STRØMPRISEN: – Vi kan ikke evaluere to nye kabler etter noen måneders drift, og gi dem skylda for en strømpriskrise som i all hovedsak skyldes forhold langt utenfor norsk kontroll, skriver kronikkforfatteren.

De facto feil om kabler og strømpriser

De er fullt forståelig at skyhøye strømpriser skaper både frustrasjon og debatt om markedet og politiske løsninger. Men «analysen» som stiftelsen De Facto nylig presenterte, svikter både på faktagrunnlag, konklusjoner og tiltak.

TOINI LØVSETH, direktør for marked og kunder Energi Norge

VG omtalte nylig saken om at Gerd-Liv Valla går inn i en «alternativ energikommisjon». Hun viser blant annet til en fersk rapport fra stiftelsen De Facto, finansiert av Nei til EU og Industriaksjonen.

Rapportens hovedkonklusjon er at «strømpriskrisen ble utløst av de to nye strømkablene til Tyskland og England».

Dette er en grov overdrivelse av betydningen til de to kablene.

Analyser fra Statnett viser at prisvirkningen av de to nye kablene bare utgjør rundt ti prosent av de uvanlig høye strømprisene. Prisnivået i Sør-Norge ville vært rekordhøyt også uten disse kablene, fordi vi uansett påvirkes av energikrisen i Europa gjennom de 15 strømforbindelsene vi hadde fra før av.

Prisene er også drevet opp av mindre tilgang på vannkraft i Sør-Norge, grunnet uvanlig lite nedbør siden i fjor høst. Magasinfyllingen i landsdelen ligger for tiden 10-20 prosentpoeng under normalen.

«Den tragiske krigen i Ukraina har forsterket problemene noe, men strømprisene var mangedoblet lenge før krigen startet», bruker De Facto som bevis for at det er de nye kablene som har skylda.

ALTERNATIV: Tidligere LO-leder og Ap-statsråd Gerd-Liv Valla er med i en såkalt alternativ energikommisjon som skal utfordre regjeringen på strøm.

Da hopper de bukk over at Russland har holdt tilbake gassleveranser til Europa helt siden i fjor sommer, samtidig som Sør-Norge gikk inn i en lang tørkeperiode med lite nedbør til vannkraften.

Allerede i den grunnleggende beskrivelsen av kraftmarkedet, bommer De Facto på fakta:

«For kraftprodusentene vil det være gunstig å selge til høyeste tilbyder, som typisk befinner seg i høyprismarkeder som Tyskland og Storbritannia», påstår forfatterne.

Nei, kraftprodusentene får samme pris for strømmen, enten den brukes i Norge eller utlandet. De får den såkalte «områdeprisen» som gjelder der kraftverket ligger.

Det er kabeleierne som deler profitten når strøm eksporteres fra ett land til et annet. Hvor mye høyere prisen er i importlandet, påvirker kun kabeleiernes inntekter, ikke kraftprodusentenes.

På norsk side er det Statnett som eier slike kabler. Overskuddet har siden 1. april gått til å redusere nettleien med fire milliarder kroner for norske strømkunder.

Videre skriver De Facto:

«Når norske privatkunder eller bedrifter likevel kjøper kraften (…) så blir de nødt til å betale det samme som om kraftprodusenten solgte til høyeste tilbyder i det tyske eller britiske markedet.»

Nei, norske strømkunder betaler det strømmen koster i Norge, noe som bestemmes av tilbud og etterspørsel på kraftbørsen Nord Pool. De betaler ikke det strømmen koster i for eksempel England eller Tyskland. Prisene er normalt og i gjennomsnitt langt høyere i disse landene enn i Norge.

De Facto hevder på toppen av det hele at «massiv utbygging av mer vindkraft, vannkraft og nye forsyningslinjer vil ha økonomiske kostnader som igjen bidrar til høye strømpriser».

Tvert imot, all utbygging av ny kraftproduksjon vil bidra til økt tilbud av strøm i markedet og dermed lavere strømpriser. Det kraftunderskuddet som både Statnett og NVE advarer mot nå, vil derimot føre til høyere priser. Nye forsyningslinjer må uansett bygges til klimatiltak og ny industri.

De Factos løsning på strømpriskrisen er å begrense krafteksporten, om nødvendig si opp kabelavtalene med Tyskland og Storbritannia og trekke Norge ut av Acer.

Men dersom Norge ikke viser seg som en pålitelig handelspartner når Europa står i en energikrise, kan vi heller ikke regne med å få hjelp i nedbørsfattige perioder, når det er Norge som er kritisk avhengig av å importere strøm gjennom de samme kablene.

Forslagene bryter ikke bare med EØS-avtalen og handelsavtalene med våre naboland, som eksportindustrien ellers forsvarer på det varmeste. Slike drastiske tiltak vil også sette norske industribedrifter og -arbeidsplasser i en enda mer sårbar situasjon på sikt.

Strømkablene til våre naboland bidrar til at vi utnytter kraftressursene best mulig over tid og får til en raskere energiomlegging for hele Europa. På sikt vil Norge kunne importere betydelig mer kraft også fra Storbritannia, som ventes å ha et kraftoverskudd allerede i 2030.

Norske myndigheter må føre en aktiv energipolitikk som sikrer trygg strømforsyning og levelige priser både for folk og industribedrifter. Det viktigste vi kan gjøre er å bygge ut mer lønnsom kraftproduksjon for å dekke økende etterspørsel til industri og klimatiltak.

Vi må snu alle steiner, som det heter i politikken.

Men vi kan ikke evaluere to nye kabler etter noen måneders drift, og gi dem skylda for en strømpriskrise som i all hovedsak skyldes forhold langt utenfor norsk kontroll.