Kommentar

Den giftige abortstriden

Av Shazia Majid

KAN MISTE RETTIGHETER: Det er stor sannsynlighet for at den høyrevridde amerikansk høyesteretten går inn for å avskaffe kvinners tilgang til abort, også kjent som domsavsigelsen Roe vs. Wade fra 1973.

Religiøs fanatisme er farlig, uansett hvor den får lov til å få fotfeste. Det viser den voldsomme abortstriden i USA.

USA har en broket historie. Landet har alltid slitt med store interne motsetninger. Mellom majoritet og minoriteter, liberale og konservative, mellom rike og fattige, svarte og hvite, kvinner og menn.

Dårlig skjult under økonomiske fremskritt og verdensherredømme.

Dette er landet hvor rike blomstrer, og de fattige visner.

Men mange nordmenn og europeere og verden for øvrig har alltid sett opp til USA. Selv mange av de som hater USAs politikk og fremferd i utlandet vil ved første anledning emigrere til USA, og de mulighetene landet tilbyr.

Men nå er det vanskelig å se opp til USA. Av flere grunner. Men særlig om en er kvinne.

For sist uke kom det frem at den historiske domsavsigelsen Roe vs. Wade (1973), antagelig står for fall.

Og onsdag denne uken stemte Senatet ned forslag om en landsomfattende lovfestet rett til abort.

Rettigheter forsvinner

Det betyr at abort-rettighetene i USA står for fall. Det betyr at det ikke lenger vil være én abortlov som gjelder i hele landet.

Men at statene kan avgjøre sine egne abortlover. Det betyr at minst 26 stater vil opprettholde og/eller innføre alvorlige begrensninger eller totalforbud mot abort.

Dermed er en snart femtiårig kamp ført an av religiøse konservative og evangeliske kristne i ferd med å krones med seier.

Det paradoksale er at to tredjedeler av amerikanere vil beholde Roe vs Wade.

De er uenige med abortmotstandere, som ikke vil ha moderate abortlover, slik som i Norge. Hvor selvbestemt abort gjelder frem til og med uke 12.

I motsetning til USA hvor det hittil har vært grunnlovfestet rett til abort helt frem til uke 24 i enkelte stater.

Abortmotstandere har i tiår kjempet for en fullstendig avskaffelse av retten til abort.

Baklengs inn i fremtiden

Det er ikke en middelvei. Det er et katastrofalt tilbakeskritt.

For det betyr et opphør av kvinners rett til å bestemme over egen kropp og fremtid. Det betyr fare for kvinnens liv og helse.

Det betyr abort-flyktninger, som må rømme til andre stater for å få utført trygg abort. Det betyr fare for borgervern, angiveri og overvåkning.

Et USA på vei mot abortforbud vitner om et USA på vei mot et kvinnefiendtlig samfunn. Hvor det er de fattige og de marginaliserte som vil rammes hardest.

Det koster mellom 5000 og 25 000 kroner å få utført en abort på privatklinikk i USA. I tillegg kommer reise og opphold til en stat som tillater abort. Det betyr i praksis at millioner av fattige amerikanske kvinner ikke vil ha råd.

Dersom abortrettighetene forsvinner vil 75 000 kvinner som ellers ville ha valgt å ta abort, bli nødt til å føde det første året.

I et land hvor mødredødeligheten er den høyeste av alle rike land. Og hvor svarte kvinner er tre ganger mer utsatt for å dø i fødsel enn hvite kvinner.

Dystopiske lover

Hva dette innebærer ser vi allerede i Texas, hvor et abortforbud har vart i åtte måneder allerede. Den går ut på totalforbud fra 6. svangerskapsuke.

I praksis et fullstendig abortforbud – fordi de fleste ikke engang er klar over om de er gravide så tidlig i svangerskapet.

Den dagen Roe vs. Wade tilbakekalles, vil abort-forbud automatisk bli gjeldende lov i en rekke andre konservative delstater.

Og i mange tilfeller vil abortforbudet gjelde selv om graviditeten skulle være resultat av incest, voldtekt, eller føre til den sikre død for mor og/eller barn.

Enda verre er det angiveri-samfunnet det nå legges opp til.

I Texas og Idaho kan vanlige borgere saksøke kvinnen, legen eller abortklinikken som trosser forbudet. Andre går enda lenger.

I Louisiana hvor republikanere har flertall har de nylig lagt frem lovforslag om at abort skal straffeforfølges som drap. I Mississippi og enkelte andre stater snuser man på muligheten for å forby prevensjonsmidler som spiral og angrepiller.

Frykten for hva som kommer etter Roe vs. Wade har ført til at amerikanske kvinner nå hamstrer angrepiller og får satt inn spiraler.

Kan bli overvåket

I dette absurditetens teater er det nå også en økende frykt for at vanlig mobiltelefonbruk kan bidra til overvåkning av kvinner og abortklinikker.

Dette har skapt frykt og furore i sosiale medier.

Den norske investoren og milliardæren, Are Traasdahl, befant seg plutselig i en Twitter-storm da det sist uke gikk viralt på Twitter at han og flere andre investorer hadde aksjer i selskapet SafeGraph.

SafeGraph selger aggregerte lokasjonsdata fra brukernes mobiltelefoner til en billig penge.

For 160 dollar kunne avisen Vice kjøpe datasett som viste bevegelser rundt de 600 abortklinikkene til Planned Parenthood. Dataene var ikke på individnivå – men var likevel avslørende.

Avisen kunne kartlegge hvor grupper av mennesker kom fra og hvor de gikk etter å ha vært i abortklinikkene.

På tider av døgnet var bevegelsene så få at man i teorien kunne identifisert eieren av mobiltelefonen, skriver Vice. Kort tid etter twitter-stormen meldte Traasdahl at han selger sine aksjer i SafeGraph.

Det finnes eksempler på rettssaker i konservative stater i USA hvor kvinners databruk er blitt forsøkt brukt mot dem for å bevise ulovlig abort.

FØRSTE TRIMESTER: 92,7 prosent av alle aborter i USA utføres før uke 13. Mindre enn en prosent av abortene ble utført etter uke 21. Antall aborter har falt årlig de siste ti årene.

Kvinnehat

Tiden post Roe vs. Wade er bekmørk.

Dette er kvinnefiendtlighet av verste sort. Noe man trodde tilhørte historiens skraphaug. Så feil kan man ta.

Men kampen er ikke over. Det er snarere nå det gjelder. De to tredjedelene av amerikanere som støtter de liberale abortrettigheter må ta til gatene. Eller i det minste til valgurnene.

For tiden man tok friheter for gitt er forbi. Rettigheter kan reverseres. Faller abortrettighetene i USA, er det fare for at de homofiles rettigheter kan stå for tur.