Kommentar

Vipper på smertegrensen

Av Leif Welhaven

Striden rundt Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund er fastlåst.

Det finnes en smertegrense for hva sponsorer kan og bør finne seg i. Idrettsledere kan ikke vente at de som plukker opp regningen skal betale og bukke uansett.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Rundt striden mellom sentralmakten i Norges Skiforbund og hoppsjef Clas Brede Bråthen finnes en omfattende meny av vanskelige spørsmål:

Hvem har Ski-Norge egentlig har mest grunn til å ha tillit til?

Hvordan står bruken av midlertidig arbeidskraft over så lang tid seg juridisk?

Hvordan har pengeflyten mellom ulike grener faktisk vært?

Hvordan takler skitoppene spørsmål om åpenhet?

Hva slags konkret dokumentasjon finnes for beskyldningene mot Bråthen?

Men i tillegg har det dukket opp en prinsipiell dimensjon, som setter en debatt som har pågått en stund på spissen.

Den handler om hvor mye innblanding idrettstopper bør tåle fra andre parter i krevende saker.

les også Skistyret slår tilbake mot sponsorene

I Bråthen-saken har flere av hoppsportens sponsorer valgt å stramme til overfor Norges Skiforbund på uvanlig handlekraftig vis.

Først troppet forbundstoppene opp på et møte hos en ledende sponsor - ikke omvendt - for å redegjøre for hvorfor Clas Brede Bråthen ikke kan få ny kontrakt. Fremleggelsen kan neppe ha vært en innertier, akkurat

. Kort tid senere hadde nemlig Eterni Group, HELP Forsikring, LO, Lundin Energy Norway, Nammo, RSM Norge og Scantrade samlet seg om en felles uttalelse. Ikke bare ba de om en løsning på uenighetene, det varsles også at støtte til forbundet kan opphøre om så ikke skjer.

Her er det viktig å understreke at det ikke er viljen til å hjelpe utøvere som eventuelt blir borte. Det dreier seg om penger kanalisert via Norges Skiforbund.

les også Vikersund-leder med beskjed til Bretten Berg: – Trekk deg

Det er en interessant utfordring for et system, der idrettens ledere er vant til lite innsyn og stor råderett, selv om mange av midlene kommer utenfra.

Ikke overraskende slår skistyret tilbake, og mener at sponsorenes krav truer «idrettens frie stilling». Generalsekretær Ingvild Bretten Berg har uttalt at sponsorene «setter Skiforbundet og hopperne i en svært vanskelig situasjon».

Men så var det noe med rekkefølgen på bokstaver i alfabetet, da, Bretten Berg.

les også Maren Lundby: – Jeg er blitt mer følsom med årene

Her har vi sponsorer som aktivt er inne for å støtte et miljø, en merkevare, en identitet.

Også de blir rammet av en krise som ser merkeligere ut dag for dag. Sponsorene foretok seg altså ikke noe før forbundsledelsen hadde fått anledning til å redegjøre for valgene som er tatt.

Den samme ledelsen er oppfordret av motparten til å komme med det de eventuelt måtte ha, og forbundets formelle saksgrunnlag er kjent.

Likevel har ikke skiforbundet - i alle fall så langt - evnet å konkretisere hvorfor de må overkjøre hoppmiljøets intense ønske om å beholde Bråthen.

Da er det ikke så rart at det til slutt renner over for sponsorene, hvis engasjement også er tett knyttet opp til noe nettopp Clas Brede Bråthen har bygget opp over lang tid.

les også Frustrerte eks-hoppere: – Forbundet pøser ut penger på å bli kvitt en fyr hopp-Norge vil beholde

Flere sider ved problemstillingen minner om det vi så da spørsmål ble stilt om innsyn og pengebruk i Norges idrettsforbund for noen år tilbake.

Den gangen var det myndighetene som valgte å sette hardt mot hardt, og tvang gjennom noen gjerdestolper som må gjelde for dem som mottar store overføringer. Er det så urimelig at sponsorer, som lever av hva navnet knyttes opp til, tenker i noenlunde parallelle baner?

les også Hopplandslagets sponsorer i felles uttalelse: Vurderer å trekke støtten

På samme måte er det ikke merkelig at en sponsor som OBOS har vært nøye på å tenke likestilling når de velger sponsorobjekter. Mange i idretten mener konsernsjefen gikk for langt da han blandet seg inn i presidentvalget i NIF, i iveren etter å få en kvinne på toppen. Men hvorfor skal ikke også en slik aktør være meningsberettiget?

Idretten har vært vant til stor grad av «autonomi», eller selvråderett om du vil. Men denne har en åpenbart grenser.

Og så slett som Bråthen-saken er håndtert, er det faktisk ikke så rart om sponsorene setter en strek for hva de vil være med på og hvem de vil støtte. Akkurat nå vipper skiledelsen på smertegrensen i egen organisasjon.

Det er jo ingen selvfølge at så mye makt skal forbli samlet i et sentralt forbundsledd.