ANSVARLIGGJORT? – Partiet Rødt kombinerer ansvarlighetsnormene med et søkelys på urettferdige forskjeller. Her har de truffet en tidsånd, skriver kronikkforfatteren.

Å se Rødt

Det er interessant å se Rødts fremgang i lys av partiets forhistorie. Men kanskje bør vi supplere med noen andre perspektiver enn det partiets kritikere ofte gjør?

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord universitet

Partiet Rødt har nå over ti prosent oppslutning på målingene. Strømkrisen har vært en forklaring, enkeltpersoner med stor arbeidskapasitet, medietekke og sjarmerende entusiasme en annen. I tillegg er det en egendynamikk i det å komme over sperregrensen og plutselig bli et miljø av en viss størrelse – det gjør det mulig å engasjere seg på mange fronter.

Veksten har gjort at en rekke kommentatorer har «sett rødt». De har forsøkt å skandalisere partiet ved å peke på deres forhistorie og ved å stille dagens politikere til ansvar for fortidens synder. Med nesten gjespende forutsigbarhet har de kritisert Rødt, basert på tidligere program, retorikk og ideologi. Det spørs om det er litt for enkelt.

Riktignok er ikke dagens partiprogram så ryddig som deler av partiledelsen nok kunne ønsket seg; kritikkverdige formuleringer er fortsatt ikke luket helt ut. Likevel har forsøkene på å klistre Rødt til AKPs feil ikke ført fram, dagens oppslutning å dømme. Den stadige kritikken har heller ikke gjort oss særlig klokere. For å forstå partiet – og endringene fra AKPs fiasko til Rødts suksess – må en ikke bare se på partiprogram, ledelsesnivå og partitoppenes politiske retorikk. En må også studere folk i ansiktshøyde. En må gå inn fabrikkportene og ned på gulvet, der dagliglivets sosiale praksiser utspilte seg.

Jeg skrev for mange år siden en doktoravhandling om menn som jobbet i tungindustrien i Mo i Rana. Statsindustrien i Mo var symbolsk og politisk viktig for AKP (m-l) – som for Arbeiderpartiet. Også der, på Norsk Jernverk og Norsk Koksverk, kom ml-ere inn på midten av 1970-tallet. Men også her forble AKP et knøtteparti på bare noen promilles oppslutning. Deres sosialdemokratiske arbeidskamerater fnøs av de unge ml-erne og møtte dem med forakt og fordømmelse, som så mange andre steder. AKP (m-l) ble aldri noe annet enn et miniparti.

Det var særlig to grunner til det. Det første var ml-ernes insistering på at arbeiderne var økonomisk utbyttet og undertrykt. Det provoserte deres kolleger. Undertrykt? De? De hadde jo oppnådd materiell fremgang, lønnsvekst og bedrede sosioøkonomiske forhold. De hadde sikre jobber og fast ansettelse. Det var penger til overs når regningene var betalt, i alle fall enkelte måneder. De siste årene hadde de fått råd til ny bil og vaskemaskin til kona, de hadde fått betalt matpause og kaffe på bedriftens regning og ungene kunne kles opp i hele, rene og nye klær. Ja, de hadde til og med fått kjøre bil inne på fabrikkområdet, akkurat som ledelsen og de administrativt ansatte. De var likestilte med andre grupper i arbeidslivet. Pøh! Radikale guttunger skulle ikke komme her og fortelle dem at de ikke hadde det bra, nei!

Det andre som provoserte, var væremåten til de unge ml-erne. Arbeiderklassen hadde vunnet sosiale og økonomiske goder gjennom møysommelig politisk arbeid. Store papirbunker, mange møter og lange politiske forhandlinger hadde gitt resultater. Arbeiderbevegelsen hadde ført dem fram til seier. De hadde opplevd seire innenfor rammene av lovverk og avtaler, regler forhandlet fram av partene i arbeidslivet gjennom en årrekke.

Respekten for disse prinsippene var sterk. Den sterke materielle fremgangen demonstrerte jo hvor suksessfylt de var. Skulle langhårede, tyggegummiglafsende ungdommer ødelegge det? Komme her og snakke om «revv'lusjon» og opprør? Piske opp stemningen, forsøke å oppildne folk med løpesedler, gå rundt på møtene og lage støy? Bråkmakere og møteplagere! Nei, spillereglene måtte respekteres!

Ml-ernes provokasjon handlet altså om at de brøt med etablerte normer om politisk ansvarlighet. Gjennom flere tiår hadde idealene for politisk handling blitt formet. Politikk skulle skje innenfor regler og retningslinjer etablert av partene i arbeidslivet: detaljerte prinsipper for hvordan lønnsforhandlinger skulle skje, for når det var mulig å gjennomføre streik, for hvordan arbeidstid og skiftavtaler skulle diskuteres og besluttes. Formuleringer om væpnet revolusjon og kommunisme virket fjerne og litt latterlige.

Disse ideene om likeverdighet og ansvarlighet var grunnleggende prinsipper i arbeiderklassen på denne tida. Det var normer som sto sterkt blant gutta på gulvet og i de store sosialdemokratiske velgergruppene. AKP brøt mot begge.

Skal vi forstå Rødts fremgang i dag, tror jeg fortsatt dette er nøkkelbegreper. Likeverdighet og ansvarlighet er, og har vært, sterke og tydelige verdier i norsk samfunnsliv og politikk, et tydelig politisk tankegods helt siden 1930-tallet. Samtidig er det noe som er forandret.

De siste årene har samfunnets sosioøkonomiske forskjeller blitt større, og de er stadig økende. Det er i tillegg blitt mer legitimt å snakke om dem. Klasse holder igjen på å bli et hett tema. Det er ikke lenger truende å si at det er forskjell på folk, slik det var i sosialdemokratiets glanstid, da likhetsidealene var så sterke.

Rødt er et parti som tydelig problematiserer ideen om at alle er «like». Det gjør de til applaus fra stadig flere. Partiet peker på de økende sosiale forskjellene i samfunnet og løfter fram saker på vegne av mannen i gaten og Kari Nordkvinne. Ingen fronter bedre at det nå er vanlige folks tur. På 1980- og 1990-tallet lånte Arbeiderpartiet Høyres klær. I mange velgeres øyne somler partiet fortsatt med å levere dem tilbake. I ei tid med økende sosioøkonomiske forskjeller sliter Ap med det dårlige ryktet de ervervet i den nyliberale fasen. Dermed har de etterlatt seg et tomrom i kampen mot slike forskjeller. Det fyller Rødt, sammen med SV.

Samtidig stoler stadig flere på at Rødt gjør dette innenfor ansvarlighetens rammer. Mange av ml-erne som kom inn i arbeidslivet på 1970-tallet ble etter hvert respekterte fagforeningsfolk, med en vilje til å arbeide innenfor rammene av systemet. Mange av de kampsakene de sto for, vant etter hvert gjennom i fagbevegelsen.

Partiets frontfigurer og stortingspolitikerne bruker og respekterer de etablerte maktkanalene. De formidler sitt budskap fra Stortingets talerstol, de fyller avisspaltene med innlegg etter innlegg, de opptrer som seriøse samtalepartnere i Dagsnytt 18 og medienes debattprogrammer. Partiet kombinerer ansvarlighetsnormene med et søkelys på urettferdige forskjeller. Her har Rødt truffet en tidsånd. De to aspektene – å påpeke forskjeller og å gjøre det innenfor rammene av det etablerte systemet – er blitt flettet sammen på nye måter, som en rød tråd.

Kanskje er det på tide at vi ser Rødt – og at vi også forstår dem?