Putins groteske forvrengninger

Vladimir Putins talte på dagen for seieren over nazismen om innbilte trusler og oppdiktede nazister.

Spekulasjonene gikk høyt på forhånd. Men de som håpet på en russisk tilbaketrekking etter markeringen av 77-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland, de ble skuffet.

På den annen side: Det kom heller ingen beskjed om opptrapping eller krigserklæring fra Putin da han talte på den Den røde plass mandag.

Men å konkludere med at han leverte en dempet tale, det vil være en helt feil karakteristikk.

Det han sier er ikke nytt. Men det er fortsatt grotesk.

På 77-årsdagen for seieren over nazismen i andre verdenskrig, brukte Putin kampen mot nazismen den gang som begrunnelse for å gå til uprovosert krig mot et naboland i 2022.

Det er grovt.

FESTDAG: Seiersdagen er det russiske navnet på dagen der seieren over Nazi-Tyskland feires. Den markeres en dag senere i Russland, på grunn av tidsforskjellen.

Han sammenlignet igjen Ukraina med Hilter-Tyskland. En ren luftspeiling, for ikke å si kynisk løgn. For samtidig er det jo dette broderfolket han påstår han vil befri.

Putin brukte store deler av talen sin på å komme med forvrengninger om Vesten og Ukraina for å rettferdiggjøre invasjonen av nabolandet.

Han viste til krigen i Donbas fra 2014, og påsto at det fredfulle folket som bodde der ble drept av de samme nazistene. Han hevdet motparten prøvde å angripe i Krim. Han sa at Russland var truet av Vesten, sågar med atomvåpen, og at det forelå en direkte trussel mot Russlands grense.

Dette ga ham visst ikke noe annet valg enn å angripe. For å sikre freden.

GA VESTEN OG NATO SKYLDEN: Vladimir Putin argumenterte for at Russland måtte sikre freden i sin tale, og påsto Vesten og Ukraina truet.

Dette er utrolige påstander.

For den eneste som jevnlig truer med atomvåpen i denne krigen, det er Putins regime. Denne påståtte trusselen fra Vesten, NATO eller Ukraina er innbilning. Eller snarere kynisk propaganda.

Da Putin i sin tale snakket om å unngå en ny, global krig, raslet han i realiteten med sablene på nytt.

Før Russland invaderte Ukraina, ga USA og europeiske land Putin alle muligheter til å unngå krig. NATO inviterte til samtaler om sikkerhetsordninger i Europa.

Men Putin fortsetter med sine løgner. Han sa at han ikke hadde noe annet valg enn å gjennomføre sin såkalte spesielle militæroperasjon for å sikre freden og beskytte Donbas og fedrelandet.

HILSTE PÅ KRIGSVETERANER: Putin sammen med veteraner fra andre verdenskrig på Den røde plass mandag. I Den røde arme kjempet både russere, ukrainere og borgere fra alle Sovjet-republikkene. Da ga ekstreme offer for seieren over Hitler-Tyskland.

Det som skjer er selvsagt helt det motsatte. Freden er røvet fra folk. De materielle ødeleggelsene er enorme. Angrepene på sivile er hensynsløse og hjerteskjærende.

Før 24. februar levde ukrainere flest som deg og meg. De gikk på jobb enten de var lærere, snekkere, dataprogrammere eller arkitekter. Familier dro på søndagsutflukt til den rolige forstaden Butsja med sin lekepark.

Nå kan ikke bøndene dyrke jorden, på grunn av krigens ødeleggelser. Lekeapparatene og skolene, de er bombet. Innbyggere i Butsja henrettet.

Millioner er på flukt.

De har mistet sine hjem og sine kjære. Alt dette fordi Kreml ble fanget i sine egne løgner.

77 år etter frigjøringen er demokratiet og friheten igjen truet av en stormannsgal stormakt.