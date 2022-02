Kommentar

Verden blir ikke den samme

Av Per Olav Ødegård

FLERE ANGREP: En mann dekker over en kropp liggende på bakken etter bombing i byen Chuguiv i Øst-Ukraina torsdag.

President Vladimir Putin ga angrepsordren. Det har brutt ut krig i hjertet av Europa.

Så skjedde det vi hadde fryktet, men i det lengste håpet ikke skulle skje. Russlands invasjon av Ukraina er det alvorligste som har skjedd på flere tiår i Europa. Det er i slike øyeblikk verdenshistorien tar en dramatisk vending.

I krigståken, i de første timene av en invasjon, er det vanskelig å skue konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina.

Det eneste vi vet med sikkerhet er at vår verden ikke blir den samme.

Forholdet mellom øst og vest er det første offer. Alle vestlige forsøk på å løse konflikten med diplomati viste seg å være mislykkede. Putin lot seg ikke avskrekke av varsler om omfattende økonomiske sanksjoner, hvis Russland angrep.

Lenge sa Putin at han ikke hadde planer om en invasjon. Kreml raljerte over vestlige advarsler om at et russisk angrep kunne være nært forestående. Så skjer det likevel, og langt på vei slik vestlig etterretning har varslet i lang tid.

Konstruerte provokasjoner, eller falske flagg operasjoner, kan brukes som påskudd for å angripe. Opprørerne i Ukraina ba, som ventet, Russland om hjelp. Da kan Putin vise til at måtte handle ettersom han tidligere denne uken hadde anerkjent de såkalte folkerepublikkene.

Putin hadde bestemt seg for krig, eller en militær spesialoperasjon, som han kaller det. Koste hva det koste ville.

Det er et katastrofalt feilgrep, av flere årsaker.

Faren er overhengende for svært høye tap av menneskeliv og store ødeleggelser i Ukraina. Han omtaler russere og ukrainere som ett folk, men velger likevel å gå løs på naboen med sitt store militære arsenal.

Han ødelegger for alltid Russlands forhold til Ukraina. Når historien skal skrives vil Putins navn bli knyttet til det uprovoserte og grunnløse angrepet på Ukraina.

Russlands FNs ambassadør Vassilij Nebenzia sa i krisemøtet i FNs sikkerhetsråd at de ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men «mot juntaen som har makten i Kyiv».

Slik omtaler Russland Ukrainas demokratisk valgte myndigheter.

Putin sier han ikke vil okkupere Ukraina. Men hvis hensikten med den såkalte spesialoperasjonen er å gjennomføre et regimeskifte i Kyiv vil det etter alt å dømme kreve et stort nærvær av russiske styrker i lengre tid.

Putin oppnår det stikk motsatte av det som var hans uttalte mål. Han stilte krav om at Nato skulle trekke styrker ut fra allierte land i øst, som Polen og Romania. Nå er Nato i ferd med å styrke sitt nærvær i disse medlemslandene, fordi de ber om det.

Det er et defensivt tiltak i en forverret sikkerhetspolitisk situasjon. Ved militær makt kan Putin hindre at Ukraina en gang i fremtiden blir medlem i Nato. Men det var et uansett et tema som ikke står på dagsordenen.

Aggresjonen mot Ukraina vil utløse svært harde økonomiske sanksjoner mot Russland.

Russland må betale en høy pris for en meningsløs krig.