hvis økonomisk sammenbrudd truer, kan Xi komme til Putins redning.

HENRIK STÅLHANE HIIM, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole

ØYSTEIN TUNSJØ, professor, Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole

Det strategiske partnerskapet med Russland er en hjørnestein i Kinas diplomati. Kina har lenge sett Russland som en nøkkelaktør for å bryte ned USAs unipolare dominans. Det tette forholdet har gitt Kina og Russland ryggdekning på hver sin kant: Kina har konsentrert seg om Stillehavsområdet, mens Russland har kunnet vende blikket mot Europa.

I Ukraina-konflikten har Kina lagt seg på en nøytral linje, men har i realiteten gått langt i å støtte mange av Russlands synspunkter.

Vi vet ikke sikkert hvor mye kinesiske ledere visste om Putins krigsplaner, og hva de mener om invasjonen. Det er likevel grunn til å tro at russiske ledere ikke fortalte dem om omfanget av angrepet, ikke minst fordi Kina var svært sent ute med å prøve å evakuere sine borgere. Det er også grunn til å anta at Kina er ikke bare er tilfreds med Russlands krigføring.

En begrenset konflikt ville trolig gitt flere fordeler enn ulemper for Kina. Den brutale krigen som utspiller seg nå, har høynet risikoen for Beijing.

At USAs militære og diplomatiske oppmerksomhet delvis dreier seg vekk fra Asia er en fordel for Kina. USA har utplassert omtrent 12.000 soldater i europeiske NATO-land for å styrke kollektiv sikkerhet. I Bidens tale om rikets tilstand var ikke Kina like fremtredende som mange i Beijing kunne frykte. Et vestlig sanksjonspress som nærmer seg økonomisk krigføring fører videre til at Russland blir mer avhengig av Kina, noe Beijing kan utnytte.

Faren er samtidig neppe stor for at USA og EU innfører sanksjoner mot Kina på grunn av samarbeidet med Russland. Kinas økonomi er 10 ganger større en Russlands og mange vestlige land har Kina som sin viktigste handelspartner. Sanksjoner mot Kina ville rystet hele verdensøkonomien. Det er ikke en pris vestlige land er villige til å betale.

SKJEBNEFELLESSKAP: – For Kina vil russisk kollaps være et absolutt mareritt, skriver kronikkforfatterne.

Samtidig har krigen flere kostnader for Kina. Den kan lede til et mer anstrengt forhold til særlig europeiske land, og ha negativ innflytelse på kinesisk økonomi. Den aller største risikoen for Kina er likevel et russisk økonomisk og politisk sammenbrudd. De sterke sanksjonene fra USA og Europa gjør at det er et scenario som ikke kan utelukkes.

Selv om det er for tidlig å si hvordan sanksjonene vil påvirke Russland, er det liten tvil om at de gjør stor skade på russisk økonomi. Tanken om at det kan lede til kaos har garantert streifet kinesiske ledere – og gjort dem langt mer nervøse.

For Kina vil russisk kollaps være et absolutt mareritt. Hvis Putins regime faller, risikerer Kina å miste den sentrale partneren landet ønsker seg i kampen om innflytelse med USA. Et mer vestvendt regime i Moskva vil derfor være en geopolitisk katastrofe for Kina. Selv et mer nøytralt regime vil gjøre det enklere for vestlige land å snu seg mot Kina.

Kaos og økonomisk kollaps i Russland kan også utgjøre en direkte sikkerhetsutfordring. Kina har en mer enn 4000 kilometer lang grense mot Russland. Selv om det østlige Russland er mer sparsomt befolket enn det vestlige, vil et kaos-scenario være krevende for Kina å håndtere.

Kinas ledere vil likevel trolig se trusselen mot sitt eget regime som den aller største utfordringen ved russisk kollaps. Kinas ledere var skrekkslagne da Sovjetunionen falt, og så for seg at deres regime kunne lide en lignende skjebne. Putin-regimets fall ville revet bena under mange år med propaganda Kina har foret sine borgere med om at demokratiske land er på defensiven. Lederne ville fryktet at landets befolkning skulle hente inspirasjon fra Russland.

Spørsmålet som derfor melder seg, er hva Kina vil gjøre dersom sanksjonene rokker ved Putin-regimets stabilitet. Det finnes flere eksempler på at Kina har gått langt i å støtte ustabile regimer med strategisk verdi. Nord-Korea er det mest fremtredende eksempelet: Til tross for Pyongyangs status som internasjonal paria, har Kina gjennom flere tiår holdt landet i live med ulike former for økonomisk støtte.

MARERITT: – For Kina vil likevel alternativet – et Russland i kaos – være enda verre og et mareritt kinesiske ledere vil gjøre mye for å unngå.

Selv om russisk økonomisk kollaps er en utfordring i en helt annen størrelsesorden enn Nord-Korea, kan en lignende logikk oppstå. Situasjonen kan lede til at ulike kinesiske aktører – som ofte har vært skeptiske til å investere i Russland – blir presset av landets ledere til å gå tyngre inn i russisk økonomi.

Trusselen økonomisk kollaps utgjør for Kina, understreker hvorfor det er utenkelig for landet å støtte opp om internasjonale sanksjoner. Det viser videre hvorfor Kina neppe vil lene seg mot Vesten og legge press på Russland. I et tydelig signal om at Kina står last og brast med Russland, uttalte Kinas utenriksminister nylig at vennskapet mellom landene forblir «fjellstøtt».

Å måtte yte støtte for å opprettholde et vaklende russisk regime er ikke en posisjon Kina ønsker å være i. Kinesisk samkvem med Russland vil være både kostbart økonomisk og upopulært i vestlige land.

For Kina vil likevel alternativet – et Russland i kaos – være enda verre og et mareritt kinesiske ledere vil gjøre mye for å unngå.