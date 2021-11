VARSKU: – Vi må begynne å snakke om de ansattes sykehus. Uten kompetente og trygge ansatte som opplever mening og mestring i jobben, forsvinner også pasientens helsetjeneste. Midt i en langvarig og fjerde pandemibølge, trenger vi sårt noen signaler fra myndighetene som gjør at vi holder ut, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

De ansattes sykehus

Dette er et varsku fra en tvers gjennom lojal sykehusdirektør.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDERS MOHN FRAFJORD, administrerende direktør for Diakonhjemmet sykehus

Jeg er en stolt sykehusdirektør. Diakonhjemmet sykehus, et lokalsykehus i Oslo som jeg leder, har gjort en formidabel innsats under pandemien. Relativt sett er vi blant de sykehusene i landet som har tatt den største belastningen av alle sykehus i Norge.

Vi har lagt andre ting til side når myndighetene har bedt om det, og vi har behandlet covid-syke pasienter både fra vår egen sektor og andre deler av Oslo. Det er og har vært et godt samarbeid på tvers av alle sykehus og nivåer i helsetjenesten. Ansatte har stått på dag og natt, utover det normale, ofte i stor usikkerhet og med store personlige omkostninger. Vi har gjenopptatt normalisert drift så snart myndighetene har klargjort for det og har i all hovedsak tatt igjen etterslep av kontroller og behandlinger, parallelt med at vi fortsatt behandler et stort antall covid-syke pasienter.

Den siste tiden har vi igjen måttet stryke planlagte operasjoner og legge om ordinær drift. Vår intensivavdeling har sprengt kapasitet og har provisoriske vegger for å ivareta isolering av covid-syke den 20. måneden på rad. Og sengeposter er fulle av covid-pasienter, og nå i den senere tid, også med et høyt antall andre akutt syke pasienter.

Som styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, har jeg de siste dagene vært sammen med andre sykehusdirektører fra hele verden. Det er en slags trøst å sammenligne seg med andre. Men jeg er også blitt minnet på hvilken global sykehuskrise vi gjennomlever. I Australia har tannleger vært beordret til sykehus for å gi anestesi, og fysioterapeuter har erstattet intensivsykepleiere i behandlingen av covid-pasienter på respirator. Så langt er vi ikke kommet i Norge, ennå.

les også Helt fullt på intensiven på Ahus

Men ved de tidligere pandemitoppene i år måtte vi beordre ansatte til avdelinger de ikke kjenner godt og til oppgaver og prosedyrer de ikke er øvet på og er uvante med. Jeg har skrytt meg hes om at de ansatte bretter opp ermene, er fleksible og har tatt et enormt ansvar. Med rette. Men jeg har, så langt, tiet om hvor usikre ansatte også har kjent seg, om hvordan mange har gruet seg for å gå på jobb, om at sykefraværet har skutt i taket i perioder, og om hvordan noen har mistet troen på at de vil mestre det store ansvaret de må ta.

Den delen av realitetene må vi snakke mer om og ta på alvor. I høst har vi opplevd en turnover (antall som slutter og begynner) uten sidestykke på vårt sykehus. Én sengepost har nærmet seg 50 prosents utskifting. På en annen sengepost sluttet én av tre sykepleiere. Det gjør det enda mer krevende for de gjenværende ansatte som må håndtere jobben med færre kolleger og lære opp nye ansatte og kortvarige (og dyrekjøpte) vikarer. Det samme rapporterer andre sykehusdirektører.

Noe av grunnen til høy turnover på sykehus handler om lysten på videreutdanning, om lysten til å prøve andre sykehus, om nysgjerrighet på andre sykehusoppgaver eller å jobbe med andre pasientgrupper. Det er vanlig.

Men noe handler nå om at helsepersonell gjennom pandemien opplever at jobben er blitt for krevende. Flere spør seg: Er det virkelig dette jeg skal bruke livet mitt til? Hvor lenge holder jeg ut dette tempoet? Hvorfor skal jeg slite meg totalt ut med en vaktbelastning som verken tåler et normalt familieliv eller mulighetene til å ha en meningsfylt fritid? Er jeg sterk nok til å stå alene i så krevende situasjoner?

Som sykehusdirektør med alle ressurser fra det offentlige fortsetter jeg å skryte av ansattes innsats. Jeg er også trygg på at pasientene så langt har fått den beste behandling vi har vært i stand til å gi. Men jeg kan ikke ansette noen flere kompetente hender eller bygge ut intensivkapasiteten til å tåle høye og langvarige topper. Det er det ikke tildelte rammer til.

les også St. Olavs hospital utsetter operasjoner: – En svært presset driftssituasjon

Vi hadde store forventninger til den nye regjeringen og partienes løfter om både å styrke sektoren, og å sikre midler slik at vi kan håndtere pandemien. Den lille økningen som er foreslått for 2022 tilsvarer at jeg ikke engang får dekket det det koster å analysere covid-tester av Diakonhjemmets lokalsykehusbefolkning i én måned.

Jeg ber om forsikringer og anerkjennelse for at det er økonomisk kostbart å stryke planlagt operativ virksomhet. Det er dyrt å sikre ekstra og kompetent personell for å ivareta svært syke covid-pasienter og å dekke opp for høyt sykefravær og turnover. Selv om vi har fått dekket pandemikostnader fram til juni i år, jobber vi nå uten noen garanti for at disse ekstrautgiftene etter det vil bli dekket, verken på kort eller lang sikt.

Jeg vet at jeg ikke er den eneste sykehusdirektøren som synes det er krevende å drive ordinært omstillingsarbeid, mens pandemiberedskapen har styrt hverdagen. I tillegg til at lederne må motivere og organisere ansatte til å yte ekstra hver dag, må de finne områder å kutte utgifter på for å få sykehusene til å gå rundt. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal finne inndekning internt, og hvilke ytterligere tiltak vi må gjennom dersom alt økonomisk ansvar blir lagt på oss.

Myndighetene må ta inn over seg at pandemien ikke er over og at den har avdekket en underliggende kapasitetsutfordring i spesialisthelsetjenesten som heller ikke kommer til å gå over når pandemien er over. Det er blitt mer ressurskrevende og menneskelig krevende å drive sykehus. Det er ikke lenger innlysende at helsepersonell vil vie sine fremtidige yrkesliv til sykehus i knestående.

Gjennom mine snart ti år som sykehusdirektør har jeg alltid gjort et stort poeng av politikernes slagord om at vi skal være pasientens helsetjeneste og at pasientene er den eneste grunnen til at vi driver sykehus. For å illustrere hvem vi er til for, har jeg snudd organisasjonskartet på hodet, som en omvendt pyramide, og satt pasienten øverst.

For at norske sykehus skal komme gjennom den underliggende kapasitetskrisen som pandemien har forsterket og gjort så tydelig, innser jeg at disse slagordene ikke duger lenger.

For at vi skal sikre en spesialisthelsetjeneste som er trygg for pasientene med riktig kapasitet når de trenger det og som vi kan være stolte av også i fremtiden, må vi ha rammer som gjør at helsepersonell har lyst og mot til å jobbe her. Vi må begynne å snakke om de ansattes sykehus. Uten kompetente og trygge ansatte som opplever mening og mestring i jobben, forsvinner også pasientens helsetjeneste.

Midt i en langvarig og fjerde pandemibølge, trenger vi sårt noen signaler fra myndighetene som gjør at vi holder ut.

– –

Diakonhjemmet sykehus jobber på vegne av det offentlige og er en del av ideell sektor.