Debatt

Når virkeligheten hackes

Det kan medføre fengsel å dikte opp straffbare handlinger, likevel får anonyme aktører opptre som rovdyr på Facebook. Hva gjør vi når et politisk parti bevisst blander røster med slik propaganda for å manipulere et valg?

STEINAR J. OLSEN, gründer

Ved forrige valg var det nettopp dette som skjedde i min hjemby. Partiet Demokratene, som fikk 0,1 prosent oppslutning ved forrige stortingsvalg, fikk 13,4 prosent av stemmene under kommunevalget. Det nasjonalistiske partiet ble Kristiansands tredje største parti, og fikk ti representanter i bystyret.

En av de nyvalgte bystyrerepresentantene sto etter valget frem og fortalte at han hadde publisert mer enn 2000 artikler på Facebook-siden «Sørlandsnyhetene». Han innrømmet nylig at han fortsetter i dobbeltrollen.

Facebook-siden ble før valget spunnet ut av anonyme skribenter som tok navnet «Sørlandsnyhetene» og fremstilte seg som et nyhetsmedium. Gruppen ble opprettet og sponset av en rik bakmann, som i dag hevder han har trukket seg ut.

Det pøses likevel fortsatt ut råe beskyldninger mot enkeltpersoner i politikk og næringsliv, og mange av de grove innleggene har anonym avsender. Den ene dagen er det en politikers påståtte reiseregninger som blir trukket frem, og historien om utlegg for titusenvis av kroner i drinker blir funnet opp. Den neste dagen blir en Utøya-overlevende beskyldt for å danse på ofrenes grav og slå politisk mynt på sitt traume.

Påstander om korrupsjon, kameraderi og ulovligheter blir klistret til folkevalgte, offentlige ansatte og samfunnsdebattanter. De er blitt omtalt som banditter, stolte nazister, kyniske skurker, voldtektsforbrytere og som «medlemmer av en korrupsjonsmenighet». Merkelappene henger fortsatt fast ved mange av dem, og trakasseringen pågår også i forkant av dette valget. Flere av de som har blitt angrepet har fått alvorlige helsemessige problemer.

Facebook-siden med mer enn 20 000 følgere har fungert som Demokratenes propagandaplattform. Til stadighet skryter siden på seg dokumentasjon og beviser for de ville påstandene. At denne dokumentasjonen ikke legges frem, er tydeligvis uproblematisk for de mest ukritiske tilhengerne, som i kommentarfeltet heier på «avsløringene».

Sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen sa det treffende under debatten om «Sørlandsnyhetene» i en Dagsnytt 18-sending under Arendalsuka: «De kan slenge ut en påstand, og så må folk bevise at det er uriktig. Altså helt motsatt av slik det egentlig bør være.»

Taktikken er like enkel som den er antidemokratisk i sin natur: Sørg for å undergrave din motstanders troverdighet gjennom å spille på misnøye o spre løgner om vedkommende. Lim dem fast til politisk betente saker som er egnet til å fremkalle Ola og Karis harme. Gjenta propagandaen og personangrepene uke etter uke, måned etter måned. Til mange nok begynner å tro på det. Deretter kan du påvirke meningene til dine tilhengere også i andre spørsmål, fordi du har gitt dem tilhørighet og vist at det nytter å stå i samlet flokk.

Til slutt vil dine politiske motstandere miste nok stemmer til å gi deg en plass i stedet. Når du er i posisjon, kan du for alvor begynne å forfekte din egen ideologi.

Sist lokalvalg ble en vellykket tentamen for Demokratene med Vidar Kleppe i spissen, mannen som i sin tid ble for uspiselig for Frp, og som valgte å ta noen solide steg i ytterliggående retning bort fra sine gamle partifeller. Der har han og partiet hans blitt stående, og nå ruster de seg til eksamen; stortingsvalget.

Bevisst fordreining av fakta og diskreditering av politiske motstandere er effektive verktøy når de anvendes hensynsløst og systematisk. Budskap bestående av halve sannheter og hele løgner skal hamres inn. For en generasjon siden tok det noen år å bearbeide en hel befolkning. I dag er takten satt kraftig opp, med sosiale medier som en perfekt arena.

I norsk presse og i den offentlige debatten er vi vant til å få presentert dokumentasjon først, deretter trekkes det konklusjoner. Nå har denne måten å tenke på blitt hacket og snudd på hodet.

Hos våre naboer i øst, har nasjonalistene i Sverigedemokraterna, på få år klart å feste grepet rundt 20 prosent av befolkningen på meningsmålingene. Går vi mot lignende tilstander i vårt eget land?

Demokratene har nylig fått både to og tre prosent oppslutning på enkelte nasjonale meningsmålinger. Et parti svært få nordmenn tidligere har delt holdningene til. Et «antiglobalistisk» parti med koblinger til SIAN. Et parti som mener moskéer er «rugekasser for ekstremisme».

Demokratene vil neppe klare å passere sperregrensen ved dette valget, og oppslutningen om Facebook-siden som bidro til brakvalget i Kristiansand har også falt kraftig etter at det er blitt satt kritisk søkelys på metodene som blir benyttet. Men Demokratene har opplevd en vellykket prøvesending for det som kan komme av nye forsøk på manipulering av velgere.

De antidemokratiske metodene fungerte i Kristiansand. Virkelighetshackerne må ikke undervurderes og gis fritt leide slik at metodene fungerer også ved kommende stortingsvalg.