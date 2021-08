Kommentar

Se, så fossil denne gjengen er!

Av Astrid Meland

OLJEVENNER I ARENDAL: Det store flertallet av kandidatene som ligger an til å bli stemt inn til Stortinget vil fortsette å pumpe opp olje. I Erna Solbergs Høyre er det nær samstemthet blant de som ligger an til å komme på Stortinget om å hente opp mer olje. Foto: HELGE MIKALSEN

ARENDAL (VG) Politikerne er samlet på Sørlandet denne uken. Det er en gjeng oljevenner som møtes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

BEST VALG FOR OLJEN: En flertallsregjering av Ap og Sp ledet av Jonas Gahr Støre og støttet av Trygve Slagsvold Vedum er kanskje det aller beste for oljen. Et slikt flertall kan bli vanskelig, men ikke umulig. Her de to partilederne før VGs statsministerduell. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Erna Solberg. Jonas Gahr Støre. Trygve Slagsvold Vedum. Sylvi Listhaug. De er her alle sammen.

Det er Arendalsuka og valgkamp i den gamle seilskutebyen.

Og akkurat her er de spesielt klar over hvor vanskelig omstilling er.

Da seilskuter gikk av moten – utkonkurrert av dampskutene – innså Arendal det for sent. De satset på en utdatert teknologi, og fikk betale dyrt.

Foto: Tegning: Roar Hagen

VG har plukket ut hvilke 169 stortingskandidater som ville ha kommet inn på Stortinget hvis dagens måling var valgresultatet.

Nesten alle har besvart VGs valgomat, der en av påstandene er: Hvis vi oppdager et stort nytt olje- eller gassfelt nå, bør vi la det ligge – av hensyn til klimaet.

Omtrent to tredeler av dem sier seg helt uenig eller litt uenig i den påstanden. Her ser du hvordan svarene fordeler seg mellom partiene:

Et vanskelig spørsmål for politikerne som kommer hit er omstilling, ikke fra seilskuter, men fra oljen.

Men i det sittende Stortinget er det stort flertall for å hente opp mer olje. Og slik ligger det an til å forbli også i neste periode.

I VGs valgomat svarer nesten alle Frps kandidater at vi ikke bør la oljen ligge om vi oppdager et nytt, stort felt. Det samme ser vi også i Høyre (89 prosent), Senterpartiet og Arbeiderpartiet (begge over 60 prosent).

I Rødt, Venstre, SV og MDG derimot, svarer derimot nesten alle kandidatene at de vil la oljen ligge av hensyn til miljøet. Men disse partiene har ikke nok makt.

Det beste for oljen fremover, ser ut til å være en flertallsregjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, noe som skal holde hardt.

Frp og Høyre har rett nok enda flere oljevennlige kandidater. Men de vil helt sikkert måtte ha med seg et miljøvennlig støtteparti.

Når Erna Solberg og Jonas Gahr Støre krasjer sammen i duell, vil de likevel si at de har den beste klimapolitikken.

Miljø er den nest viktigste saken for velgerne i år. Og opposisjonen har fornyet selvtillit. De liker å erte de store partiene som vil kutte med den ene hånden og er øke utslippene med den andre.

Og folk flest er miljøvenner. Et stort flertall er helt på linje med klimaforskningen og mener vi har et ansvar for å få til kutt.

Men klima-meningsmålinger tatt opp år etter år, viser at når spørsmålene blir mer konkrete, er vi ikke blitt mer villig til å ofre noe til tross for skogbranner og flommer.

Vi var faktisk mer villig til å øke fossilavgiftene i 1989 enn 30 år etter.

Trygve Slagsvold Vedum i Sp for eksempel har i valgkampen i år gått eksplisitt ut mot økte avgifter på å forurense.

les også Uenige om oljekutt: Anklager Høyre for å vente «mens verden brenner»

Men også Slagsvold Vedum ser ut til å ha sluttet å le av grønne ting som elsykler og vegetarmat i denne valgkampen, slik han gjorde i valget for to år siden.

Det er ingen partier som sier at de ikke er opptatt av miljø lenger.

Sylvi Listhaug er en av de få som prøver å gjøre seg populær ved å omfavne fossiler.

I sommer meldte hun at drivstoff lukter godt. Da hun i forrige uke la ut bilde av seg selv i veteranbil med teksten «Hør på den lyden! Tror dere MDG-Lan kommer og arresterer meg?», fikk hun kommentarfeltet imot seg og endret teksten.

FIKK TYN I KOMMENTARFELTET: Sylvi Listhaug prøvde å erte på seg MDGs Lan Marie Berg.

les også FNs klimarapport: Menneskeskapte klimaendringer gjør ekstremvær mer alvorlig

Så har da oljebransjen selv for lengst rebrandet som bærekraftskonsulentet og der krympet man seg da Listhaug ble oljeminister og truet den nye, grønne stilen deres.

Kanskje er det snart like upopulært å være imot miljø, som det er blitt å være imot gayparade, og før det alenemødre og finnmarkinger.

Det spennende er om klimaengasjementet til velgerne holder seg. Tidligere har det falt ned igjen etter toppene. Vi er på den fjerde, store klimabølgen nå.

PÅ PLASS I ARENDAL: Sylvi Listhaug og hennes spinndoktor Espen Teigen prøver å erte på seg miljøvenner i sosiale medier. Foto: Helge Mikalsen

I VGs valgomat kan du trykke på hver enkelt kandidat som ligger an til Stortinget nå, og se hva de har svart.

Der kan du se at også fossilpartiene har noen som går motsatt vei. Kamzy Gunaratnam og Tuva Moflag er de to i Arbeiderpartiet som svarer at oljen bør ligge. Anna Irene Molberg i Høyre i Høyre mener det samme.

De kan få flere meningsfeller etter hvert, ikke minst fordi klimaengasjementet er høyt blant de unge. Norsk olje vil også bli mindre viktig. Det ikke er gjort noen store, nye funn.

Men får vi et nytt kjempefunn, vil nok debatten om vi skal pumpe oljen opp, bli hardere enn noen gang tidligere.

les også Krisemåling for Høyre – miljøpartiene med klar fremgang

Men fossilvennene vil ha makten i Stortinget også etter dette valget.

Og når eliten skal mingle i Arendal, er en av de gjeveste festene sponset av landets mektigste lobbyorganisasjon Norsk Olje og Gass.

Der skal det skåles i gratis long drinker. Ikke for den nye oljen. Men for den gamle.