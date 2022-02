Leder

For verdifullt til å skusles bort

Selv om motstanden kommer til å bli mer intens og høyrøstet i år, er det viktigere enn noen gang å slå ring rundt den norske frontfagsmodellen. I mars starter forhandlingene mellom Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen.

Det er ingen dristig spådom at årets lønnsoppgjør blir krevende. Forventningene om lønnsvekst er skyhøye som følge av høye strømpriser, prisvekst på dagligvarer og stigende rente. Mange opplevde reallønnsnedgang i fjor. Samtidig har vi vært gjennom en pandemi der mange har ofret mye og lagt ned en stor innsats.

Stadig flere røster tar til orde for å utfordre frontfagsmodellen. Det innebærer at den konkurranseutsatte industrien forhandler først og danner en mal for resten av oppgjøret.

Særlig er det Unio og Akademikerne som mener det er deres tur. De mener offentlig sektor må tilgodeses, både for innsatsen de har lagt ned og for at de taper i konkurransen om arbeidskraft.

Frontfag er nærmest «skjellsord blant norske lærere», skriver Utdanningsforbundet på sine hjemmesider. De vil ikke la seg «lamme av frontfagsmodellen». Stemningen ble ikke bedre av at lærerne var blant fjorårets lønnstapere.

Også i Sykepleierforbundet har man over tid kritisert frontfagsmodellens «troverdighet og legitimitet» dersom ikke offentlig ansatte prioriteres i lønnsoppgjør.

Det blir ikke enklere av at tilliten til Teknisk beregningsutvalg, som legger grunnlaget for lønnsoppgjøret, er under press. I flere år har prisveksten blitt høyere enn anslått.

I år er det magiske tallet på 2,6 prosent heftet med usedvanlig stor usikkerhet. Både hvordan den økonomiske utviklingen tar seg opp etter pandemien, flaskehalser i produksjonen av varer og tjenester og høye energipriser gjør dette krevende å beregne.

Selv om det er lett å få sympati for enkelte lønnsgrupper, må vi ikke glemme det store bildet. I næringslivet ser vi et broket mønster. Selv om mange virksomheter går godt, med store overskudd, er det andre bransjer som har det blytungt.

Reiseliv og hotell- og restaurantbransjen er eksempelvis hardt rammet av pandemien. Men si at ansatte og eiere i de bransjene ikke har lagt ned en stor innsats eller betalt en høy pris, blir helt meningsløst.

Selv om vi er på vei ut av pandemien, er det ikke uten skjær i sjøen. Da avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen holdt sin siste tale forrige uke, fryktet han inflasjon. For høy lønnsvekst kan gi høyere prisstigning, som igjen kan gi raskere renteøkninger enn ventet. Det kan fort gjøre oss alle til reelle lønnstapere.

Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen har en stor oppgave foran seg når de starter årets forhandlinger. De må forene berettigede krav om lønnsvekst, jevne ut lønnsforskjeller og ivareta næringslivets behov. I år ligger også frontfagsmodellens legitimitet i potten, og den må ikke skusles bort.

Etter år med rekordhøy pengebruk, kan vi ikke bevilge oss et lønnsnivå den konkurranseutsatte industrien ikke tåler.