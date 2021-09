Kommentar

Det nye episenteret

Av Shazia Majid

STILLE I KORRIDORENE: Bare en brøkdel av elevene på Granstangen er smittet. Likevel er hele skolen stengt ned. Flere peker på massetesting som løsningen.

GRANSTANGEN SKOLE, OSLO (VG) Smitten har eksplodert blant skolebarn. Voksne vil avlyse grønt nivå på skolene. Har vi glemt hva det koster?

Skoledagen går mot slutten på Granstangen ungdomsskole på Stovner i Oslo. Under normale omstendigheter er det lett å se for seg at skolegården hadde vært full av tenåringer som henger igjen etter skoletid, ransler som ligger slengt rundt på bakken og kjærestepar som står lent inntil veggen i strålende solskinn.

Men her er ingen. Skolen er stengt ned for alle i en uke. Hva som skjer kommende mandag vet man ikke.

Det er det som er prisen for innstrammingene.

Det er helt forståelig at folk er redde når det nå settes smitterekorder. Det er store dilemmaer knyttet til å la smitten løpe løpsk.

De hardest rammede

Men samtidig er det viktig å huske at hva annet står på spill.

For barn og ungdommer er skolen det viktigste. Og i mange tilfeller den eneste sosiale arenaen. Det eneste pusterommet. Særlig her, hvor mange av byens fattigste, minst yrkesaktive, kronisk syke og mest trangbodde familier bor.

Men det er nettopp her, i de innvandrertette bydelene elevene har sittet mest i karantene. Det er disse som har vært minst på skolen.

Dette er bydelene som fikk flere vaksiner tidligere enn alle andre. Og som førte til landsomfattende misnøye i vaksineutrullingen.

Men det er ikke den eneste skjevfordelingen.

De har også hatt mest smitte, mer sykdom, flere dødsfall og ikke minst de strengeste tiltakene under bølge tre. Verst har det gått utover barna. Mange av dem sårbare.

Som i tillegg til alt dette har opplevd å være engstelige for å ta med seg smitte hjem. Til foreldre og besteforeldre som har vært mer utsatt enn befolkningen ellers. For ikke å snakke om frykten for slektninger i utlandet.

De har rett og slett hatt sykdommen og døden nærmere kroppen enn de fleste andre.

STENGT SKOLE: Granstangen skole på Stovner i Groruddalen i Oslo måtte stenge mandag denne uken etter at 350 av 400 elever havnet i karantene. Det er grønt nivå på skolen nasjonalt. Men kommuner står fritt til å heve nivået. Det er bydelsoverlegen som tok avgjørelsen.

Kostnaden

Lockdown i hovedstaden varte i over seks måneder. Det er kanskje glemt av mange. Men ikke av de som nå igjen frarøves muligheten til å være sammen med vennene sine.

Skal vi unngå smitte helt, er stadige og uforutsigbare karantener uunngåelig.

Den mentale og emosjonelle kostnaden for alle barn og ungdommer er stor. For de mest utsatte barna er den altfor stor.

De som er niendeklassinger i dag, har hatt hele sin ungdomsskole-tid under pandemi. Det er lang tid i et kort liv. Det er under denne tiden de skulle fått nye venner, nye interesser, og kanskje sin første kjæreste.

Når det nå kreves tiltak, slik som gult og rødt nivå, som rammer alle elevene på skolen, er det dette vi må huske.

At det vi ber om kanskje temmer smitten, men at det også rammer sårbare barn på en måte det er vanskelig å forsvare.

En annen bølge

I alle fall nå, når 72 prosent av de voksne allerede er fullvaksinerte. Og resten vil få sin siste dose innen et par uker.

Det ble åpnet for vaksine til 16- og 17-åringer noen få uker siden. I torsdagens pressekonferanse har Erna Solberg gitt grønt lys for vaksine til 12-15-åringer.

All data viser at vaksinen beskytter.

Av de 167 nye innlagte de fire siste ukene var 34 personer, eller 1 av 5 fullvaksinerte. De fleste av dem eldre. Sykehusene melder riktig nok om flere innlagte, og at de er yngre, men de er ikke barn. De er først og fremst uvaksinerte voksne i alder 18–44 år.

Ikke alvorlig for barn

Samtidig viser nyere forskning at faren for «lang-covid» blant barn ser ut til å være mye lavere enn fryktet. Barn blir sjeldent veldig syke av viruset.

På Granstangen skole er det få som er smittet, ingen av dem er særlig syke, mange av dem er helt uten symptomer. Men fordi de var spredt over 11 av 13 klasser måtte hele skolen stenges.

Det riktige i denne situasjonen ville ha vært å bare isolere de smittede. Slik at flest mulig kunne opprettholdt normaliteten. Det er det massetestingen innebærer. Og det er det som nå innføres i flere storbyer.

SKOLE UTEN ELEVER: Granstangen skole måtte stenge denne uken. De eneste barna som var å se var de som ble hentet hjem fra barnehagen vegg i vegg med ungdomsskolen.

Unntakene

Uansett hva vi gjør, er det nærmest uunngåelig at enkelte vil bli hardere rammet av coronaviruset enn andre.

Rundt 140 barn har blitt innlagt på sykehuset med covid-19 så langt i pandemien. To barn har mistet livet. Barn som dør av viruset, har alvorlige underliggende sykdommer.

De fleste derimot blir raskt utskrevet. Også den alvorlige komplikasjonen, MIS-C, kan behandles og har god prognose.

Et rekordhøyt smittetrykk øker dog faren for at også unntakene, alvorlige syke, blir flere.

Dilemmaet

Dilemmaet er om dette er noe vi må akseptere. Til fordel for det store flertallet av barn. Særlig de mest sårbare. Som det er mange av der for eksempel Granstangen ligger.

De siste dagene har det strømmet på med interesseorganisasjoner og fremtredende leger som krever handling. Noe må skje, og det må skje nå.

De nasjonale reglene om grønt nivå på skolene har vært under hardt press.

Det er forståelig når smittesporingssystemet TISK har brutt sammen, blant annet på Stovner.

Lærere på Granstangen skole har måtte drive med smittesporing i tillegg til alt det andre de må holde i når elevene skal ha hjemmeundervisning.

Klar tale søkes

På torsdagens pressekonferanse ble kunngjort endringer. Vaksiner til barn over 12 og en moderert versjon av TISK. Bare nærkontakter skal varsles ved smittesporing.

Myndighetene rører ikke grønt nivå på skolene nasjonalt. Det er klokt. Tiltakene må gjøres lokalt og i den enkelte kommune.

Det verktøyet som flere etterlyser finnes allerede. Kommuner har og har hatt full frihet til å gå til gult eller rødt nivå, og sågar stenge skolen. Slik Granstangen er stengt. Nå senkes i tillegg smittesporingsbyrden.

Det som dog ikke finnes, er klar tale.

Det er fortsatt ingen som tør å si rett ut det mange har forstått. Vi må akseptere høyere smitte i samfunnet. Og vi må aksepter at det først og fremst rammer barn.