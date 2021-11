UTFORDRINGER: –Hva gjør vi hvis alle plutselig er liggende nede samtidig? Finnes det en foreldrevakt når ikke barnevakt er nok, spør Oda Weider-Krog.

Debatt

Syke barn og dårlig samvittighet

Det er som en scene hentet ut fra en skrekkfilm: Et host, to host, hører jeg slim? Vi sender hverandre flakkende blikk som om alle varsellampene begynner å blinke. Er det vår tur nå?

ODA WEIDER-KROG, programleder i podkasten Familieliv

Vår tur til falle av lasset kalt hverdagslivet, vår tur til å måtte ringe jobben å melde pass på ubestemt tid. Vår tur til å sove på skift mellom kosebamser, lommetørklær, hoste og oppkast, vår tur til å kjenne på en konstant utilstrekkelighet som både kollega, forelder og samboer.

I tillegg er det fort gjort å havne i fellen hvor vi konkurrerer om hvem som har viktigst jobb, det mest hastende møtet, strammest tidstabell og klassikeren, mest å gjøre sånn generelt.

Her i hjemmet går vi inn i tredje uke med pjsuke barn, slitne foreldre og jobber som settes på vent. Hver morgen har blitt et spenningsmoment i seg selv når feberen måles og hosten analyseres. Fortsatt feber, fortsatt for mye hoste til å være blant andre pjuske barn. Det ene har tatt det andre. Influensa avløser det beryktede Noro-viruset, før ørebetennelse og slimhoste seigere enn Daidalos’ slim setter seg hos samtlige i familien. Hva gjør vi hvis alle plutselig liggende nede samtidig? Finnes det en foreldrevakt når ikke barnevakt er nok?

November og tiden vi nå står til knærne i minner meg om barseltiden hvor søvn er mangelvare, rot det nye interiøret og klesvaskhaugene setter ny høyderekord. Livet handler plutselig om å løpe mellom kjøleskap, medisinboks, vaskemaskin og en ofte utrøstelig unge. Tisse kan du bare glemme, for ikke å snakke om å få dusjet og kledd på deg noe annet enn joggebuksen tilsølt med yoghurtflekker og ulike sokker med på hull på hælen.

Forskjellen fra barseltiden er derimot stor; da er hele poenget å være hjemme med et lite, hjelpeløst barn. Nå er derimot følelsen at vi «bare er hjemme» med pjuske unger. At vi fortsatt burde få til å jobbe litt hjemmefra og at det likevel er mulig å holde det nogen lunde ryddig. I tillegg har jo barna blitt såpass selvstendige at du fint kan få med deg møtet på Zoom, foreldremøtet midt i middagstid og venninnekvelden i slutten av den endeløse uken. Og du så vel på «Debatten» og leste den veldig viktige kronikken i VG?

Er du hjemme med syke barn, uansett hvor lenge det har vart, må du for all del ikke klage! Da kan jeg nesten garantere at den dårlige samvittigheten vokser i halsen på deg, til størrelsen av to hovne mandler. Det finnes tross alt folk som har det verre enn deg, og du er heldig som faktisk kan være hjemme og ta deg av ungen(e) dine. Og ja, det finnes alltid noen som har det verre enn deg og meg, og langt mer alvorlige og fæle sykdommer enn influensa og forkjølelse.

Men, er det en ting barseltiden og foreldrelivets utallige nyanser har lært meg er det at bare du vet hvordan du har det akkurat nå, og at det å stå i krevende, slitsomme og kjipe situasjoner ikke er en konkurranse, men en opplevelse. Din opplevelse. Det betyr verken at du er en ræva mamma, kjip far, slapp kollega eller dårlig kjæreste.

Livet som småbarnsforeldre er krevende og kaotisk nok i utgangspunktet, og alle gjør vi så godt vi kan. Høstens evige runddans med sykdommer ang. mas setter oss ekstra på prøve. Jeg har bestemt meg for å la den dårlige samvittigheten ligge, og heller plukke opp LEGO. Hvis tiden strekker til. Den viktigste jobben du (hele tiden) gjør er å ta vare på barnet ditt. Og deg selv. I hvert fall prøve å ikke glemme at du også trenger omsorg, mat, en dusj og søvn.

I skrivende stund minner mannen min meg på, fra andre enden av stua/hjemmekontoret/hjemmebarnehagen/skolepulten, at vi må rekke å ta influensavaksinen før barnehagen stenger. Han spanderer. Det nærmeste vi kommer en date og romantikk akkurat nå. Øverst på skjermen har det dukket opp et varsel: «Husk dobbel planleggingsdag» fra i morgen!