En pressehelt drept på jobb

Av Shazia Majid

PRESSEVESTEN: Det var denne typen skuddsikker pressevest Shireen Abu Akleh hadde på seg da hun ble skutt og drept. Dette bildet er tatt i Jerusalem 12 juni i fjor.

Shireen Abu Akleh, husk navnet. Hun var det palestinske presseikonet som ble skutt og drept. På jobb i Ramallah. Med pressevesten på.

«Jeg valgte journalistikk for å være nær mennesker, og jeg visste at det ikke ville være enkelt å forandre situasjonen. Men i det minste klarte jeg å bringe palestinernes stemmer ut til verden».

Det har Shireen Abu Akleh sagt da hun levde. Denne uken ble hun stilnet for alltid.

Skutt i hodet. Mens hun var på jobb i Jenin i Ramallah på Vestbredden. Hvor hun skulle rapportere fra Israelske styrkers operasjon mot en flyktningleir. Og hvor hun og hennes journalistkolleger tydelig hadde vist frem seg, sine skuddsikre pressevester og sine kameraer.

Likevel ble de skutt.

Israel benekter at det er deres snikskyttere som har skutt og drept 51-åringen.

Hennes kolleger var til stede, de så hva som skjedde. De er ikke tvil, forteller de til VG: Israelske soldater henrettet henne med overlegg.

Det var ikke streifskudd. Ikke vill skyting. Det var ikke store folkemengder, eller opptøyer der journalistene befant seg, viser videobilder. Det var et skudd som traff der hennes pressehjelm sluttet, under det ene øret.

Resultatet er uansett følgende: Enda en journalist er blitt drept.

Mens hun gjorde jobben sin. Å være til stede, der allmennheten ikke tør, eller kan være, for å dokumentere og formidle hva som skjer, og hvorfor. Slik at det er vanskeligere for overgripere å slippe unna. Slik at de kan stilles til ansvar.

Å drepe en journalist er å drepe en budbringer – fordi sannheten ikke tåler dagens lys.

Derfor er det ikke alltid slik at pressevesten beskytter, snarere kan den bli et mål. I strid med all folkerett. I strid med all fornuft og all moral.

Om man ikke har noe å skjule, om man tror på sin sak, hvorfor frykter man da journalister?

I går var det Shireen Abu Akleh som ble drept. Før henne 22 ukrainske journalister, hvorav syv mens de, som henne, var på jobb.

BESKUTT: Dette stillbildet fra en video av hendelsen viser Shireen Abu Akleh liggende nede etter å ha blitt skutt.

Drapet på den kristne palestinske kvinnen med amerikansk statsborgerskap har sendt sjokkbølger i den arabisktalende verdenen.

Så stort inntrykk gjorde hun som nå minnes som usedvanlig modig, usedvanlig folkekjær og usedvanlig dyktig som journalist.

Shireen var et ikon. Hennes faste seere, som nærmest har vokst opp med henne i TV-ruten mottok beskjeden om det brutale drapet med vantro og sorg. Det samme gjorde hennes kolleger både i al-Jazeera hvor hun var fast ansatt siden 1997, og pressekolleger verden over.

Umiddelbart etter drapet hagler beskyldningene. Det israelske forsvarsdepartementet uttalte følgende: «Jeg tror ikke vi drepte henne». Senere kom en uttalelse fra den israelske statsministeren som sier at det mest sannsynlig er palestinere som har drept henne. At de «skjøt vilt».

Andre offentlige israelske talspersoner mener også at palestinere kan ha drept henne. Samtidig sies følgende:

«Men selv om soldater skjøt mot, eller Gud forby skadet noen som ikke var involvert, er det slikt som skjer i kamp, under en skuddutveksling, hvor denne palestineren er med skyttere. Så ting kan skje», sier Ran Kochav, en israelsk talsmann for det israelske forsvaret til Army Radio, ifølge Times of Israel.

Mannen beskriver Shireen Abu Akleh som en som «filmer og jobber for et nyhetsmedium sammen med væpnede palestinere. De er væpnet med kameraer, om jeg får lov til å si det».

Å hevde at kamera er et våpen sier noe om synet på journalister og deres arbeid.

Det kreves nå en internasjonal uavhengig etterforskning av hendelsen. Amerikanere, som mistet en av sine borgere, krever at de skyldige skal stilles til ansvar.

Hvem vet om og når svaret kommer.

Det som dog er dokumentert på film og bilder og gjennom hennes nærmeste kolleger til stede da drapet ble begått er følgende:

Shireen Abu Akleh hadde på seg blå pressevest. Hun hadde på seg hjelm. Snikskytteren var presis. Vedkommende skjøt for å drepe. Skuddet traff gapet mellom hjelmen og den eksponerte nakken.

Det stoppet ikke der. Mens Abu Akleh lå nede, satt en fortvilet kvinnelig kollega, også hun med pressevest og hjelm, rett ved.

– Hver gang jeg strakk hånden min ut for å redde henne så kom det nye skudd mot meg, forteller hun VG.

En ung mann i hvit T-skjorte risikerte så livet og kom til. Også da høres skarpe skudd i rask rekkefølge. Han får kollegaen, som fortsatt er i live, i sikkerhet bak en mur. Hele tiden under lyden av skudd.

De som skjøt, visste at de skjøt på journalister.

Journalister skal ikke bli skutt fordi de gjør jobben sin. Det er utilgivelig. Det er fullstendig ødeleggende for det frie ord, for allmennhetens rett til å vite – og for demokratiet.

I dag skal Shireen Abu Akleh stedes til hvile i Jerusalem. Hun døde som en helt. Et elsket ikon. En sannhetens fanebærer.

De som drepte henne må leve med sin feighet. De skjøt på en forsvarsløs journalist. Hun var der for å gjøre jobben sin.