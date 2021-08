Kommentar

Årets valgflesk: Sex!

Av Astrid Meland

KOM MED GODE NYHETER: Erna Solberg og Bent Høie på The Hub i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Erna Solberg vil leve normalt igjen i slutten av september. Og Bent Høie lover one night stands.

Erna Solberg og helseminister Bent Høie varslet i VG tirsdag at i slutten av september skal tiltakene bort. Da skal vi leve som normalt igjen.

– Da kan man danse tett og gå på one night stands igjen, sa helseminister Bent Høie til NRK etterpå.

Her har du altså høstens mest sexy valgflesk. Det er bare å laste ned Tinder.

KLAR FOR HØSTEN: Helseminister Bent Høie fikk sin første dose i juni. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Men var hele dette utspillet fra sofaen fra toppetasjen på Stordalens hotell The Hub i Oslo, bare valgflesk?

Alt er selvsagt valgkamp nå. Erna Solberg og de borgerlige leter etter måter å gi velgerne sine gode nyheter.

Men det de sier er ikke urealistisk. Vi kan nok åpne trygt i slutten av september. Da er så mange voksne vaksinert, at det stort sett er beskyttede du møter på din vei.

Dermed vil ordninger med å teste folk og sette dem i karantene automatisk bli mindre omfattende, fordi de fullvaksinerte slipper sånt, både på grensen og ellers.

Men utfordringen er kanskje snarere situasjonen frem til den tid. For enkelte har nok smakt på Høies valgflesk alt, uten å informere regjeringen.

Og fortsatt er over 1,6 millioner uvaksinert. Det er mer enn nok folk til å få høy spredning.

Det store spørsmålet er om regjeringen mener barna skal smittes.

Mens de voksne har ... one night stands?

For å gi barna vaksine før åpningen, det rekker de ikke. Regjeringen har sagt de skal bestemme seg for om de vil det i slutten av september.

Men om meningsmålingene slår til, er det ikke Solberg-regjeringen som skal styre dette etter 13. september.

Det ligger an til regjeringsskifte og med det kan det bli andre boller for affærene.

For kanskje blir det Kjersti Toppe i Senterpartiet som avgjør?

Eller muligens Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet? Begge er helsepolitiske talspersoner som kan overta helseministerjobben etter Bent Høie.

Og det er ingen bent frem jobb de eventuelt tar over.

I nest siste uken i juli begynte smitten å øke i Norge. Til tross for at varmt sommervær, noe som nesten halverer spredningen, ifølge ekspertene, så går det feil vei. Og det er på grunn av Delta.

Uken etter skrev FHI en beroligende kronikk i VG der de forberedte oss på en økning i påviste tilfeller i uken til «opp mot to-tre tusen».

I den nye ukesrapporten til FHI onsdag kan vi se at vi nådde 2965 alt i forrige uke. Og inneværende uke ligger vi an til ny rekord.

Dette trenger ikke å være noe stort problem, fordi vaksinene beskytter og få blir innlagt. FHI mener vi fortsatt har kontroll.

Men det er unødvendig om folk som har passet seg i halvannet år og bare venter på få vaksine, skal smittes nå.

Og man kan lure litt på hvorfor de største byene i Norge har smitteøkning og at de ikke får det under kontroll, til tross for at det er sommer.

Om smitten blir så høy at den truer kapasiteten på smittesporing, må det innføres nye tiltak. De gjør det av den grunn i Bergen. Og det kan ikke utelukkes i Oslo heller.

Regjeringens strategi, vedtatt på nytt i sommer, er å holde smitten nede.

Det kan altså bli et litt kjedelig intermesso her. Men vi går helt klart mot bedre tider.

Borgerlige velgere kan altså planlegge en flyktig affære i slutten av september.

Litt skuffet blir de nok når de skjønner at de kommer sent til festen. Men kanskje kan litt rødgrønt kaos gjøre det hele litt mer pikant.