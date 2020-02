JA TIL ØL: – Øl er kultur. Fotball er kultur. Det er naivt å tro at det ikke kombineres, skriver kronikkforfatterne. Foto: PRIVAT

Debatt

Fotball og øl-debatten: – Skål for fornuften!

Øl, sol, og fotball er hverken dumt, vondt eller vanskelig, og endelig kanskje pilsen være kald mens favorittlaget spiller.

Nå nettopp

TOBIAS STRANDSKOG, bystyrerepresentant i Bergen (H)

NICOLAI ØYEN LANGFELDT, bystyrerepresentant i Oslo (H)

Norges Fotballforbund (NFF) opphever forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på kamper. Nå er det opp til kommunene som styrer skjenkebevilgningene. Vi kommer hvert fall til å gjør vårt beste i Oslo og i Bergen, og håper flere griper denne muligheten.

Flere Eliteserielag sliter med både inntektene og publikumstallene. En ekstra og positiv dimensjon til fotballopplevelsen kan være at man kan ha en øl i hånden, mens favorittlaget spiller. Det betyr ikke at strenge og faste rammene ikke skal være gjeldende, men vi får nå et klart og tydelig regelverk som reflekterer tiden vi lever i. Som NFF selv sier «i praksis er det ingen stor endring. Formelt er det en endring. Regelverket har hengt etter praksis, kan du si. Dette er en tilpasning». I dag er det alkoholservering på VIP tribuner, det blir helt feil at de som betaler mer får privilegium andre ikke får. Fotballen skal være for alle. Det er ingen grunn til at fiffen kan skåle i chablis på VIPen, mens alle oss andre blir nektet en øl i pausen.

les også NFF åpner for alkoholservering på fotballarenaer

Det sies at alkohol og idrett hører ikke sammen. Det er en utdatert måte å tenke på. Alkohol er ikke sunt, og gjør deg ikke til en bedre idrettsutøver. Alkohol har heller ingenting å gjøre hos barn og unge som driver med idrett. Det har ingenting med idrett å gjøre, det er norsk lov. Det at vi som publikum nyter alkohol mens vi ser på fotball eller andre idretter er både ganske vanlig og gjør publikumsopplevelsen bedre. Fotball på Kontraskjæret i Oslo eller fotballfeber i Bergen er en publikumssuksess. God mat, hyggelige folk, solen som skinner en sommer kveld mens du ser verdens beste fotballspillere kjempe om en verdens gjeveste trofeer.

Ruslobbyistene i Actis er redd for at det skal være fulle folk tilstede på fotballkampene. Det er selvfølgelig en bekymring. Men spørsmålet er jo hvorfor det skulle være et større problem enn andre kulturarenaer hvor det selges alkohol. Det er lett å lage stereotypier på hvem som drar og ser på fotball, men hooligan-tilstander man ser på film er ikke en norsk virkelighet. Fotballtilskuere er helt vanlige mennesker, i alle aldre og fra alle bakgrunner. Skal vi følge den logikken, burde det ikke være lov å ta med barn på restaurant, dra i teater eller på konsert hvor det er lov å drikke et glass vin eller ta seg en øl.

les også Idrettsforbundet uenig med NFF om alkosalg: – Burde ikke finne sted

Det er også fult mulig for stadionene å ha adskilte tribuner med og uten alkohol. I Bergen ønsker Brann at to av fire tribuner skal være alkoholfrie. Det er heller ikke uvanlig at det drikkes store mengder før en fotballkamp, og at det smugles inn alkohol under kampen. Da må det være mye bedre å legge til rette for at det gjøres under kontrollerte og regulerte former på fotballstadion.

Øl er kultur. Fotball er kultur. Det er naivt å tro at det ikke kombineres. At det nå åpnes for fornuftige og strenge regler er positivt, og vi gleder oss til å ta en skål på fotball kamp. Ingen av oss er tilhengere av vold og skamslåtte bønder, men en øl må være lov på fotballkamp.

Publisert: 27.02.20 kl. 11:32

Les også

Fra andre aviser