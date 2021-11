Kommentar

Falsk trygghet i en farlig verden

Av Hanne Skartveit

YPRES, BELGIA (VG) De finner fortsatt rester etter døde soldater her. De er som en advarsel fra en svunnen tid: Vi kan aldri ta freden for gitt. I dag er Kina den største trusselen.

Denne uken ble ni britiske soldater begravet på krigskirkegården rett ved byen Ypres, utenfor Brussel. Seks av dem får en grav merket med sitt navn. DNA-teknologien sørger for det. På gravstøtten til de tre andre vil det stå at deres navn bare er kjent for Gud.

Det er mer enn hundre år siden de ni unge mennene døde. Drept på slagmarken i Belgia, under første verdenskrig. I jorden her blir det fortsatt funnet levninger etter døde soldater, eksplosiver og gamle våpen.

Sønner, kjærester og fedre

I 1914 var det fred i Europa. Det var handel over landegrensene, økonomisk vekst og optimisme. Brått, fra en uke til en annen, var det full krig. Verden var uforberedt. De fleste regnet med at det hele ville være over på noen uker.

Det tok fire år, og kostet 18 millioner mennesker livet.

Her, ved Ypres og landsbyene rundt, døde det en halv million mennesker. Ikke alle har fått en grav. 200.000 soldater er fortsatt registrert savnet. Navnene deres står inngravert i endeløse rekker på minnesmerkene i dette området.

Alle som reiste ut i krigen, var sønner, kjærester eller fedre til noen der hjemme. De som kom hjem i live, var ofte ikke til å kjenne igjen. Ødelagte, i kropp og sinn. Europa mistet en hel generasjon unge menn i denne krigen. De som skulle bli familiefedre og bygge landet.

Uendelig lidelse

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg viser tegneren og meg rundt. Han mener det knapt er noe sted i verden der ødeleggelse, død og lidelse har vært mer omfattende, over lengre tid, enn akkurat her. Frontlinjen beveget seg knapt frem og tilbake, over et område på 7–8 kilometer, gjennom alle de årene krigen varte.

– Det var fire år med uendelig lidelse, sier han.

Det var dype skyttergraver, omgitt av gjørme, tidvis fylt av vann. Mange druknet. Soldatene levde med rotter og lus, råtten mat, blod og oppkast. Ofte hørtes lyder fra istykkerskutte unge menn, som ynket seg og tryglet om hjelp. Hjelp som ikke alltid rakk frem.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg foran rekke på rekke med gravstøtter, på den britiske krigskirkegården. Lengst bak ham ser vi minneveggen der det er inngravert navnene til alle dem som fortsatt er savnet.

Det var i dette området, på den belgiske slagmarken, at giftgass første gang ble brukt i krig. Når vinden blåste riktig vei, slapp de gassen løs. Den var tung, og smøg langs bakken til den nådde ned i fiendens skyttergraver. Flammekastere og tanks var andre nyskapninger.

Tyskland – og Kina

Krig tvinger frem nye oppfinnelser. Slik er det alltid. Andre verdenskrig brakte oss atombomben. En krig i dag vil være annerledes enn de vi har sett så langt i historien. Med kunstig intelligens, roboter og autonome bomber, som selv avgjør når og hvor de skal treffe.

Eller digital sabotasje, nedstengning av det elektriske anlegget eller internett. Manipulering med folks blodtyper. Hvis blodtype A blir blodtype B i helsevesenets datasystemer, så handler det brått om liv eller død. En kamp uten våpen, uten skudd, uten eksplosiver og kampfly.

I årene forut for første verdenskrig, i 1914, var det en stigende stormakt, Tyskland, som ville ha sin plass. De dominerende stormaktene, særlig Frankrike og Storbritannia, hadde allerede tatt store deler av Afrika og Asia som kolonier. Det var ikke mye igjen til tyskerne.

Nå er Kina den oppadstigende stormakten. Kineserne kan snart være verdens største økonomi. Et diktatur, som overvåker sine borgere ved hjelp av ansiktsgjenkjenning og massive mengder innsamlet data. Og som ruster opp militært.

Forskånet fra krigens virkelighet

Historien har vist oss at det sjelden foregår fredelig når en ny stormakt skyver den regjerende stormakten til side. Nå er det særlig situasjonen rundt Taiwan som på et tidspunkt kan utløse en væpnet konflikt mellom USA og Kina. Det har alltid vært et mål for Kinas ledere å overta kontrollen over den lille øya når de mener tiden er inne. USA, på sin side, regnes som Taiwans beskytter.

En væpnet konflikt mellom Kina og USA over Taiwan kan utløse en ny storkrig. USA er vår nærmeste allierte, og tyngdepunktet i NATO. Hverken Norge eller verden vil være uberørt av en slik væpnet konflikt. Vinner Kina en konfrontasjon med USA, er vi alle i trøbbel. Et Kina som verdens nye stormakt er en skremmende tanke.

På den tyske krigskirkegården ser vi at hver av steinene bærer mange navn – i tillegg til mange som står oppført som ukjente, men som har fått en grav her. I tillegg er det en stor massegrav på kirkegården, der det hvert år legges ned levninger etter flere tyske soldater fra første verdenskrig som blir funnet i den gamle slagmarken.

Vandrende mellom gravene her i Flandern, kommer krigens brutalitet ubehagelig nær. Med unntak av sjøfolkene våre, har Norge langt på vei vært forskånet fra krigens virkelighet. Vi var ikke del av første verdenskrig. For oss er det den glemte krigen.

Andre verdenskrig berørte oss mer. Men vi mistet få, sammenlignet med andre europeiske land. Drøyt 10.000 nordmenn døde som direkte følge av krigen. Vi er, med rette, stolte av krigsheltene våre. Samtidig har vi hatt færre tapte liv å sørge over.

Norsk umodenhet

Tegneren er opptatt av at mange europeere også i dag ser hvor viktig det er å bevare fred mellom Frankrike og Tyskland.

– De opplever EU som et fredsprosjekt. Mens vi fortsatt sier nei til EU. Fordi vi tror ikke noe vondt kan ramme oss, sier han.

Det er antagelig denne umodenheten som gjør at Norge skal delta som observatør på konferansen om et internasjonalt atomvåpenforbud. Som eneste NATO-land. Det har skapt sterke reaksjoner blant våre allierte. I en truende og urolig tid, der vi trenger samhold og et felles forsvar mer enn på lenge, opptrer vår regjering på en måte som splitter, ikke samler. Det er uansvarlig.

Alvor nå

Det er kanskje også fordi vi ikke forstår alvoret, at den forrige regjeringen, under Erna Solbergs ledelse, opptrådte så ettergivende overfor Kina. Norge holder nå på å forhandle frem en frihandelsavtale med Kina. Den vil knytte oss enda tettere til det kinesiske regimet. Det kan ikke være et mål. Tvert om. Av hensyn til våre nasjonale interesser, bør Jonas Gahr Støres regjering legge hele frihandelsavtalen i skuffen.

Det er alvor nå. Ikke rom for naivitet. Mens vi står her blant hvite gravstøtter, finner Stoltenberg frem det mest kjente diktet fra første verdenskrig; “In Flanders Fields”. Han leser høyt for meg. Om valmuene som trosset alt. Som vaiet mellom gravene, og over de mange døde soldatene som aldri ble funnet.

Noen av dem fikk sin grav denne uken. De minner oss om alt som står på spill. Også i vår tid.