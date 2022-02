Kommentar

Putins skremmende historiefortelling

Av Per Olav Ødegård

Putins famøse tale var rik på historiske myter og nye trusler. Men den ga også et særdeles avslørende inntrykk av hvordan Putin mener verden ser ut.

Russland fremstilles som et offer. «USA har over tid presset europeiske land til å gjennomføre en anti-russisk politikk. Den eneste årsaken til at vestlige land innfører sanksjoner er at de ønsker å hindre Russlands utvikling. Sanksjonene har ingenting med hendelsene i Ukraina å gjøre», sier han.

Det er kun en form for utpressing.

– De vil gjøre det samme som de tidligere har gjort. Uten noe formelt påskudd. Bare fordi vi eksisterer og vi aldri vil inngå kompromiss når det gjelder vår uavhengighet, nasjonale interesser eller verdier, sa Putin.

SEREMONI I KREML: President Valdimir Putin deltok onsdag på en seremoni i forbindelse med dagen som markerer forsvaret av fedrelandet.

Putins mest bitre og uforsonlige ord ble rettet mot Ukraina. Han sa at det moderne Ukraina var Lenins verk.

Én sak er at den ukrainske ledelsen, ifølge Putin, ikke har legitimitet. Putin forsøkte også å delegitimere Ukraina som selvstendig nasjon.

Når Putin samtidig sier at Nato i fremtiden kan komme til å bruke Ukraina som et springbrett for å angripe Russland blir det virkelig urovekkende.

– Når trusselnivået mot vårt land øker betydelig har Russland all rett til å ta gjengjeldes-tiltak for å sikre egen sikkerhet. Det er nøyaktig hva vi vil gjøre, sa Putin.

I sum høres det som et forsøk på å begrunne en større invasjon av Ukraina.

Det er Ukraina som er blitt utsatt for en dramatisk økning i trusselnivået de siste månedene, ikke Russland.

Ved en voldsom styrkeoppbygging ved Ukrainas grenser har Putin skapt den krise han nå bruker som påskudd for å handle.

Tyskland stanser ikke godkjenning av den russiske oljerørledningen Nord Stream 2 fordi de ønsker å hindre økonomisk utvikling i Russland. Alle vet at energi er et sanksjonsvåpen som også rammer Europa, ikke minst Tyskland.

Når USA, EU og Storbritannia innfører sanksjoner mot russiske banker og oligarker er årsaken også en helt andre enn den Putin oppgir.

Sanksjonene er en varslet reaksjon på at Russland krenker Ukrainas suverenitet ved å anerkjenne opprørskontrollerte områder som selvstendige og sende soldater inn i «folkerepublikkene».

Reaksjonen var den samme da Russland annekterte Krim i 2014. Europa må reagere med økonomiske straffetiltak når Russland tar kontroll over ukrainsk land, bit for bit.

GODT MOTTATT: Russland anerkjennelse av de opprørskontrollerte områdene i Ukraina ble feiret med flagg og fyrverkeri i Donetsk.

Putin bruker også påståtte ukrainske brudd på våpenhvilen i Donetsk og Luhansk som påskudd for å anerkjenne opprørerne og sende inn «fredsbevarende styrker».

Ukraina hadde selvsagt ikke noe motiv for å bryte våpenhvilen, og langt mindre å forberede en offensiv, særlig ikke når Russland står med overlegen militær styrke på grensen. De eneste som hadde et motiv, fordi de trengte et påskudd, var opprørerne og deres støttespillere i Kreml.

Putin handler som han sier. Han har kalt Sovjetunionens kollaps for den største geopolitiske katastrofe i det forrige århundre.

Han vil revansjere nederlaget og gjøre Russland stort igjen. Og Ukraina har en sentral plass i Putins plan.

Vestlige land har ikke presset land i øst til å innta en anti-russisk holdning, slik Putin hevder.

Som suverene nasjoner har mange av disse valgt medlemskap i EU og Nato. De vet av historisk erfaring hva russisk dominans innebærer. Derfor støtter de ofte hardere sanksjoner mot Russland enn det vesteuropeiske land gjør.

Ukraina er hverken medlem av EU eller Nato, men valg og meningsmålinger viser at et klart flertall søker nærmere tilknytning til Vesten. Det har skjedd en klar opinionsendring i russisk disfavør, på grunn av Putins ord og handlinger.

Det er mulig at Putins nasjonalistiske budskap vekker gjenklang i Russland. Utenfor landets grenser blir virkningen den motsatte.

Samholdet i Nato blir styrket, forsvaret av medlemslandene i øst forsterkes og Russland blir mer politisk og økonomisk isolert.

Det skader Russlands interesser. Og det er en selvpåført skade.

